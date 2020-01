Ja.

Schon Zwölfjährige sollten vor Gericht gestellt werden können. Von Volker Ullrich



Volker Ullrich vertritt seit 2013 den Wahlkreis Augsburg und Königsbrunn im Bundestag. Der promovierte Jurist ist innen- und rechtspolitischer Sprecher der CSU im Bundestag.

Es sind doch Kinder. Numerisch wenige Fälle zwar. Zum Teil erst 12 oder 13 Jahre alt, aber sie begehen Straftaten. Vergewaltigungen kamen vor. Rentner wurden verprügelt. Zurück bleiben Opfer, die für den Rest ihres Lebens unter dem Geschehenen leiden, und machtlose Angehörige, die ihre Kinder und Ehepartner nicht beschützen konnten. Natürlich kann man Zweifel haben, ob unser Grundgesetz es erlaubt, schon Kinder strafrechtlich zu belangen. Aber ein starker Rechtsstaat muss sich neben der Frage nach den Ursachen für Straftaten von 12- oder 13-Jährigen auch die Frage stellen: Dürfen wir den Tätern diese schweren Taten ganz ohne Sanktion durchgehen lassen? Ich meine, nein. Deshalb ist es richtig, dass die CSU-Landesgruppe im Bundestag zu Beginn dieser Woche gefordert hat, auch schon Kinder unter 14 Jahren für schwere Gewaltverbrechen zu bestrafen.

Zwar gibt es in Deutschland laut Polizeistatistik keinen signifikanten Anstieg der von strafunmündigen Kindern begangenen Delikte. Aber in bestimmten Bereichen ist eben eine Sorgen bereitende Entwicklung zu beobachten, insbesondere bei der Intensität der Straftaten. 70.000 strafunmündige Tatverdächtige wurden 2018 in Deutschland von der Statistik erfasst. Bei Gewaltdelikten, unter anderem gefährliche und schwere Körperverletzung, waren gut vier Prozent aller Tatverdächtigen jünger als 14 Jahre.

Die Reaktion des Staates darauf kann nicht allein eine engmaschige Betreuung durch Jugendämter und Familiengerichte sein. Vor allem weil, bei allem Respekt für die wertvolle und gute Arbeit der Jugendämter, diese zuweilen zu schwach aufgestellt sind, um dem Phänomen jugendlicher Intensivtäter angemessen begegnen zu können. Die Präventionskonzepte für straffällig gewordene Kinder und Jugendliche unterscheiden sich je nach örtlicher Ausstattung in Deutschland stark. Deshalb sollten sich die Täter zusätzlich einem eigenständigen Strafverfahren gegenübersehen. Auch wenn dadurch weitere Ressourcen innerhalb einer ohnehin schon strapazierten Justiz und im Gutachterwesen gebunden werden, meine ich: Diese Mühen sind erforderlich.

10 Jahre beträgt das niedrigste Strafmündigkeitsalter in der EU: in England, Wales und Nordirland (Quelle: Wissenschaftliche Dienste des Bundestages)

18 Jahre beträgt das höchste Strafmündigkeitsalter in der EU: in Belgien, Bulgarien und Luxemburg

Denn ein umsichtiger Rechtsstaat stellt seine Einwirkungsmöglichkeiten auf den Prüfstand und passt sein Strafrecht, wo es notwendig und geboten ist, an. Bei schweren Gewaltverbrechen und der entsprechenden Einsichtsfähigkeit des jungen Täters muss die Antwort differenziert und angemessen ausfallen. Unzweifelhaft geht es um wenige Intensivtäter, die erst 12 oder 13 Jahre alt sind. Sie begehen zum Teil mehrmals im Jahr Raubüberfälle und schwere Körperverletzungen. Es droht eine hohe Rückfallquote. Oft wissen diese jungen Leute, was sie tun. Nur zu genau kennen sie die Rechtslage und nutzen bewusst aus, dass sie vor Gericht nicht zur Rechenschaft gezogen werden können.

Deshalb brauchen wir eine Reform des Jugendstrafrechts. Wir müssen auch Täter, die jünger als 14 Jahre sind, in einem besonderen Verfahren einzelfallgerecht sanktionieren können. Zudem müssen wir Eltern und Vormünder stärker in die erzieherische Pflicht nehmen.

Die Altersgrenze von 14 Jahren für die Strafmündigkeit ist nicht in jedem Fall sachgerecht. Wie halten es denn andere europäische Staaten? In der Schweiz sind Kinder ab dem Alter von 10 Jahren strafmündig. In Frankreich müssen alle unter 18-Jährigen damit rechnen, wegen einer Straftat gerichtlich verfolgt zu werden. In den Niederlanden gilt Strafmündigkeit ab 12 Jahren.

Zum Schutz der Bürger und aus Respekt und Anteilnahme für Opfer und ihre Angehörigen brauchen wir einen starken Rechtsstaat, der sich wehrt. Wir brauchen adäquate Strafen bei persönlicher Reife und vorliegender Einsichtsfähigkeit des jungen Täters. Unter diesen Voraussetzungen auch Kinder mit dem Strafrecht zu konfrontieren, der schärfsten Sanktionsmöglichkeit des Staates, wäre durchaus verhältnismäßig und verfassungskonform. Wir wollen außerdem eine umfassende justizielle Aufklärung von Verbrechen, damit Opfer und ihre Angehörigen nicht in der eigenen Machtlosigkeit zurückgelassen werden. In der Debatte muss uns aber stets klar sein: Der Erziehungs- und Präventionsgedanke muss auch weiterhin das Jugendstrafrecht prägen und leiten.