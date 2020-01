Man muss nicht schreien, um Angst zu verbreiten. Helene Klaar, die seit Jahrzehnten den Titel der meistgefürchteten Scheidungsanwältin Österreichs trägt, spricht beinahe im Flüsterton. Auch das Lächeln versteckt sie, als sie, tief versunken im Sessel hinter einem enormen, von Papierstapeln überdeckten Schreibtisch, sich überlegt, wie sich ihr Ruf auswirkt. Egal sei er ihr, murmelt sie knapp, aber "gut fürs Geschäft".

Seit mehr als 40 Jahren kämpft die Wiener Rechtsanwältin für ihre Klienten um einen möglichst vorteilhaften Ausstieg aus der Ehe. Die Expertin für Scheidungen und Familienrecht, deren Kanzlei in österreichischen Anwalts-Rankings auf ihrem Fachgebiet regelmäßig auf dem ersten Platz landet, gilt als harte Gegnerin: detailfixiert, durchsetzungsstark, den Gegner zermürbend. Und weil die 71-Jährige zugleich eine entschiedene, in der Sozialdemokratie verwurzelte Frauenrechtlerin ist, hat sie früh den Nimbus einer Kampfemanze erhalten. Als ein "echter Männerbesen" wird Klaar in misogynen Internetforen bezeichnet, die "feministische Kampfmaschine unter Wiens Anwälten" lautet die freundlichere Version in Zeitungsartikeln.

Dort ist Klaars Stimme gefragt, wenn es um die Abgründe des ehelichen Zusammenlebens geht. Ihre Analysen sind pointiert, ihre Sätze süffisant, ihre Ratschläge nüchtern. "Besser eine Ehe ohne Liebe als eine Scheidung ohne Geld", lautet einer ihrer Leitsprüche. Mit einer Aufhebung des Ehevertrages geht es in finanzieller Hinsicht keiner der beiden Seiten in der Regel besser. Das Heiraten selbst, dieser oft so emotional zelebrierte Schritt, bedeutet für die Juristin nicht mehr als jeder andere Rechtsakt auch. In ihrem mittlerweile in dritter Auflage im Linde-Verlag erschienenen Scheidungsratgeber für Frauen vergleicht sie die Ehegemeinschaft schlicht mit einem "Wartungsvertrag, den man mit der Firma eines Kopiergeräts eingeht".

"Für Liebe und Romantik bin ich nicht zuständig." Helene Klaar, Scheidungsanwältin

Und die Liebe? Helene Klaar legt den Kopf ein wenig schief. "Für Liebe und Romantik bin ich nicht zuständig", erklärt sie. "Ich bin für die juristische Betreuung zuständig. Da besteht der Katalog aus gemeinsamem Wohnen, Treue, Beistand, anständiger Begegnung. Hat der andere dagegen verstoßen, können Sie ihn loswerden. Wenn nicht, gehen Sie bitte wieder nach Hause."

Vor den hohen Fenstern der Kanzlei in der Prinz-Eugen-Straße hängt der Jännernebel in den Wipfeln des Schwarzenbergparks. Die Kanzlei führt Klaar seit 20 Jahren mit einem Kollegen, Norbert Marschall. Im Nebenraum des Büros der Anwältin läuten Telefone und klappern Computertastaturen, Klaar selbst arbeitet nur mit Papier, das in hohen Türmen allen Raum beansprucht.

1984 ist sie in dieses Gebäude gezogen, acht Jahre nachdem sie sich als Anwältin selbstständig gemacht hatte. Scheidungen interessierten sie nicht sonderlich, "aber ich hatte leider kein Talent, mich am Anwaltsmarkt besonders gut zu verkaufen", sagt sie. "Meine politischen Aktivitäten haben gerade dazu gereicht, dass mir die Genossinnen diverser Frauenkomitees ihre sitzen gelassenen, armen Hausfrauen geschickt haben, deren Männer nicht für die Kinder zahlen wollten."

Den Stempel der Scheidungsexpertin, gegen den sich Klaar anfangs noch wehrte, verdankte sie dann Frauenministerin Johanna Dohnal. Österreichs Familienrechtsreform hatte zwar ab 1975 für das Ende des patriarchalen Rechtssystems gesorgt, in dem eine Ehefrau ein ziemlich rechteloses Subjekt war. Doch Aufklärung fehlte, und Dohnal, damals noch Staatssekretärin, beauftragte 1982 die Genossin und Rechtsanwältin Klaar, einen Scheidungsratgeber für Frauen zu verfassen. Achtmal wurde die Broschüre Was tue ich, wenn es zur Scheidung / Trennung kommt bisher aufgelegt.

Vor der Erstveröffentlichung aber musste Klaar mit dem Manuskript vor zwei Ministerialbeamte treten, deren Reaktion sie bis heute amüsiert: Das Manuskript sei ja überraschend sachlich, habe einer gleich gemeint. "Offenbar haben sich die von der Dohnal und mir das Werk zweier feuerspeiender Emanzen erwartet."

Dabei widerspricht Klaar mit ihrem amikalen, beinah großmütterlichen Auftreten ihrem kampfesfreudigen Ruf. "Mein Vater würde traurig lächeln, wenn er mich bei Gericht erleben würde. Wie verbindlich, wie freundlich ich bin, wie ich mir alles gefallen lasse, anstatt den Gegner niederzubrüllen." Im Vergleich zu ihrem Vater, ergänzt sie, sei sie "eine müde Nummer".