Unendlich traurig kann einen oft stimmen, was das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland aus den großartigsten Stoffen fabriziert. Dabei hält die Kritik sich meistens schon zurück, denn sie weiß selbst, dass sie klischeehaft längst dazugehört. Und wenn dann noch ein großer Sender wie der WDR massiv unter Druck gerät, weil irgendjemand eine Satire falsch verstehen wollte, möchte man gerne die Schonzeit einhalten und angesichts einer gescheiterten TV-Produktion still seine Melancholie pflegen. Die Sache einfach übergehen? Das kann es bei einem Anderthalb-Milliarden-Euro-Sender mit über 4000 Mitarbeitern auch nicht sein.

Die WDR-Produktion Das Geheimnis der Freiheit, die am 15. Januar zur Primetime um 20.15 Uhr in der ARD gezeigt wird, basiert zunächst einmal auf einer großartigen Idee, was im Fernsehen zu dieser Sendezeit in der Regel kaum vorkommt. Der Film des Regisseurs Dror Zahavi erzählt die Geschichte von Berthold Beitz und Golo Mann – einer der bedeutendsten deutschen Unternehmer des 20. Jahrhunderts trifft auf einen der bekanntesten deutschen Historiker. Kinofilmtaugliche Gestalten alle beide, mit abenteuerlichen Leben: der anti-nazistische Emigrant und der Unternehmer, der einst Juden in Galizien vor der Vernichtung rettete. Der 2013 fast hundertjährig verstorbene Krupp-Boss beauftragte 1974 tatsächlich den Historiker und ewigen Thomas-Mann-Sohn mit einem Buch über Alfried Krupp – jenen "letzten Krupp", der das Schicksal der legendären Familienfirma in die Hände seines Generalbevollmächtigten Beitz gelegt hatte. Für fürstliche 10.000 D-Mark monatlich werkelte Mann jahrelang eher lustlos vor sich hin, bis Beitz ihm 1981 für nochmals 150.000 D-Mark die bis dahin geschriebenen, unfertigen 134 Seiten abnahm. Das Projekt war gescheitert, das Buch ist nie erschienen.

Geld und Geist, Macht und Intellekt, der nervöse Historiker und der mächtigste Patriarch des rheinischen Kapitalismus – was hätte daraus für ein Psychodrama werden können! Doch stattdessen stolpern die eigentlich glänzenden Schauspieler Sven-Eric Bechtolf (Beitz) und Edgar Selge (als Golo Mann leider falsch gecastet) durch einen kurios verwirrenden Siebzigerjahre-Handlungsparcours mit hölzernen Dialogen und Ausstattungsorgien. Ein Star wie Selge muss sogar wie im schlechten Doku-Drama für den Zuschauer im Gespräch mit Beitz Hintergrundwissen erzählen, was reichlich Fremdscham erzeugt. Erich Honecker, Helmut Schmidt und der persische Schah samt Frau laufen skurril und reichlich unmotiviert durchs Bild. Dass alle für Beitz mehr oder weniger wichtig waren, ist gewiss kein hinreichender Grund. Die Frauen tragen Kaschmir oder ultrakurze Miniröcke, es gibt ein lächerliches Häuflein Demonstranten vor der Villa Hügel (nicht der echten), und die millionenschweren Bosse des Wirtschaftswunders wirken allesamt wie Staubsaugervertreter.

Leitmotivisch tauchen die Flashbacks von Beitz auf, der zwar Hunderte Juden rettete, aber einigen nicht helfen konnte, was für ihn die Auszeichnung als "Gerechter der Völker" in Yad Vashem 1973 überschattet. Solche Traumata kommen durch die chaotisch arrangierte Handlung leider nicht wirklich zur Geltung, und wenn Selges Golo auch so seine Traumata hat (der übermächtige Papa, die Homosexualität) und die uralte Mutter Katia als lebendiges Gespenst durch das Kilchberger Haus wandelt – dann bekommt diese Parallelisierung zweier Männer und ihrer lastenden Vergangenheiten doch einen irritierenden Beigeschmack.

Es bleibt rätselhaft, wie ein so faszinierender Stoff so miserabel – mit altbacken statischer Kamera zumal – umgesetzt werden konnte. Und man fragt sich, wie wohl der ursprünglich als Regisseur vorgesehene Lars Kraume (Der Staat und Fritz Bauer) den Stoff umgesetzt hätte. Vorerst muss man weiter darauf warten, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen sich dazu aufrafft, die Historiendramen der alten Bundesrepublik endlich aufregend, modern und populär zugleich zu erzählen.