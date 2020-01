DIE ZEIT: Herr Halliday, in Ihrem neuen Buch The Inheritance of Wealth schlagen Sie eine ungewöhnliche Form der Erbschaftsteuer vor, mit der Sie die wachsende Ungleichheit in vielen Ländern der Welt bekämpfen wollen.

Daniel Halliday lehrt politische Philosophie in Melbourne. Sein Buch The Inheritance of Wealth ist bei Oxford University Press erschienen.

Daniel Halliday: Ich würde gerne eine alte Idee wiederbeleben: Man sollte Erbschaften umso höher besteuern, je älter das vererbte Vermögen ist. Diesen Vorschlag hat der italienische Ökonom Eugenio Rignano in den Zwanzigerjahren gemacht, heute ist die Idee leider in Vergessenheit geraten. Wenn wir heute über Steuern nachdenken, dann denken wir zuallererst an die Einkommensteuer. Für uns ist die Einkommensteuer das Paradebeispiel dafür, wie Steuern funktionieren.

ZEIT: Was schon historisch falsch ist.

Halliday: Ja. Erst im 20. Jahrhundert wurde die Einkommensteuer so zentral. Adam Smith hat sich noch darüber ausgelassen, wie offensichtlich unsinnig die Idee sei, Einkommen zu besteuern. Unglücklicherweise gilt die Einkommensteuer inzwischen aber als die natürliche und eigentliche Form der Besteuerung, einschließlich aller ihrer Eigenarten. Zum Beispiel bei der Progression: Je höher ein Einkommen, desto höher der Prozentsatz, den ich an Steuern zahle. Klar, bei Einkommen ergibt das Sinn. Aber auch bei Erbschaften?

ZEIT: Auch hier könnte gelten: Je höher das vererbte Vermögen, desto höher der Steuersatz.

Halliday: Es gibt aber eine Alternative: Erbschaften haben im Gegensatz zu Einkommen auch eine zeitliche Dimension – sie haben ein Alter.

ZEIT: Und je höher das Alter des Vermögens, desto höher fällt dann der Steuersatz im Erbfall aus?

Halliday: Genau – das war die Idee, die Eugenio Rignano vorschlug. Eigentlich sehr einleuchtend. Sehen Sie: Wähler mögen Erbschaftsteuern nicht besonders, aber das beruht teilweise auf einem Missverständnis. Ich komme aus Großbritannien, dort hat David Cameron zum Beispiel einmal im Wahlkampf gegen die Erbschaftsteuer gewettert und gesagt: Schaut, wenn jemand hart arbeitet und Geld für seine Kinder spart, dann sollte er das auch vererben dürfen! Bloß: David Camerons Familie ist schon seit Generationen reich. Er weiß also genau, dass viel vererbtes Vermögen gar nicht von den Erblassern hart erarbeitet wurde – es fiel denen auch bloß als Erbschaft in den Schoß. Diese Vermögen befinden sich schon seit Langem in der Hand der gleichen Familie und werden einfach von Generation zu Generation weitergegeben. Mit Rignano könnte man Politikern wie David Cameron antworten: Klar, wer seinen Kindern hinterlassen will, was er tatsächlich aus eigener Arbeit erwirtschaftet hat, dem ist das natürlich erlaubt – auch steuerfrei.

ZEIT: Aber die Kinder haben dann nicht mehr das Recht, das geerbte Vermögen steuerfrei weiter zu vererben?

Halliday: Genau. Eine solche zeitliche Progression könnte man dann ergänzen um Freibeträge und eine Progression, die sich nach der Höhe des Vermögens richtet.

ZEIT: Welche Steuersätze hatte Rignano denn vorgesehen?

Halliday: Die waren recht radikal. Der erste Transfer eines Vermögens sollte noch steuerfrei sein, der zweite mit 50 Prozent besteuert werden, und einen dritten Transfer sollte es gar nicht mehr geben – der Steuersatz wäre dann 100 Prozent.

ZEIT: Meine Urenkel würden also leer ausgehen, sie dürften nichts mehr von dem Vermögen erben, das ich geschaffen habe?

Halliday: Ja. Rignano hat das verglichen mit den Regeln, die wir für geistiges Eigentum gefunden haben. Auch Patente und Urheberrechte laufen nach einer gewissen Zeit ab, und die Ideen gehören dann der Allgemeinheit. Bei geistigem Eigentum halten wir das für gerecht. Warum nicht bei nicht geistigem Eigentum? Natürlich kann man sich auch mildere Formen dieser Progression nach Alter vorstellen. Es müssen nicht die radikalen Steuersätze sein, die Rignano vorschlug.

ZEIT: Aber wer soll herausfinden, welcher Teil meines Vermögens wie alt ist, wenn ich sterbe? Sagen wir, ich erbe eine Million Euro, verspiele das alles in Las Vegas – und fange anschließend wieder bei null an. Im Laufe meines Lebens erarbeite ich mir wieder ein vergleichbares Vermögen. Was passiert, wenn ich das meinen Kindern vererben möchte?

Halliday: Rignano zufolge wäre darauf eine Steuer fällig, als hätten Sie das Geld leistungslos geerbt.

ZEIT: Warum?

Halliday: In seinem Steuermodell zählt nur, wie groß ein Vermögen ist, wenn es gerade von einer Generation in die nächste vererbt wird – also zum Zeitpunkt eines Transfers. Was dazwischen passiert, wird ignoriert. Die einzige relevante Frage ist dann: Vererbe ich meinen Kindern mehr, als ich von meinen Eltern bekommen habe? Dann gilt für den überschüssigen Teil ein geringerer Steuersatz.