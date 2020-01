Viele Manager sind Illusionskünstler. Sie erzählen Geschichten von Welten ohne Widersprüche. Wenn der Vorstand einer Versicherung etwa Mitarbeiter entlässt, weil "der Finanzmarkt" Druck ausübt wegen zu hoher Kosten, dann klingt das nach einer Art Naturgesetz, als treibe diesen Finanzmarkt eine metaphysische Kraft, der Herr zu werden nicht möglich ist. Öffentlichen Ärger gibt es oftmals dann, wenn derlei Widersprüche sichtbar werden, weil Manager Mitarbeiter entlassen, damit ihre Boni steigen, während sie gleichzeitig von Ethik und Werten reden. Dann werden die Chefs als das sichtbar, was sie eben auch sind: kleine Menschlein, die an den eigenen Ansprüchen und Widersprüchen scheitern und einen Weg finden müssen, damit ins Reine zu kommen.

So geht es gerade dem Siemens-Chef Joe Kaeser. Gerne spricht er auf Bühnen davon, dass sein Unternehmen einem purpose diene, einem gesellschaftlichen Zweck, ohne den kein Unternehmen eine Daseinsberechtigung habe. Und besonders gerne bemüht er zum Beweis den Kampf gegen den Klimawandel, den die Windkraftwerke seines Unternehmens führten, wie auch die konzerneigene Bahntechnik.

Doch ausgerechnet die Bahnsparte lässt den Mann und sein Unternehmen nun dastehen wie Umweltschmutzfinken: Seit Wochen protestieren Klimaaktivisten gegen Signaltechnik, die der Konzern in Australien installiert und die dabei helfen wird, Kohle aus einer riesigen neuen Mine abzutransportieren. Luisa Neubauer, das deutsche Gesicht der Fridays-for-Future-Bewegung, wirft dem Konzern stellvertretend für viele vor, an den eigenen Ansprüchen von Klimaneutralität zu scheitern – womit sie recht hat. Sie fordert, dass er aus dem Geschäft aussteigen soll, "als ein großes Zeichen für Australien und den Rest der Welt" – was nicht falsch ist, aber auch ein viel größeres Problem verdeckt: dass es den Aktivisten offensichtlich nicht gelingt, auf demokratischem Wege Mehrheiten in Parlamenten und Regierungen zu finden.

Siemens soll ein Problem lösen, das eigentlich die Politik angehen müsste

Richtig ist: Dieses Kohleprojekt ist unter Klimagesichtspunkten Irrsinn. Es wird auf Jahrzehnte hinaus dafür sorgen, Kohlekraftwerke zu befeuern, und es gehört wie all solche Projekte im Sinne einer lebenswerten Zukunft schlicht abgeblasen.

Falsch ist der inquisitorische Duktus der Forderung an den Konzern, ohne auch nur die Folgen zu diskutieren. Die Aktivisten erwarten von einem privaten Unternehmen, ein Problem zu lösen, für das es viel mächtigere Adressaten gibt, die allen Unternehmen schlicht Regeln zu Emissionen verordnen könnten: Parlamente und Regierungen. Doch dort übersetzen sich die Proteste eben nur kaum oder gar nicht in allgemein verbindliche Regeln.

Gerade Australien ist ein Land, in dem die Wähler nicht nur unappetitlichen Parteien vom populistischen Rand besonders früh zur Macht verhalfen, sondern auch solchen, die der Bevölkerung ein Leben im Kohle-Saus-und-Braus versprachen.

Nun ist Joe Kaeser nicht bekannt für Skrupel im Umgang mit aus demokratischer Sicht zweifelhaften Gestalten, wenn es dem Geschäft seines Unternehmens dient. Aber es ist auch nicht so, dass er sich wie die vielen Feiglinge in den Vorstandsetagen wegduckt unter den Widersprüchen, die seine Rolle als parastaatlicher Handlungsreisender eines globalen Konzerns ihm zumutet. Als der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman im Verdacht stand, den Journalisten Jamal Kashoggi ermordet haben zu lassen und Kaeser ihn dennoch als Geschäftspartner behalten wollte, schrieb er einen Text zu Werten und Interessen und dass er den Arbeitnehmern in Saudi-Arabien genauso verpflichtet sei wie jenen zu Hause. Konsequenzen für das Geschäft zog er in dem Fall keine. Wenn es kein Geld kostet, geht er aber auch weiter und kämpft öffentlich gegen die AfD und Rechtspopulisten, was ihm und seiner Familie Drohungen gegen Leib und Leben einbringt.