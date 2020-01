Es gibt die Angst vor Spinnen. Die Angst vor Fahrstühlen. Vor der Dunkelheit, vor Unordnung, Dieben, Tollwut oder auch – vor Weihnachten konnte man das wieder erleben – vor Verwandten. Eigentlich braucht man einfach nur jedes beliebige Ding oder Phänomen ins Altgriechische übersetzen, "-phobie" dranhängen, und schon ist eine klinisch klingende Angststörung geboren, denn irgendwer fürchtet sich im Zweifel immer.

Bloß eine Angst hat bislang noch keinen Namen, was relativ merkwürdig ist, weil sie gerade in diesen dunklen Monaten um sich greift wie ein Krake, der mit seinen grässlichen Schleimarmen immer mehr Menschen an sich presst, um ihnen ein grauenhaftes Gefühl einzuflößen: die Angst davor, dass die Kita anruft. Und zwar nicht, um mal eben freundlich durchzugeben, wie schön der kleine Elias gerade mit Wachsmalern gemalt hat, wie niedlich die kleine Frieda in ihrem Schlafsack Mittagsruhe hält, sondern um zu sagen, dass es einfach nicht mehr geht. Dass das Kind nicht länger bleiben darf, weil das Thermometer 39 Grad Celsius anzeigt, dass es Bauchschmerzen hat oder Husten oder es einfach nicht aufhört zu weinen.

Je nach Erzieher oder Erzieherin erfolgt der Kita-Anruf mehr oder weniger einfühlsam, oftmals hat er etwas Gebieterisches, was nur ehrlich ist, denn in Wahrheit ist er ja mehr eine Ansage als ein Dialog. Kita am Telefon heißt: abholen, sofort. Die Machtfrage stellt sich dabei ebenso wenig, wie Verhandlungen zulässig sind.

Es ist wohl gerade das Kompromisslose an diesem Anruf, das die große Angst vor ihm erklärt, selbst wenn er gar nicht erfolgt. Denn es ist weniger das, was ganz konkret passiert, wenn man tatsächlich angerufen wird (alles stehen und liegen lassen, den Kollegen gehetzte Entschuldigungen hinmurmeln, mit offenem Mantel losrennen), was so schlimm ist, sondern der Schwebezustand, in dem man weiß, dass ein Anruf wahrscheinlicher wird. Wenn Krupphusten, Hand-Fuß-Mund und Läuse herumgehen und sich Kind für Kind bedrohlich der eigenen Familie nähern, steigt die phobische Neigung ins Unermessliche. Nicht weil der logistische Super-GAU eines kranken Kindes Erwachsene regelmäßig zum Verzweifeln bringt, das sowieso. Die Angst vor dem Kita-Anruf hat vor allem metaphorischen Wert. Er lautet: Dein Leben, so wie du es lebst, funktioniert nicht. Alles ist zu viel. Und eigentlich weißt du es auch schon lange.

Vielleicht sind die Millennial-Eltern, diejenigen also, die als Erste ihre Kinder massenweise schon mit unter drei Jahren in Fremdbetreuung geben, einfach noch nicht abgebrüht genug. Vielleicht ist es ihnen immer noch zu wichtig, was andere denken. Denn es ist ja nicht so, dass tatsächlich alles zusammenbricht, wenn sie einen oder zwei Tage bei der Arbeit fehlen. Was zusammenbricht, ist die eigene Illusion, alles immer schaffen zu können – und die Einbildung, dass irgendwer ihnen diese Illusion tatsächlich abnimmt. Ruft die Kita an, sind sie gezwungen, sich selbst zu entlarven, vor Kollegen, denen natürlich eigentlich immer schon klar ist, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf Wahnsinn ist, eine immerzu wankende Konstruktion, die manchmal eben zusammenklappt.

Die Kita-Anruf-Phobie ist damit vor allem ein Problem im eigenen Kopf und als solches der Angst vor Spinnen oder Tollwut gar nicht mal so unähnlich. Vielleicht ist es also an der Zeit, langsam institutionell über Therapieansätze nachzudenken, über spezialisierte Praxen, in denen Betroffene sich helfen lassen können. Bloß müsste man dafür zuerst einmal wissen, was zur Hölle "Kindertagesstätte" auf Griechisch heißt.

In der Serie "Die ZEIT-Rdeaktion entdeckt..." schreiben Nina Pauer, Britta Stuff, Francesco Giammarco und Alard von Kittlitz jede Woche im Wechsel über Beobachtungen aus ihrem Alltag.