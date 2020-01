Es ist abends, im Winter. Schon lange dunkel. Ich gehe noch einmal bei Herrn B. vorbei, der in seinem spärlich beleuchteten Zimmer vor sich hin stirbt. Krebs. Er weiß es, aber er will es nicht wissen. Ich trete in sein Zimmer ein, er sieht mich und tut sofort so, als schlafe er. Ich setze mich zu ihm und warte. Herr B. sitzt mit aufrechtem Oberkörper im Bett, er atmet schwer. Man sieht ihm seine fortgeschrittene Krebserkrankung an. Er ist grau im Gesicht, aber wenn er nach einer Weile die Augen aufmacht, blitzen sie noch. "Guten Abend, Herr Doktor, was gibt’s?"

