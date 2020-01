Dieser Medienskandal hat etwas Tieftrauriges, weil er so unnötig ist. Es geht um keinen Reporter, der Geschichten erfunden hätte. Keinen Chef, der den persönlichen Vorteil gesucht hätte. Kein Geld, das zu verteilen gewesen wäre.

Alles ist ganz profan: WDR-Journalisten produzieren ein Satire-Video zum Klimaschutz, in dem kleine Kinder im Chor immer wieder singend skandieren, dass ihre Oma eine alte Umweltsau sei. Nicht schön, dieses Stück, aber es wird trotzdem online gestellt, was rechte Fundis zu einer Kampagne animiert, in deren Folge sich auch das liberale Publikum aufregt und Senioren sich beleidigt zeigen. Dann nimmt der Sender das Video wieder aus dem Netz.

Trotzdem erregt sich der Landesvater von Nordrhein-Westfalen im Internet. Kurz danach entschuldigt sich der WDR-Intendant und ARD-Vorsitzende Tom Buhrow öffentlich für den Beitrag. Das ruft nun wieder Dutzende seiner Autoren und Redakteure auf den Plan. Sie sehen die Satire- und Rundfunkfreiheit gefährdet und fordern in einem Schreiben kaum verklausuliert Buhrows Rücktritt.

Auf einmal ist der mächtigste Mann im öffentlich-rechtlichen Senderwesen beschädigt – und mit ihm die so wichtige Anstalt selber.

Muss sich der Ministerpräsident da wirklich einmischen?

Kleiner Anlass, große Wirkung: Einen solchen fuck-up muss man erst mal hinkriegen. Oder auf Deutsch: Die Sache wurde gründlich versaut. Bei der Frage nach dem Warum helfen ein paar Wahrheiten.

Erstens: Die Satire selbst ging daneben. Im Video, das nur die Choraufnahme im Studio zeigt, vermittelt sie sich nicht, und ihr pseudoversöhnliches Ende, bei dem die Kinder zum Schluss kommen, ihre Oma sei doch keine Umweltsau, ist eher anstrengend als anregend.

Zweitens: Satire darf danebengehen. Und wenn verantwortliche Redakteure das Video erst bringen und später angesichts eines drohenden Shitstorms wieder zurückziehen, ist das schon wenig souverän.

Regelrecht unnötig war dann die Entschuldigung des Intendanten, der wissen konnte, wie sensibel der Umgang mit Satire ist zu einer Zeit, in der rechte Kritiker die Öffentlich-Rechtlichen und mit ihnen am liebsten die Demokratie kleinmachen wollen. Entsprechend verunsichert sind die Mitarbeiter, die spüren, wie das Vertrauen in einen starken, unabhängigen Rundfunk schwindet.

Drittens: Deren Attacke auf Tom Buhrow ist völlig überzogen. Sie ist der Gipfel des linksliberalen Gegenangriffs auf die gezielte Aggression von rechts. So ausrechenbar sollten die Bewahrer der Freiheit aber nicht sein.

Wenn WDR-Autoren nun wiederholt den frischgebackenen ARD-Vorsitzenden zum Abdanken bewegen wollen, dann muss man sagen: Diese Form der Selbstvergewisserung fragt nicht nach dem Schaden, den sie ihrerseits anrichtet. Schließlich ist Tom Buhrow kein übler Populist, sondern eher ein Modernisierer der Öffentlich-Rechtlichen, der unverschämterweise fragt, was das Publikum will. Sein Rücktritt wäre nur eines: ein Sieg für die Systemgegner auf der ultrarechten Seite.

Sich einmal infrage zu stellen hätte allen Beteiligten enorm geholfen

Alle gezeigten Reflexe sind höchst menschlich. Aber die affekthaften und teilweise auch eitlen Aktionen sind es ja gerade, die den Zerstörern in die Hände spielen. An jeder Stelle hätte eine rationale Nachfrage geholfen: Wollen wir dieses Video wirklich publizieren? Was folgt aus einer Entschuldigung, die den Mitarbeitern jede Deckung nimmt? Wem nützt ein interner Sturm der Entrüstung gegen den Intendanten?

Übrigens hätte eine Nachfrage auch dem Landesvater Armin Laschet guttun können: Sind die knapp 4000 Likes diese Einmischung über die sozialen Medien wirklich wert, in der vollends humorfrei beklagt wird, hier werde Jung gegen Alt instrumentalisiert?

Nein, nein und noch zweimal nein. Ein Gutes hätte der Vorfall nur, wenn die Betroffenen allesamt daraus lernten, dass sie auf diese Weise ein gemeinsames Ziel verfehlen: nämlich die Institutionen der liberalen Demokratie zu bewahren.

Dazu gehören in Deutschland die Öffentlich-Rechtlichen. Wer bunt-inhaltsarme Fernsehnachrichten in anderen europäischen Ländern schaut, weiß sofort, was er oder sie an ihnen hat. Damit sie ihre Rolle weiter spielen können, müssen sie aber sensibler werden für die Wünsche ihres Publikums – und für die Angriffsflächen, die sie ihren Gegnern bieten.