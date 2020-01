Günther Krause sitzt im weißen T-Shirt in seinem Hotelzimmer in Australien, oben lugt viel Brusthaar heraus. Und Krause sagt in die Kamera seines Smartphones hinein: Eigentlich dürfe er gar nicht mehr mit der ZEIT sprechen. Er, der einstige Bundesverkehrsminister, der Mann, der den Einheitsvertrag mit Wolfgang Schäuble ausgehandelt hat, hat nun nämlich einen neuen Vertrag unterschrieben. Diesmal mit RTL, und das verpflichtet ihn zum Schweigen. Krause zieht Ende dieser Woche ins Dschungelcamp. Der 66-Jährige wird der erste Spitzenpolitiker a. D. sein, der an einer Reality-TV-Show teilnimmt, die bisher von so illustren Menschen wie Costa Cordalis, Désirée Nick und Ross Antony bevölkert wurde: Ich bin ein Star, holt mich hier raus.

Warum macht er da mit?

Nun, wie gesagt, er dürfe nicht öffentlich reden, sagt Krause. Aber zwei Dinge könne man schon schreiben. Erstens: "Das Leben ist schön", und darauf werde sein ganzes Verhalten im Camp aufbauen. Zweitens: "Ohne Kampf kein Sieg. Wer nicht kämpft, der hat verloren."

Man muss also selbst auf die Suche gehen, um herauszufinden, was Günther Krause sich von der Zeit im Outback verspricht.

Krause, das muss man sagen, hat viel gekämpft. Er ist Verkehrsminister a. D., Hochschulprofessor a. D., war ein zentraler Mitgestalter der Wende- und Nachwendezeit. Er ist leider auch: vorbestrafter Pleitier, dazu gleich mehr.

Zunächst, 1990, galt er als eines der größten Talente der Ost-CDU, manche hielten ihn gar für talentierter als Angela Merkel. Als Chefunterhändler der DDR war Krause, damals 36 Jahre alt, auf Ost-Seite federführend an der Entstehung des Einheitsvertrages mit der Bundesrepublik beteiligt gewesen. Nach der Wiedervereinigung wurde er Bundesminister für besondere Aufgaben im Kabinett Kohl. 1991, als auch Angela Merkel zur Ministerin aufstieg, wurde Krause Bundesverkehrsminister. Er war nun zuständig für das Zusammenwachsen der Republik auf Straße und Schiene.

Bis die Affären begannen, eine nach der anderen: Erst ging es um Unregelmäßigkeiten bei der Privatisierung der ostdeutschen Autobahnraststätten. Dann um den Bau der Autobahn 20 in Mecklenburg-Vorpommern: Krause soll angeblich dafür gesorgt haben, dass eine bestimmte Baufirma bevorzugt wird. Kurz darauf wurde bekannt, dass Krause sich vom Staat einen Umzug ins Ostseedorf Börgerende finanzieren ließ, was für Empörung sorgte, obwohl, wie sich später herausstellte, der Vorgang wohl rechtmäßig war. Schließlich war da die zu großen Teilen vom Arbeitsamt bezahlte Putzfrau. Krause sagt bis heute: Nichts sei dran gewesen an den Affären. Tatsächlich ist er für keinen dieser Vorgänge je verurteilt worden. Es gab auch keine Untersuchungsausschüsse. Krauses Sicht der Dinge ist, dass er, der Ossi, der Bonner Politik-Elite zu unbequem gewesen sei.

1993 trat Krause von allen Ämtern zurück.

Er versuchte sich danach im Kapitalismus, war in verschiedenen Konstruktionen Geschäftsführer von mehreren Firmen. Mal ging es dabei um Unternehmensberatung, mal um Hausbau, mal um Heizungen in Osteuropa. Immer wieder schlitterte Krause mit seinen Projekten in die Insolvenz. Einmal gründete Krause eine Firma, mit der er Hausmüll in Rohöl verwandeln wollte – erfolglos. Einmal endete eine Insolvenz in einer Vorstrafe: ein Jahr und zwei Monate Haft auf Bewährung. Nach Überzeugung des Oberlandesgerichts Rostock hatte Krause sich des Betrugs, der Insolvenzverschleppung und mehrerer Bankrottdelikte schuldig gemacht.

Zuletzt geriet er 2018 wegen einer Immobilie an der Müritz in die Schlagzeilen: Er hatte mit seiner Ehefrau eine Villa gekauft und bezogen, dann aber nie den Kaufpreis überwiesen. Stattdessen hatte er versucht, die Verkäuferin mit Aktien seiner damaligen Firma ruhigzustellen. Mit der wollte er eine unerschöpfliche Energiequelle erschließen, stand angeblich ganz kurz vor einem Durchbruch.

Das Projekt scheiterte. Die Käuferin klagte, die Presse stürzte sich auf den Fall. Krause entzog sich erst im letzten Moment einer Zwangsräumung, auch weil sein alter Freund aus Wendezeiten, der Anwalt und frühere CDU-Politiker Peter-Michael Diestel, sich seiner erbarmte und ihn vor Gericht vertrat. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Krause wegen Betrugsverdachts wurden eingestellt, doch Diestel machte Krause auch klar, dass er das Haus nun würde räumen müssen. Zurück blieben jede Menge Schlagzeilen – und Zehntausende Euro Schulden. "Peinlicher geht’s nicht", sagte Diestel damals über Krauses Situation. Und: "Es ist der Tiefpunkt im Leben meines Mandanten."

Und jetzt also das: Krause geht ins Dschungelcamp. Auf RTL sagte er über sich selbst: "Die Mehrheit meiner Kollegen in der CDU sagen, der Krause ist eben ein Verrückter. Nun macht er auch noch das."