Es nieselt, als ich auf meinem Balkon aufwache. Mein Herz rast, ich habe Gänsehaut. Fuck, denke ich, was mache ich hier? In Boxershorts und T-Shirt, ohne Brille, mitten in der Nacht? Ich schaue mich um und sehe gerade noch, wie mein Dachfenster ins Schloss gleitet. Klack. Da dämmert mir, was passiert ist. Ich habe geschlafwandelt. Mal wieder.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden