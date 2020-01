Carlos Ghosn braucht Menschen um sich herum, die den Mund halten können. Leute wie Ricardo Karam zum Beispiel, einen Fernsehproduzenten aus Beirut und Freund des einst so mächtigen Automanagers. Von der ZEIT am Montagabend gefragt, wo Ghosn sich gerade aufhält, verrät Karam nicht mal, ob er das weiß. Er sagt: "Ich mag die Frage nicht so gern." Ghosn habe die erste Nacht nach seiner Flucht im Haus seiner Schwiegermutter in Beirut verbracht. Wo er sich jetzt verstecke, darüber reden seine Freunde nicht. "Aber ich weiß, wie ich ihn erreichen kann, wenn ich es will."

