Der Status der Auseinandersetzung zwischen radikalen Linken und der Polizei in Leipzig ließ sich in den vergangenen Jahren an einem Graffito ablesen. Es war am Connewitzer Kreuz im Süden der Stadt an eine Wand gesprüht. "Antifa Area" stand da und "No Cops" – an dem einen Tag. Am nächsten Tag hatten Stadtverwaltung und Polizei das "No Cops" übermalen lassen. Am übernächsten oder kurz darauf war das Graffito wieder da. Dann wieder weg. Und wieder da. Ein Scharmützel zwischen "Cops" und denen, die gegen sie kämpfen.

Bis der Schriftzug, irgendwann 2019, plötzlich stehen blieb.

Da hatte die Stadt gerade einen neuen Polizeipräsidenten bekommen. Manche in Connewitz fragten sich, ob das wohl als Zeichen gemeint sei: Wird der Kampf gegen die Autonomen lockerer angegangen? Ist die Symbolschlacht nicht mehr so wichtig?

Sollte dem so gewesen sein, hielt der Vorsatz nicht lange. Ein halbes Jahr später, im November 2019, war das Graffito wieder übermalt: kurz nachdem eine Serie von Anschlägen und Übergriffen auf Baustellen, mutmaßlich von linksextremen Tätern verübt, deutschlandweit Schlagzeilen gemacht hatte. Und exakt zwei Tage nachdem der Freistaat Sachsen, dieser Übergriffe wegen, eine "Soko LinX", eine Sonderkommission gegen Linksextremismus, gegründet hatte.

Leipzig, die am schnellsten wachsende Großstadt der Republik, erlebt eine Serie von Gewalttaten, die längst keine Bubenstreiche mehr sind. Burkhard Jung, Leipzigs SPD-Oberbürgermeister, sagte kürzlich: "Erst brennen Barrikaden und Mülltonnen, dann werden Wehrlose angegriffen – der Weg zum politischen Mord ist nicht mehr weit."

Im Oktober 2019 brannten eines Nachts auf einer Baustelle im Leipziger Osten drei Kräne lichterloh. Sie drohten auf benachbarte Wohnhäuser zu stürzen. Es war ein glücklicher Zufall, dass keine Menschen zu Schaden kamen.

Im November wurde die Prokuristin eines Unternehmens, das im Stadtteil Connewitz schicke Eigentumswohnungen baut, nachts in ihrer privaten Wohnung überfallen und geschlagen.

Und dann die Silvesternacht, der 1. Januar 2020, kurz nach null Uhr: Am Connewitzer Kreuz, ganz in der Nähe der Wand mit dem "No Cops"-Graffito, kommt es zu Ausschreitungen, Linksradikale attackieren Polizisten körperlich, mit Böllern und Raketen, die Polizei tritt massiv und hart auf. Am Ende ist ein Bereitschaftspolizist so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden muss.

Die Polizisten, erklärte Sachsens Ministerpräsdent Michael Kretschmer (CDU) danach, seien Opfer von "linkem Terror" geworden. "Da darf man nichts beschönigen", sagt Kretschmer der ZEIT. "Die, die da Anschläge und Angriffe auf Menschen verüben, sind Kriminelle, denen man das Handwerk legen muss. Und wir werden diesen Leuten das Handwerk legen. Wenn man keine Grenzen setzt, wird es immer schlimmer."

Eine Grenze sei überschritten, sagt auch Petric Kleine, Chef des sächsischen Landeskriminalamts. "Der Spaß hört auf, wenn Sachen in großem Maßstab angegriffen werden und wenn es einen Angriff auf eine Privatperson in ihrem persönlichen Umfeld gibt." Das sei einer der Gründe, warum die "Soko Linx" in seinem Haus gegründet worden sei.

Die Frage, die nun diskutiert wird, lautet zwar einerseits: Ist es überzogen, von "Terror" zu sprechen, wenn eine Silvesternacht in Gewalt mündet? Andererseits fragen sich aber auch viele: Hat man Linksextreme zu lange gewähren lassen, aus Stolz auf vermeintliche Liberalität und Subkultur? Und kann es sein, dass der Kampf gegen den angeblich übermächtigen Staat, gegen hohe Mietpreise, gegen Gentrifizierung inzwischen nicht mehr nur politisch ausgefochten wird, sondern auch mit roher Gewalt?