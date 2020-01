Kleinen Fußballvereinen geht es genau wie den großen Clubs der Ersten Liga: Alle brauchen immer wieder neue tolle Fußballspieler. Bei den Großen aber kümmern sich Scouts um den Nachwuchs. Das englische Wort "to scout" bedeutet so viel wie "auskundschaften". Die Scouts ziehen also tatsächlich los und versuchen, die Messis von morgen zu finden.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden