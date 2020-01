Aggressive Bürger attackieren Feuerwehrleute, Rettungssanitäter, Polizisten oder die Mitarbeiter in den Jobcentern. Das hört man seit einigen Jahren immer öfter. Woran liegt das? Der Vorsitzende des Beamtenbundes glaubt, einen Grund dafür entdeckt zu haben: den kaputtgesparten öffentlichen Dienst. Der Staat versage "immer häufiger", behauptete dbb-Chef Ulrich Silberbach Anfang der Woche. Das spürten die Bürger, deshalb seien sie "vollkommen zu Recht völlig fassungslos". Und das mache sie auch "sauer", "respektlos" und "aggressiv". Der öffentliche Dienst sei ein "Sanierungsfall" – deshalb drohe die Stimmung gegenüber dem Staat "zu kippen".

Ein Alarmruf zur rechten Zeit? Wohl eher Panikmache! Womöglich aus eigennützigen Motiven, denn in diesem Jahr steht eine wichtige Tarifrunde an, und da ist es natürlich aus Gewerkschaftssicht gut, wenn frühzeitig in den Köpfen verankert wird: Der öffentliche Dienst wurde vernachlässigt und hat einen unglaublichen Nachholbedarf. Nicht zufällig verlangte der Beamtenlobbyist in seiner Brandrede auch, es müsse nun endgültig vorbei sein mit dem Rotstift im öffentlichen Dienst.

Als Beleg dafür, dass der Staat nicht mehr imstande ist, zu leisten, was die Bürger von ihm erwarten, nennt der Gewerkschafter ein Potpourri an Beispielen. Es "brenne" bei den Berufsfeuerwehren (was nicht heißen soll, dass sie ihrer Arbeit nachgehen, sondern dass sie überlastet sind), Schulen und Kitas meldeten "Land unter", Gesundheitsämter könnten nicht mehr ordnungsgemäße Hygienekontrollen durchführen, und auf einen Termin im Bürgeramt müsse man monatelang warten.

Selbst wenn man annimmt, dass das alles genau so stimmt: Ist der Gedanke wirklich überzeugend, dass Menschen Feuerwehrleute anpöbeln, weil sie spüren, dass die Feuerwehr überlastet ist? Oder weil sie lange auf ihren neuen Personalausweis warten mussten? Nein, das ist schlicht absurd.

Noch etwas passt nicht zur Geschichte von der Wut über den kaputten öffentlichen Dienst: Er wurde in den vergangenen Jahren nicht verkleinert, sondern sogar kräftig ausgebaut. Zuletzt waren 4,8 Millionen Menschen als Beamte oder Angestellte im öffentlichen Dienst beschäftigt (2018, nach den jüngsten verfügbaren Zahlen des Statistischen Bundesamtes). Zehn Jahre zuvor waren es nur 4,5 Millionen. Es gibt heute nicht weniger, sondern mehr Berufsfeuerwehrleute, mehr Hochschullehrer und mehr Erzieher. Dahinter stecken zwar auch zusätzliche Aufgaben, die der Staat übernommen hat, wie etwa beim massiven Ausbau der Kita-Plätze. Von Rotstift und Sparen kann aber keine Rede sein.

Man kann aus guten Gründen fordern, dass noch mehr Erzieher, Lehrer oder Polizisten eingestellt werden. Ein Bedarf besteht immer. Und Missstände gibt es in einem so weitverzweigten System wie dem öffentlichen Dienst sowieso. Zu einem Sanierungsfall macht ihn das nicht.

In der Zukunft allerdings mag das anders aussehen. Denn vor einem großen Problem steht der öffentliche Dienst tatsächlich: der Demografie. Sie wird es zum einen nötig machen, mehr als eine Million Beschäftigte im Staatsdienst zu ersetzen, die in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand wechseln. Dann aber werden die Arbeitgeber noch mehr als heute um die knappen Arbeitskräfte konkurrieren. Für den öffentlichen Dienst wird es somit deutlich schwieriger, attraktiv zu bleiben und qualifizierte Bewerber zu finden.

Zum anderen könnte das Geld knapper werden. Im Moment sind die Babyboomer der geburtenstarken Jahrgänge zwischen 1955 und 1969 noch im Beruf. Sie zahlen Steuern und Sozialabgaben, deshalb schwimmt der Staat im Geld wie nie zuvor. Doch wenn die Babyboomer ins Rentenalter kommen, steigen die Kosten für Renten, Pensionen, Pflege und Krankenversorgung rapide. Gleichzeitig wird es viel weniger Beitragszahler geben.

Die große Herausforderung ist daher, beim Ausbau des öffentlichen Dienstes heute nicht zu überziehen – auch wenn jetzt das Geld locker sitzt. Welche staatliche Dienstleistung brauchen wir wirklich? Welche ist entbehrlich? Wo lässt sich Bürokratie vermeiden? Wo kann Digitalisierung Arbeit sparen? Verantwortungsbewusste Politik muss sich heute mit diesen Fragen beschäftigen, damit der öffentliche Dienst in Zukunft nicht wirklich zu dem wird, was er angeblich jetzt schon sein soll: ein Sanierungsfall.