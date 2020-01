Die sonst so entspannte Stimmung im Cafe Wortner ist an diesem Samstagvormittag etwas nervös. Am Stammtisch haben zwei bislang in dem Lokal unbekannte junge Männer Stellung bezogen. Unauffällig sind nur ihre grauen Anzüge. Ihre Verkabelung und Ohrstöpsel sind hingegen unübersehbar. Drei Cobra-Beamten im Zivil folgen der neuen Justizministerin Alma Zadić seit ihrer Angelobung auf Schritt und Tritt. Der dritte Mann hat sich in der unmittelbaren Umgebung des Traditionskaffeehauses in Wien-Wieden unsichtbar gemacht.

Begleitschutz rund um die Uhr gibt es in der Regel nur für den Bundespräsidenten und den Kanzler. Eine Welle von Hasspostings und Morddrohungen im Internet ließen im Fall von Alma Zadić beim Verfassungsschutz die Alarmglocken schrillen: Ab sofort permanenter Personenschutz.

Die erste grüne Justizministerin ist zugleich die jüngste in diesem Amt. Und vor allem ist sie das erste Regierungsmitglied, das nicht in Österreich geboren wurde. Alma Zadić hat mit 35 Jahren schon einen Lebensweg hinter sich, der seinesgleichen sucht. Als Volksschulkind erlebt sie in der bosnischen Stadt Tuzla den Ausbruch des Balkankriegs. Bis heute blieb ihr ein Erlebnis als Achtjährige in Erinnerung: "Im Mai 1992 wurde ich vom Vater von der Schule abgeholt, und wir sind gelaufen, weil wir Schüsse gehört haben. Dann haben wir die nächsten paar Monate im Keller verbracht."

Die Familie entschließt sich zur Flucht. Der Vater, ein Universitätsprofessor für Elektrotechnik, kann sich noch rechtzeitig auf den Weg nach Österreich machen, um das Terrain für die vierköpfige Familie aufzubereiten und diese bald nachzuholen. Wochenlang sah es danach aus, als würde dieser Plan scheitern, die Familie zerrissen bleiben. Tuzla wurde zwar nie eingekesselt wie Sarajewo, aber häufig bombardiert und beschossen. Der Versuch, auf eigene Faust zu entkommen, wäre lebensgefährlich gewesen. Mit zehn Jahren kann Alma mit ihrer Mutter und dem vier Jahre jüngeren Bruder dann doch mit dem ersten UN-Hilfskonvoi die umkämpfte Stadt verlassen.

Es wurde ein Abschied von der Heimat für immer. Über dem neuen Leben lag aber ein Schatten – bis heute. Grünen-Chef Werner Kogler, der nicht zu Sentimentalitäten neigt, ging in seiner Regierungserklärung darauf ein: "Der berührendste Augenblick der letzten Monate war für mich die erstmalige Begegnung mit den Eltern von Alma Zadić." Vater und Mutter Zadić hatten sich zur Angelobung in der Hofburg eingefunden und waren im Gespräch mit Kogler sichtlich bewegt. Alma Zadić: "Wie der Werner Kogler das im Parlament gesagt hat, habe ich auch Tränen in den Augen gehabt. Für meine Eltern war erst bei der Angelobung ganz stark das Gefühl da: Wir sind angekommen. Sie haben sich immer wieder die Frage gestellt, ob sie zurückgehen sollen. Meine Eltern entschieden sich, dazubleiben, vor allem wegen ihrer Kinder."

Einmal im Jahr reist Alma für ein paar Tage nach Tuzla, um die vielen Tanten und Cousins zu besuchen. "Mit Bosnien verbinde ich schöne Erinnerungen. Mein soziales Leben und meine Freunde sind aber hier. Es ist wie wenn man eine alte Heimat besucht und dann wieder in sein eigentliches Leben in Wien zurückkommt."

Alma Zadić Zwischenbilanz: Erfolge 2000 Siegerin Alma Zadić gewinnt einen Schreibwettbewerb ihrer Schule zum Thema Geschichten aus dem Wienerwald. Sie nennt das ihren "schönsten Erfolg" 2020 Die Erste Alma Zadić wird als erstes Regierungsmitglied, das nicht in Österreich geboren wurde, zur Justizministerin angelobt Misserfolge 1994 Entwurzelt Als zehnjähriges Volksschulkind muss Alma Zadić mit ihrer Familie aus ihrer bosnischen Heimat, in der ein Bürgerkrieg tobt, fliehen. Der Neustart in Österreich ist zunächst mühsam 2020 Turnerin Trotz jahrelanger Bemühungen noch immer keinen Kopfstand zu schaffen empfindet Alma Zadić als großes Manko: "Ich bleibe dran, vielleicht klappt es 2021"

So entschieden und abgeklärt spricht sie freilich erst seit wenigen Jahren darüber. "Ich kann mich noch an eine Straßenbahnfahrt erinnern, als ich den Schaffner gefragt habe: ›Geht es da zu diesem Sportzentrum?‹ Der hat mich angeschaut und gesagt: ›Tschuschen haben hier nix verloren.‹ Das waren Momente, in denen mir klar wurde, dass ich nicht Teil der Gesellschaft bin, dass ich nicht dazugehöre."

In ihrer ersten Schule im dritten Bezirk war sie die einzige Schülerin, die nicht Deutsch konnte, und wäre fast an mangelnder Zuwendung zerbrochen. Als sie eine Lehrerin bittet, ihr eine Mathematikaufgabe zu erklären, erwidert diese harsch: "Wozu, du schaffst das eh nicht." Mit dem Wechsel in eine Schule mit mehr Migrantenkindern lernt Alma Zadić, dank Extrastunden nach dem gemeinsamen regulären Unterricht, rasch Deutsch; maturiert mit blendenden Noten; studiert Jus; absolviert ein Auslandssemester in Mailand und hängt zwei Jahre für einen Bachelor an der Columbia University in New York an. Der Aufenthalt im Schmelztiegel der Nationen bringt auch den Durchbruch in der Selbstfindung.