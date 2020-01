C steht für christlich und nicht für muslimisch @WerteUnionBonn (getwittert 22 Uhr, 5. Januar 2020)

Gleich vorab: Oben stehender Tweet wurde inzwischen wieder gelöscht. Aber in der kurzen Zeit, in der er online stand, gewährte er einen Blick in die wahre Verfasstheit der Werteunion; jedenfalls der in Bonn. Auch die mischte sich in den Streit um einen Mann ein, der gebeten worden war, Bürgermeisterkandidat in Wallerstein zu werden. Wallerstein liegt in Bayern und hat rund 3300 Einwohner. Es muss also um Grundsätzliches gehen, wenn selbst im fernen Bonn Hysterie über derart Lokales ausbricht.

Anja Reschke zur Autorenseite

In der Tat: Der Mann, der hätte kandidieren sollen, aber in seinem CSU-Ortsverband zu wenig Rückhalt bekam und deshalb seine Bewerbung zurückzog, ist Muslim. Himmel hilf, ein Andersgläubiger! C steht doch für christlich, sonst könnte die Partei ja gleich MSU heißen. Herzflattern bei den Wertehütern, schnell einen Warn-Tweet raus! Aber huch, verdammt, nicht nachgedacht: Jemanden wegen seines Glaubens auszugrenzen oder zu benachteiligen verstößt ja gegen Artikel 3 des Grundgesetzes. Das kommt nicht gut, wenn man sich als Werte-Combo auf die Fahnen schreibt, für geltendes Recht einzutreten. Also schnell versichern, man habe es anders gemeint. "Kandidaturen von integrierten Muslimen" seien "doch selbstverständlich". Wer’s glaubt, wird selig. Man muss nur mal die Checkliste der Werteunion durchgehen, ihr "Konservatives Manifest":

"Wir begeistern uns für Fleiß, Erfolg und Leistung" steht da. Herr Sahin, der Beinahe-Bürgermeisterkandidat, hat Abitur gemacht, studiert und betreibt ein eigenes Unternehmen.

"Ehe und Familie sind für uns die wichtigsten Grundlagen unserer Gesellschaft." Herr Sahin ist verheiratet und hat zwei Kinder.

"Wir ... erwarten von Migranten, dass sie sich nicht nur integrieren, sondern assimilieren." Herr Sahin hat eine Katholikin geheiratet, geht sogar des Öfteren in die Kirche, was nicht jeder Christ von sich behaupten kann, und hat jahrelang die heimische Fußballmannschaft trainiert. Er ist nicht mal Migrant, er ist in Bayern geboren. Ein engagierter Vorzeigebürger also. Aber eben Muslim.

"Wir fordern ... eine kritische Auseinandersetzung mit dem Islam", heißt es im Manifest. "Er ist nicht nur Religion, sondern zugleich politische Ideologie mit Allmachtsanspruch. Um ein Miteinander anstatt nur eines Nebeneinanders mit Muslimen zu erreichen, genügt es nicht, sie auf das Grundgesetz zu verpflichten." Dass sich jemand politisch für seine Gemeinde engagieren will, reicht nicht. Genauso wenig wie Fleiß, Leistung und Assimilation. Die Werteunion mag offenbar keine Muslime und grenzt sie deshalb aus. Das ist nicht konservativ. Sondern engstirnig, rückwärtsgewandt, diskriminierend. Und unchristlich sowieso.

In der "Vertwittert"-Kolumne der vergangenen Woche hieß es, nach linker Gewalt in Leipzig- Connewitz sei ein Polizist "notoperiert" worden. Dies stellte sich nach Redaktionsschluss als falsch heraus. Der verletzte Polizist wurde ins Krankenhaus eingeliefert und dort behandelt. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.