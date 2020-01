Am 27. September 2007 löschte sich in Coulogne, einem Vorort von Calais, eine ganze Familie aus. René Demeester und seine Frau Marie-Christine, beide 55 Jahre alt, und ihre erwachsenen Kinder Olivier, 29, und Angélique, 27, erhängten sich, vermutlich im selben Moment, im Wintergarten ihres Hauses. Die Gründe sind unklar; es gab in der Familie keine existenzielle Not, keinen schweren Konflikt zwischen den Eltern, keine Verstrickung in Verbrechen, keine unheilbare Krankheit, keine religiöse Wahnidee. Im Internet findet man Fotos des Familienoberhauptes René Demeester, auf denen er, wenige Monate vor dem Suizid, mit angeklebtem Schnurrbart als Schauspieler einer Laientruppe zu sehen ist; in dem Stück Un cri dans la nuit ("Ein Schrei in der Nacht") spielte er einen Polizisten.

