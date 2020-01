Uran ist schon da. 120 Tonnen Brennstäbe, per Lastwagen angeliefert aus Lingen im fernen Emsland. Noch lagern sie hinter einem dicken Stahltor direkt neben der Reaktorhalle. Dutzende Arbeiter in gelben Hosen und weißen Kitteln eilen durch die Gänge, lassen streng gesicherte Türen aufschwingen und zuknallen, führen Tests durch, erledigen letzte Schweißarbeiten. "Ist doch schön, dass die Leute arbeiten", sagt Pasi Tuohimaa, der Sprecher des Betreibers. Man weiß nicht recht, ob eher Verzweiflung oder Zynismus mitschwingt im Kommentar von Tuohimaa, der über die Baustelle führt. Eigentlich hätten die Arbeiter in Gelb und Weiß nämlich hier schon vor zehn Jahren fertig sein sollen. Doch die Eröffnung des Kraftwerks an Finnlands Ostseeküste musste immer wieder verschoben werden, und die Kosten vervielfachten sich.

Olkiluoto 3, so sein offizieller Name, sollte einmal die Renaissance der europäischen Nuklearindustrie einleiten. Es war der erste Neubau eines westlichen Atomkraftwerks, der nach dem Super-GAU im sowjetischen Tschernobyl von 1986 in Auftrag gegeben wurde. In deutsch-französischer Kooperation war ein europäischer Druckwasserreaktor (EPR) entwickelt worden, der anders als alle Vorgänger endlich "inhärent sicher" sein sollte. Sogar einem Flugzeugabsturz könne die doppelte Betonhülle der 60 Meter hohen Reaktorhalle standhalten, versprachen die Hersteller Areva und Siemens.

Mindestens 200 EPRs wollten die beiden Unternehmen weltweit verkaufen, das haben sie noch im Jahr 2006 verkündet. Doch bis heute sind nur zwei dieser Reaktoren ans Netz gegangen – beide in China. Ein französischer EPR-Neubau liegt noch weiter hinter dem Zeitplan zurück als Olkiluoto 3, ein zweites Projekt in Frankreich wurde ebenso wieder abgeblasen wie ein zweites in Finnland. Indien hat 2009 den Bau mehrerer EPRs angekündigt, bis heute aber nicht damit begonnen. Und Großbritannien startete offiziell zwar 2018 den Neubau zweier EPRs, für die bereits auf 26 Milliarden Euro gestiegenen Kosten fehlt aber immer noch die Finanzierung. Da auch keine weiteren Exportaufträge in Sicht sind, steht der einstige Vorzeigereaktor inzwischen eher für den Abgesang auf das Zeitalter der europäischen Kernenergie als für deren Renaissance.

Juha Poikola will davon nichts hören. Der Manager des finnischen Energiekonzerns TVO schwärmt von den Superlativen des fast fertigen Atomkraftwerks. Vor ein paar Jahren war es die größte Baustelle Europas. Bis zu 6000 Menschen aus über 50 Ländern arbeiteten dort – und gossen über 250.000 Kubikmeter Beton, bewehrt mit einem Stahlgeflecht, das für den Bau von fünf Eiffeltürmen ausgereicht hätte.

Mit allen sicherheitsrelevanten Bauteilen habe es "keine wesentlichen Qualitätsprobleme" gegeben, versichert Poikola. Und die jahrelange Verzögerung? "Am Anfang hatten wir ein paar Probleme mit der Qualität des Betons", sagt er, "aber die haben wir schnell in den Griff bekommen." Ein drei Meter dickes Betonfundament soll verhindern, dass bei einem Unfall mit Kernschmelze radioaktives Material bis ins Grundwasser durchbrennen kann. Mit anderen Bauteilen habe es Probleme gegeben, weil es vielen Zulieferfirmen an Erfahrung und den nötigen Zertifizierungen mangelte – nach der langen Pause seit dem letzten Reaktorneubau.

Die Hauptschuld für die über zehnjährige Verzögerung sieht Poikola beim Hersteller Areva: "Der hatte die Detailplanung bei Baubeginn noch gar nicht fertig." Ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen Finnen und Franzosen endete 2018 mit einem Vergleich. Für die entgangene Stromerzeugung zahlt Areva 450 Millionen Euro. Weitere 400 Millionen werden fällig, weil der EPR auch 2019 nicht in Betrieb ging. Das hatten die französischen Steuerzahler zu berappen, die Areva mit einem Milliardenzuschuss vor der Pleite bewahren mussten. Siemens liefert nur noch die nichtnuklearen Bauteile, darunter einer der größten Generatoren der Welt. Denn inzwischen hat der deutsche Technologiekonzern seine Nuklearsparte an die Franzosen verkauft. Das war nach dem Unglück von Fukushima.

© ZEIT-Grafik

In Deutschland sollen im Jahr 2022 die letzten Kernreaktoren abgeschaltet werden (nämlich Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2). So sieht es der "Atomausstieg" der Bundesregierung vor. In der Klimaschutz-Debatte taucht aber immer wieder das Argument auf, wer auf die CO₂-neutrale Kernkraft setze, könne schneller aus der dreckigen Kohle aussteigen. Gerne werden dabei neue Minireaktoren US-amerikanischer Start-ups als Energiequelle der Zukunft beschworen. Wie langwierig hingegen heute schon der Bau eines einigermaßen gewöhnlichen Kernreaktors ist, das zeigt der EPR von Olkiluoto. Und dabei spielt hier der Widerstand von Atomkraftgegnern, wie man ihn in Deutschland erwarten könnte, bei den jahrelangen Verzögerungen keine Rolle.

"Um die Sicherheit macht sich hier niemand Sorgen", sagt Johanna Huhtala. Sie ist die stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Eurajoki, auf deren Gebiet Olkiluoto liegt. Dort sind bereits seit 1979 zwei amerikanische Siedewasserreaktoren am Netz. Das Kraftwerk ist der Hauptarbeitgeber in der dünn besiedelten Region.

"Olkiluoto bedeutet Wohlstand für uns", sagt Huhtala. Mit den Gewerbesteuereinnahmen von weit über zehn Millionen Euro im Jahr finanziert die Gemeinde ihren knapp 10.000 Einwohnern mehrere Schulen mit kostenlosem Lernmaterial, Kindergärten, Seniorenwohnungen und leistet sich ein modernes Rathaus mit Wasserspielen im Foyer. Über die Bauverzögerung freut Huhtala sich, bedeutet sie doch zusätzlichen Geldregen: "Solange gearbeitet wird, bekommen unsere Unternehmen Aufträge, und die Beschäftigten zahlen Steuern."