Die Wohnung in Wien-Ottakring schaut nett aus und gepflegt. Sie bietet Schlafzimmer, Küche, Bad und eine gute Anbindung in die Innenstadt. 58 Euro pro Nacht kostet sie auf der Plattform Airbnb. Vermieter ist kein Student, der über die Feiertage ein paar Euro mit seiner leer stehenden Wohnung verdienen möchte, sondern eine "Gruppe junger Enthusiasten im Bereich der Immobilienverwaltung", die noch 120 andere Objekte von Costa Rica bis Zagreb anbietet.

Internet-Plattformen wie Airbnb haben das Reisen im vergangenen Jahrzehnt verändert. Sie sind kinderleicht zu bedienen und bieten Unterkünfte abseits von teuren Hotels. Sie haben aber auch die Sehnsuchtsorte selbst verändert. An Hotspots wie dem Viertel Alfama in Lissabon werden mehr als die Hälfte aller Wohnungen über Plattformen für Privatunterkünfte vermietet, mit entsprechenden Folgen. Im schlimmsten Fall macht Airbnb eine Stadt für Touristen attraktiver, für ihre Bewohner aber unattraktiver.

In Wien finden sich auf der Seite von Airbnb derzeit rund 8000 anmietbare Zimmer und Wohnungen. Sind das schon zu viele? Verändern sie die Stadt, nehmen Airbnb-Mieter den Einheimischen leistbaren Wohnraum weg? Wer profitiert überhaupt von der neuen Art der Ferienunterkünfte?

Die Debatte um Airbnb hat viele Ebenen. Es geht um potenzielle Steuerhinterziehung, weil viele Einnahmen aus der Vermietung nicht versteuert werden; es geht um Chancengleichheit zwischen Hoteliers und Anbietern auf den Plattformen; es geht um knappen Wohnraum. Und natürlich auch um die Frage, wie sich diese Form des Tourismus langfristig auf die Städte auswirkt.

In Österreich konzentriert sich das Angebot vor allem auf Wien. Mit ihren 8000 Unterkünften ist die Stadt trotzdem keine europäische Airbnb-Hochburg. An anderen Orten ist das Verhältnis teilweise absurd: In der isländischen Hauptstadt Reykjavík kommen 3000 bis 4000 Angebote auf 125.000 Einwohner. Forscher weisen allerdings darauf hin, dass die Zahlen mit Vorsicht zu genießen sind: Es gebe eine hohe Dunkelziffer – und hinter manchem gewerblichen Inserat steckten auch klassische Tourismusbetriebe wie das Bed and Breakfast um die Ecke.

Überhaupt täuscht die absolute Zahl der Angebote ein wenig, weil sie nicht gleich verteilt sind. "Wir haben in Wien die Situation, dass die Angebote sehr stark räumlich konzentriert sind", sagt Leonard Plank vom Institut für Raumplanung der TU Wien. Interessant zum Vermieten seien die Zinshausbestände innerhalb des Gürtels. "Eine Argumentation auf die gesamte Stadt bezogen, führt da ein wenig in die Irre."