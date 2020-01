Wenn es dich mit der Fresse voran aus der Kehre schlägt, schmeckt der Schnee metallisch. Als würdest du einen rostigen Löffel ablecken. Es mag auch daran liegen, dass sich ein bisschen Blut dareinmischt, gewiss. Oder ist der Schnee hier oben anders beschaffen? Schmeckt er nach dem Erz der Berge, die er bedeckt? Ich bin mir unsicher.

Es ist nicht ratsam, den Pintenfritz zu fahren, wenn du unsicher bist.

Vielleicht muss ich auch mit Zahlen anfangen. Zahlen sind solide, verlässlich. An Zahlen kann man sich festhalten, auch bei 70 Kilometern die Stunde. 118 Schlittenbahnen listet der Tourismusverband der Schweiz auf, tatsächlich gibt es wohl noch mehr. Die Plattform des Fachverbands Swiss Sliding führt ein Register über die besten. Das sind, ist dort zu lesen, Bergün–Preda und Bergün–Darlux, Davos–Rinerhorn, nicht zu vergessen Saas-Fee und die Bahn am Gornergrat – aber vor all diesen und ohne Zweifel: Faulhorn–Bussalp–Grindelwald.

Die Strecke der Superlative, die längste Schlittenbahn Europas, manche raunen gar: der Welt. 15 Kilometer bergab führt sie vom 2681 Meter hohen Faulhorngipfel und überbrückt dabei 1600 Höhenmeter, mit Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau. Im Dorf Grindelwald und in den Broschüren der Fremdenverkehrsämter firmiert die Abfahrt unter dem Namen Big Pintenfritz. Wenn das Marketing ist, ist es gutes Marketing. Mich hatten sie sofort.

Ich bin von Interlaken her nach Grindelwald gekommen, mit der Zahnradbahn, durch Tunnel, die tief in den Stein getrieben wurden. In den Holzhütten und Chalets entlang der Dorfstraße sitzen die Menschen vor Pötten, in denen der Grog zieht. Viel "Hoi" und "Salü". Manche rühren im Käsefondue.

Am Parkhotel Schoenegg treffe ich Bruno, meinen Fotografen. Bruno sieht mit seinem langen Haar und den breiten Schultern aus, als könne er ohne Weiteres die Abfahrt bewältigen. Er ist ja auch Schweizer. Und überhaupt, wir wollen doch nur schlitteln. So nennt der Schweizer das, was der Deutsche Rodeln oder Schlittenfahren nennt. Vermutlich eine Mischung aus rütteln, schütteln, schlittern. In den Alpen jedenfalls wird schon seit Ewigkeiten geschlittelt, um Heu, Felle und Erlegtes zu transportieren. Die früheste Erwähnung machte wohl gar der antike griechische Autor Plutarch, der beschrieb, wie Menschen aus dem germanischen Volksstamm der Kimbern nackt durch den Schnee liefen, um sich dann auf flachen Schilden bergab zu stoßen.

"Geht’s zum Burgener, zum Hans", sagen sie uns im Tal, als ich frage, wer hier die besten Schlitten baut. Wenn ich den Schlitten bis ins Innerste seiner Konstruktion durchdringe, sage ich mir, bin ich für die Abfahrt noch einmal besser gewappnet. Der Burgener wohnt auf einem Hang über Grindelwald. Das Eis da oben ist glatter als sonst wo. Wir rutschen dem Burgener unwürdig entgegen. Er krault einen mächtigen Rauschebart, aus dem Späne rieseln, und bittet in seine Werkstatt. Im Sommer treibt er das Vieh über die Alp, im Winter schreinert er. Oder, in seinen eigenen Worten: "Im Sommer mach ich Käse, im Winter mach ich Schlitten."

Im Sommer macht Hans Burgener Käse, sagt er, im Winter Schlitten. © Bruno Augsburger für DIE ZEIT

Burgener baut Hori-Schlitten und Grindelwalder, das sind die zwei lokalen Modelle, die neben dem gewöhnlichen Davoser eingesetzt werden, wobei man wissen muss, dass der Grindelwalder wesentlich vom Hori herkommt. Während der Hori, im Deutschen ein Hornschlitten, nach oben verlängerte, bogenförmige Kufen hat, hat man dem Grindelwalder diese Stangen gekürzt. Der Hori war von jeher ein Transportschlitten, mit Heu beladen wog er oft mehrere Hundert Kilo. Es brauchte zusätzliche Bremser, ihn zu kontrollieren, hoch waren die Todesraten unter den Bauern. Der Grindelwalder ist sein sportlicher Bruder. Auch alt, aber bis heute oft verwendet, weil handlicher, praktischer.

Ein jedes Kind, das in diesem Tal heranwächst, kriegt einen Grindelwalder von den Eltern zur Taufe, das ist Tradition. Wir schauen eine Weile schweigend zu, wie Burgener Kufen rund feilt. Späne bedecken seine Werkstatt wie ein feiner Teppich. Jedes Wort würde das Sakrale des Vorgangs entweihen, so scheint mir. Er selbst bricht schließlich die Stille: "Der Grindelwalder ist aus Eschenholz, und Eschenholz ist zäh. Mehr als tausend habe ich gebaut, nicht mehr als zehn kamen zurück für eine Reparatur."