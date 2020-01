Schadstoffe

In den Filtern sammeln sich die mehr als 5000 im Tabakrauch enthaltenen Stoffe, darunter Arsen, Schwermetalle wie Blei, Chrom oder Cadmium, das Nervengift Nikotin sowie krebserzeugende Verbindungen wie Formaldehyd, Benzol und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Diese giftigen Substanzen können durch den Regen in Böden sowie ins Grund- und Oberflächenwasser gelangen und dortOrganismen schädigen. Die Filter hemmen nachweislich das Wachstum von Gras und Klee. Außerdem ließen sich in Studien Effekte auf Seeringelwürmer, Schnecken und Fische nachweisen. Die Auswirkungen reichen von Gen- und Verhaltensänderungen bis hin zum Tod. Zudem stellen Kippen eine Bedrohung für Meereslebewesen dar, wenn diese sie mit Nahrung verwechseln.