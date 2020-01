Als er hörte, dass die Chinesen kommen, war die Vorfreude bei Volker Lange groß. In seinem Büro setzte sich Lange an den Computer und gab bei Google "Chinesen" und "Freizeit" ein. Er betrachtete Bilder von Karaoke-Bars und fand: Könnte was für uns sein. Am besten mit Großleinwand, Sofaecken, einem Getränkeautomaten. Die Chinesen sollten sich bei ihm wohlfühlen, das war Lange wichtig.

Laatzen, deutsche Reihenhausvorstadt bei Hannover. Ein Fluss, weich schwingende Wiesen, Schrebergärten, an denen Containerzüge vorbeidonnern. Daneben das Leinetal Seniorenpflegeheim, ein Siebzigerjahre-Bau mit Balkonen und gestreiften Markisen, in dem Volker Lange vor mehr als zwei Jahren zum Telefon griff und die Handwerker anrief. In einem verwaisten Haus gegenüber der Cafeteria wurden Wände eingezogen, Duschen und Einbauschränke installiert. Bald danach war ein Wohnheim für bis zu 18 Pflegekräfte aus China fertig, erst mal noch ohne Karaoke-Bar.

Volker Lange ist ein stämmiger Mann Anfang sechzig, der am Schreibtisch gern mal eine raucht und sich das Hosenbein von seinem schwarzen Großpudel anknabbern lässt. Seit fast zwei Jahrzehnten leitet er das Seniorenpflegeheim, und er hat sich in dieser Zeit seine Jovialität bewahrt, obwohl er einen heroischen Kampf geführt hat. Volker Lange kämpft gegen die Personallücke. Pflegekräfte aus Kasachstan haben bei ihm angefangen, aus Uganda, von den Philippinen, aus Vietnam, Serbien, Slowenien, Albanien, Bosnien, dem Kosovo, aus Russland, Italien, Griechenland, Rumänien und Mazedonien. Die Belegschaft des Seniorenheims ist längst so international wie ein Dax-Unternehmen, unter den knapp über 100 Mitarbeitern sind nur noch eine Handvoll Deutsche. Und dennoch ist es Volker Lange nicht gelungen, die Lücke zu stopfen. Dennoch muss Lange jeden Tag Menschen abweisen, die auf der Suche nach einem freien Pflegeplatz sind.



Manche Mitarbeiter kommen ständig zu spät

Lange hat in all den Jahren seine Erfahrungen mit den Mitarbeitern gemacht, er hat da keine Scheu vor Verallgemeinerungen.

Männliche Pfleger vom Balkan: "Muttersöhnchen. Kannst du in der Regel in der Pfeife rauchen."

Pflegekräfte aus muslimischen Ländern: "Schwierig – viele wollen wegen ihrer Religion keine Senioren des anderen Geschlechtes waschen."

Aus Südeuropa: "Kommen ständig zu spät. Und finden es bei uns zu kalt."

Es lag an diesen Erfahrungen, sicher auch an den leeren Betten, jedenfalls war Volker Lange sofort begeistert, als sein Chef von einer Reise nach China heimkehrte und ihm erzählte, was er dort gesehen hatte. Langes Chef ist der Geschäftsführer des Pflegeunternehmens Burchard Führer, 42 Heime, 3200 Mitarbeiter, und er hatte auf Einladung einer chinesischen Personalvermittlungsagentur in der Nähe von Shanghai eine Fachhochschule besichtigt, die jährlich ungefähr 600 Krankenpfleger ausbildet. 600! Jährlich! Könnte man nur einen Teil von ihnen nach Deutschland lotsen und in der Altenpflege weiterbilden – die Personalprobleme von Burchard Führer wären gelöst. Lange und sein Chef unterhielten sich über Werte und Traditionen der Chinesen. Beruht die Ethik des Konfuzius nicht auf der Demut gegenüber den Alten? Fordert Konfuzius nicht, Kinder sollen für die Eltern da sein, sollen ihre Rolle erfüllen im "harmonischen Kreislauf des Lebens"?

Volker Lange war noch nie in China. Aber er weiß jetzt über die Chinesen: "Denen ist die Pflege in die Wiege gelegt. Die haben ein Pflege-Gen."

Was Wu Feifei über die Deutschen weiß: Viele Menschen dort sind weißhaarig. Fast die Hälfte des Jahres scheint aus Urlaub zu bestehen. Die Regierungschefin heißt Mo-Er-Ke.



Das Bild Deutschlands in China? Kein sonderlich positives

An einem schwülen Tag im Juli 2018 spaziert Feifei, 23 Jahre alt, über den weitläufigen Campus der Jinhua Polytechnic, sie trägt Jeansrock und Flattertop. Der Präsident ihrer Hochschule und der Geschäftsführer von Burchard Führer haben eine Kooperation vereinbart, begossen mit 58-prozentigem Kräuterlikör: Absolventen aus China sollen für mindestens drei Jahre Arbeit und Fortbildung nach Deutschland kommen. Als erstes soll das Leinetal Seniorenpflegeheim es mit den Chinesen versuchen. Wenn alle Papiere da sind, wird Feifei aufbrechen in die Stadt Han-Nuo-Wei, zu Volker Lange.

Es sind nur sechs andere Kommilitonen aus ihrem Jahrgang, die sich gemeldet haben für den Einsatz in De-Guo, dem "Land der Tugend". Die anderen wollten nicht. Kölner Silvesternacht, Anschlag auf dem Breitscheidplatz, Nazis, so gut wie keine Überwachungskameras – zu gefährlich. Ihr Bild vom Land der Tugend ist kein besonders positives. Es ist das Bild, das in China die Staatsmedien schaffen.

Feifei ist eine, die sich traut. In ihrer Familie ist sie die Erste, die studiert hat, "Medizinische Pflege", ihre Eltern haben als Wanderarbeiter angefangen und sich in die untere Mittelschicht geschuftet, mit Eigentumswohnung in der Stadt. Für Feifei soll er nun weitergehen, der Weg nach oben. Sie kramt ihren Lebenslauf aus der Dokumentenmappe: erster Platz im Erste-Hilfe-Wettbewerb, erster Platz beim Nationalen Wettbewerb der Pflegewissenschaften, ein Jahr lang Deutsch gelernt, B2-Sprachtest für Fortgeschrittene bestanden. Sie sagt: "Wir müssen in die Welt rausgehen und neue Dinge lernen!"

Sie ist die perfekte "Meeresschildkröte".

So werden in China die jungen Menschen genannt, die in die Welt ausschwärmen, um nach ein paar Jahren zurückzukehren. Eine Meeresschildkröte ist mit einer Mission unterwegs: nützliches Wissen und kluge Ideen aus dem Ausland nach China bringen. Die Meeresschildkröte ist das Arbeitstier, ohne das der chinesische Wirtschaftsboom der vergangenen Jahrzehnte nicht möglich gewesen wäre.