Sie fällt, und sie steht wieder auf, und sie fällt wieder hin, sie steht wieder auf, und am Ende muss sie eben doch liegen bleiben, aber das Ende, von dem dieser Film uns erzählt, kommt später und anders, als man es vermutet. Dieser Film heißt Judy und handelt von den letzten Bühnenauftritten der Schauspielerin und Sängerin Judy Garland, 1968 in London; sie ist 46 Jahre alt, alkohol- und tablettenabhängig; ein halbes Jahr später wird sie an einer Überdosis Schlaftabletten gestorben sein.

Oft glaubt man beim Schauen, der letzte Funken an Lebenskraft bei Garland, gespielt von Renée Zellweger, sei nun verglommen, doch kehrt dann wieder etwas zurück in diesen gequälten und ermüdeten Körper; eine Erinnerung; eine Hoffnung darauf, dass dies noch nicht alles gewesen sein kann. Aber manchmal wirkt die müde Sängerin auch, als träte sie ihr Leben an eine Mechanik ab; an eine Maschine, die einfach weitermacht mit den eingeübten Posen und Songs, mit den Neckereien des Publikums und mit den Musikern, die sie auf der Bühne begleiten; eine Maschine, die einfach weitermacht, obwohl der Geist, der sie einst in Bewegung versetzte, sich längst schon an einem anderen Ort befindet.

In den Dreißiger- und Vierzigerjahren hatte Garland zu den großen Kinderstars und Musical-Darstellerinnen des Hollywood-Kinos gehört, wesentlich wegen des Films The Wizard of Oz, in dem sie die Hauptrolle Dorothy spielte; das von ihr darin gesungene Lied Somewhere Over the Rainbow ist bis heute eine Hymne der schwulen Emanzipationsbewegung.

Acht Leben in einem

Danach sind Judy Garlands Leben und ihre Karriere von Abstürzen und Neuanfängen geprägt, von Medikamentensucht, Bankrotten, gescheiterten Ehen – aber auch strahlenden Comebacks als Sängerin Mitte der Fünfziger- und Anfang der Sechzigerjahre. Sie habe acht Leben in einem gelebt, hat ihre älteste Tochter Liza Minelli über sie gesagt. 1968 befindet sich Judy Garland am Tiefpunkt, das US-amerikanische Publikum interessiert sich nicht mehr für sie, sie tingelt mit ihren kleinen Kindern Lorna und Joey als musikalischer Begleitung durch mäßig besuchte Säle und kann sich am Ende nicht einmal mehr die Hotelzimmer leisten.

Die letzte Chance, die sie erhält, ist ein fünfwöchiges Engagement im angesagten "Talk of the Town"-Club in London; Garland reist dorthin voller Hoffnung und Angst und voller Sehnsucht nach ihren Kindern, die sie in der Obhut des feindlichen Ex-Mannes zurücklassen muss und die ihr, wie sie schon ahnt, in diesem Moment für immer verloren gehen. Sie weigert sich zu proben und taumelt am ersten Abend vollständig betrunken und bedröhnt auf die Bühne; sie verwandelt diese Situation in einen Triumph, doch am Ende sagt sie, dass sie nicht wisse, ob ihr das noch einmal gelingen könne, und an den folgenden Abenden gelingt es ihr manchmal und manchmal auch nicht. Erfolg und Fiasko, Startum und Scheitern folgen einander unvorhersehbar und überraschend.

Renée Zellweger spielt Judy Garland in all diesen Situationen auf beglückende Weise – für die sie gerade den Golden Globe bekam, und vielleicht bald auch den Oscar erhält? Sie versucht gar nicht erst, in die Rolle zu schlüpfen und zu einem "echten" Ebenbild zu werden. Sie zerlegt den Charakter in seine Facetten und setzt diese in jeder Szene wieder neu zusammen, mal psychologisch passgerecht, mal auf irritierende Weise schief und verzogen. Atemberaubend, wie sie während des ersten Londoner Auftritts mit winzigen Wechseln in Mimik und Blick, in der Spannung von Gesicht und Körper aus der hoffnungslos versagenden Sängerin eine triumphierende Diva macht – um in der Überspanntheit der Posen gleich wieder jene Härte gegen sich selbst zu zeigen, die Garlands ganzes Leben bestimmte und ihren Verfall nun bloß noch weiter beschleunigt. In einem Moment kapselt sie sich ganz von der Außenwelt ab; im nächsten ist sie ganz offen, hochgradig aufnahmebereit. Erst stolpert sie auf der Bühne und trifft nicht den Ton (alle Lieder werden von Zellweger gesungen), und wenn sie ihn doch wieder trifft, dann auf eine Weise, die sie selber zu überraschen scheint. Man merkt Zellweger und ihrer Judy dann an, dass beide gerade nicht wissen, ob ihre Darbietung glänzend oder grauenhaft ist. Das Tolle aber ist, dass man das beim Zuschauen und Zuhören auch selber nicht weiß und die Reaktionen des Publikums ebenso gespannt und nervös erwartet wie sie.

Technicolorbunte Szenen führen in die Dreißigerjahre, wir sehen, wie die junge Judy (Darci Shaw) von dem herrischen Hollywood-Mogul Louis B. Mayer (Richard Cordery) zum Kinderstar zugerichtet und dabei in die Medikamentenabhängigkeit getrieben wird. Diese psychologisch motivierten Flashbacks haben zweifellos einen Zug ins Klischierende. Doch ist das Drehbuch nicht so schlecht, wie Teile der US-amerikanischen Kritik behaupten.

Weit besser als die Verknüpfung von biografischer Gegenwart und Vergangenheit gelingt es dem Regisseur Rupert Goold und seinem Autor Tom Edge (nach Vorlage des Bühnenstücks End of the Rainbow von Peter Quilter), über die biografischen Details der letzten Lebensmonate hinaus auch von der kulturellen Bedeutung Garlands zu erzählen. So verdankt die Sängerin ihren ikonischen Rang ja nicht zuletzt der Begeisterung durch die schwule Community; im Film ist es ein älteres schwules Pärchen, das Karten für jedes ihrer Konzerte kauft und sie – als sie eines Abends verloren aus dem Bühneneingang strauchelt – zu sich nach Hause einlädt. Sie singen gemeinsam zum Klavier ihre Lieder; einer von den beiden, erzählt dann sein Lebensgefährte mit leiser Stimme, habe wegen seiner Sexualität lange im Gefängnis gesessen; und ebendiese Lieder und die Filme von Judy Garland und ihre identitätsstiftende Kraft hätten ihm Selbstachtung und Hoffnung gegeben. Wie an dieser Stelle plötzlich die kalte Luft der verklemmten Nachkriegsgesellschaft in die vermeintliche Frühlingsmilde des Swinging London einströmt und wie die Figur der Garland ein weiteres Mal aufgespalten wird in die einsame Frau und in die Diva, die einsamen Menschen das Gefühl schenkt, dass sie in der Welt nicht allein sind – das ist schon ein sehr großer und berührender Moment.