Unruhe erfasst den Erdball. Seit zwei Jahren strömen Hunderttausende, zuweilen sogar Millionen auf Straßen und Plätze, auf allen Kontinenten, in vielen Fällen unbeeindruckt von brutalen Polizeieinsätzen. Manchmal wird daraus Straßenkampf, und die digital vernetzte Welt ist Zeuge, in Echtzeit (siehe letzte Seite).

Die Anlässe des Aufruhrs sind vielfältig. Und doch gibt es so etwas wie Familienähnlichkeiten. Worin bestehen diese? Und warum breitet sich gerade jetzt eine Welle der Massenproteste aus?

Oft entstehen Bürgerunruhen aus einem einzelnen Konflikt. So hatte auch das soeben vergangene Jahrzehnt begonnen. Streit mit einer Polizistin, ein frustrierter Gemüsehändler übergießt sich mit Benzin und zündet sich an: das tunesische Fanal vom 17. Dezember 2010. Was auf dem Land begann, setzte sich in den Städten fort und führte schließlich zu Revolten und Revolutionen im arabischen Raum, bis hin zu Bürgerkriegen.

Eine andere legendäre Massenerhebung hatte ebenfalls ihren Beginn auf dem Land, sie sprang bald auf Bergbausiedlungen über und ergriff sodann die Städte; dort übernahmen – wie in Tunesien – die Bürger die Führung der Volksbewegung, die bald radikale Gleichheitsforderungen aufstellte und viele Landstriche überzog. Das war der sogenannte Deutsche Bauernkrieg des Jahres 1524/25. Fast ein halbes Jahrtausend her.

Die Ähnlichkeiten über historische Zeiten und geografische Räume hinweg sind frappierend. Das gilt auch für die Ziele der großen Empörungen, trotz aller Unterschiede. Die meisten richten sich auf mehr als den materiellen Vorteil. Sie fordern Würde und Gerechtigkeit. Diese beiden Begriffe tauchen auch in den Massenbewegungen unserer Tage immer wieder auf, ob in Asien, Afrika oder Lateinamerika. Würde und Gerechtigkeit sind ein jahrtausendealtes, kulturübergreifendes Motiv (und keineswegs eine exklusiv westliche Erfindung). Das ist keine pathetische Behauptung, sondern der aktuelle Stand der Geschichtsschreibung.

Missachtung und Ungerechtigkeit gibt es allerdings immer, und nicht immer erheben sich die Völker. Es muss also noch etwas hinzukommen. Was könnte es heute, im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts, sein?

Eine besondere Ungerechtigkeit? Die Vermögens- und Einkommensverteilung ist innerhalb der meisten Länder nicht wesentlich ungerechter geworden. Aber neben die hergebrachte Spaltung zwischen Klassen und Schichten treten in den heutigen Gesellschaften weitere, ebenso wichtige Einteilungen; Soziologen sprechen von Ausdifferenzierung. Wirtschaftszweige, Bildungssysteme, Massen- und Hochkulturen, Forschungskollektive, Gewinner- und Verliererregionen sowie viele andere Subsysteme bilden jeweils eigene Wirklichkeiten, zwischen denen und innerhalb derer die Aufstiegschancen sehr unterschiedlich ausfallen können. Ebenso die Chancen auf politische Teilhabe. Das heißt: Die Ressourcen der Anerkennung sind ungleich verteilt.