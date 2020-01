Neulich las ich, "Smart Sex" sei der neue Trend bei Langzeitpaaren – was auch immer das sein soll. Bei Fielmann könnte ich eine Brille im "Smart-Casual-Stil" kaufen oder einen Smart-TV bei Saturn. Aber wäre das eine smarte Entscheidung? Vielleicht sollte ich mir das bei einem "smarten Latte Macchiato" (stern.de) überlegen. Es gibt den "Smart Entrepreneur" und ein Nahrungsergänzungsmittel namens "Smartsleep". Selbst die AfD geht laut einem neuen Buchtitel als smart durch: Smarte Spalter. Die AfD zwischen Bewegung und Parlament.

Kann da noch irgendwo ein Mangel an Smartness bestehen? Offenbar schon. Auf Twitter fragt ein Computerhersteller: "Sollten wir in einer smarten Welt nicht anstreben, #smarter zu werden?"

Vielleicht erst mal kurz klären, was "smart" heißen könnte. Reanimiere ich mein von dem Wort nahezu komplett totgeschlagenes Sprachempfinden, würde ich sagen: Smart ist nicht intellektuell, aber intelligent. Nicht klug, aber irgendwie clever. Smart ist offenbar zweckdienlich, unbedingt zeitgemäß. Unternehmen suchen in Stellenausschreibungen "smarte Mitarbeiter (m/w/d)". Smart, das scheint heute die gewünschte Kerneigenschaft für alles und jeden zu sein.

Aber Moment – wie fing das eigentlich an? Es gibt ja dieses quadratisch-praktische Auto, das seit 1994 in jede Parklücke passt. Erst in den vergangenen zehn Jahren allerdings wurde "smart" auf der ganzen Welt immer häufiger gegoogelt, heute doppelt so oft wie damals. Es dürfte der Siegeszug des Smartphones gewesen sein, der das Smarte virulent machte. Sogenannte smarte Geräte sind mit dem Internet verbunden und helfen, unser Leben bequemer zu machen. Auf fast jede Frage des Alltags – Wo soll ich einkaufen gehen? Wie komme ich dahin? – spuckt das Telefon nach Zehntelsekunden eine Antwort aus. Vielleicht kommt es mir deshalb so vor, als wäre Smartness nichts primär Menschliches, sondern etwas Kühles und Technisches. Eine Tugend, die ich mir von meinem Handy abschauen soll.

Man erinnert sich ja vage an die Zeit der sperrigen Intellektuellen und ihrer unordentlichen Gedanken. Wie nervige Kinder vor der Sortierbox versuchten diese Leute unermüdlich den eckigen Klotz durch das runde Loch zu bekommen – nicht sehr smart. Nehmen wir Theodor W. Adorno als Prototyp, bekannt für Sprüche wie: "Liebe ist die Fähigkeit, Ähnliches an Unähnlichem wahrzunehmen." Oder: "Kunst ist Magie, befreit von der Lüge, Wahrheit zu sein." Ach, bei Adorno musste immer alles so kompliziert sein. Dumb it down!, will man ihm aus der smarten Zukunft zurufen.

Nur konsequent, dass wir die Masse an öffentlichkeitswirksamen Philosophen in Deutschland auf einen einzigen Mann runtergedampft haben. Er heißt Richard David Precht und versteht sich hervorragend auf den smarten Remix großer Ideen, die sich andere Leute früher einmal ausgedacht haben. Wagt er einen eigenen Wurf, dann mit rundem Klotz durchs runde Loch: "Liebe ist kein Gefühl, sondern ein bewusster Zustand." Solche Sätze stehen auch auf Teebeuteln oder kommen aus den Mündern von Yoga-Lehrerinnen, im Zeitalter der Achtsamkeits-Apps begreift sie wirklich jeder. Bisschen atmen, und schon ist das Menschheitsrätsel um die Liebe gelöst. Kürzlich schaffte es Precht mit Sei du selbst ansatzlos auf Platz eins der Sachbuch-Bestsellerliste. Die Welt ist entzaubert, da reicht ein Tutorial.

Smart essen: viel Gemüse, ausreichend Protein, wenig Kohlenhydrate. Smart anlegen: in ETFs investieren. Aber ist jeder, der es nicht so macht, wirklich der Dumme?

Auf allen Kanälen geben sogenannte Experten Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit: "7 Tipps für einen flacheren Bauch", "5 Fragen zum Krieg in Syrien – kurz erklärt". Damit befriedigen sie oberflächlich unser Bedürfnis nach Verständnis, behindern aber jedes tiefere Verstehen.

Im Journalismus widmet sich neuerdings die Fachrichtung "Smarter Living" ganz dem Formulieren praktischer Tipps. Das fing bei der New York Times an, wo die Sparte für ordentliche Klickzahlen sorgt. Der Spiegel hat seit Kurzem ein eigenes Smarter-Living-Ressort. Im dazugehörigen Podcast Smarter Leben sprechen sich alle mit Vornamen an und finden Lösungen für "Motivationsprobleme beim Meditieren". Man lernt hier, wie man seine Ehe so smart macht, dass auch Sex mit anderen okay ist, wie man smart dem Stress begegnet, smarter isst und die Wohnung einrichtet: Mit "smart" haben die Selbstoptimierer definitiv ihr Adjektiv gefunden. Dabei ist das Smarte nie individuell, sondern für alle das Gleiche.

Man könnte auch sagen: Der smarte Mensch folgt Listicles statt seinem eigenen Weg. Sein Ziel ist die allseits verträgliche Eichung der eigenen Persönlichkeit, nicht die Bildung des eigenen Charakters.

Daheim bedeutet smartes Wohnen: Nachschub bestellende Kühlschränke und dimmbares Licht, das sich selbst reguliert. "Heimkommen in ein Haus, das rücksichtsvoll genug ist, um ein paar Lichter anzumachen", flötet ein Smarter-Living-Text der New York Times. Aber ist es wirklich smart, alles mit dem Internet zu verbinden? Ist es ein solcher Kraftakt, den Lichtschalter zu drücken? Die Instandhaltung smarter Staubsauger und Kühlschränke kann außerdem so teuer und zeitraubend sein, dass man sie auch dumm finden kann.