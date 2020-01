In Deutschland stritten Politiker lange über die Einführung eines Mindestlohns. Heute, da er in Kraft ist, ringen sie darum, ob er kräftig angehoben werden soll: Die Union sagt Nein, die SPD fordert 12 Euro pro Stunde statt den derzeit geltenden 9,35 Euro, und die Linkspartei will 13 Euro. Bisher sind solche Diskussionen eine rein nationale Angelegenheit. Deutschlands Parlamentarier entscheiden allein darüber, ob und wie hierzulande die untersten Löhne gesetzlich festgesetzt werden. Doch mit dieser nationalstaatlichen Autonomie dürfte es bald vorbei sein. Die EU-Kommission hat in dieser Woche ein Verfahren in Gang gebracht, das zu europäischen Regeln führen dürfte.

Offiziell geht es nur um eine "Konsultation". Die EU-Kommission nehme "die Rolle der Zuhörerin" ein, erklärte sie am Dienstag in einer Pressemitteilung. Sie wolle von den Sozialpartnern in den Mitgliedsländern erfahren, wieweit sie es für nötig hielten, dass die EU in dieser Sache tätig werde. Sechs Wochen haben Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände Zeit, Stellung zu beziehen. Dann will die Kommission weitere Schritte prüfen.

Zugleich veröffentlichte sie jedoch eine Stellungnahme. Und darin heißt es klipp und klar: Der Mindestlohn in vielen EU-Ländern sei zu niedrig. Namentlich genannt werden sechs Länder, darunter Deutschland, Tschechien und Luxemburg, in denen der Mindestlohn nicht ausreiche, um Arbeitnehmer vor Armut zu schützen. Um dieses Ziel zu erreichen, müsse ein Mindestlohn wenigstens 60 Prozent des mittleren Lohns im jeweiligen Land entsprechen. Die gesetzliche Lohnuntergrenze in Deutschland liegt der Kommission zufolge aber nur bei etwa 45 Prozent des mittleren hiesigen Stundenlohns. Viele andere Staaten kommen näher an die von der EU-Behörde gesetzte Norm heran, aber nur sechs von 28 erreichen sie tatsächlich (etwa Frankreich und Portugal). In weiten Teilen Europas müssten die Mindestlöhne demzufolge angehoben werden.

Dass das geschieht, dafür will die Kommission sorgen. Zwar beteuert sie, einen Einheitsmindestlohn wolle sie nicht, aber in ihrer Stellungnahme kündigt sie Regeln an, die sicherstellen sollen, dass jeder Arbeitnehmer in der Union einen fairen Mindestlohn bekomme.

Was ist davon zu halten? Klar ist: Der Vorstoß stärkt all jenen den Rücken, die ohnehin für einen höheren Mindestlohn eintreten. Mögliche Risiken, wie die Gefahr, dass manche Jobs aus Arbeitgebersicht dann nicht mehr rentabel sind und Menschen ihre Arbeit verlieren, werden in dem EU-Papier nur beiläufig erwähnt. Wer also für einen hohen Mindestlohn ist, dürfte sich über die Initiative freuen. Allerdings wirft der Vorstoß auch die Frage auf, ob das Thema überhaupt auf die EU-Ebene gehört. Überschreitet die Kommission damit ihre Kompetenzen?

Formal kann sich die Kommission auf einen Beschluss aller wichtigen EU-Institutionen berufen. Im November 2017 verabschiedeten die Kommission, der Rat und das Europäische Parlament gemeinsam einen Katalog mit zwanzig "sozialen Rechten". Dazu gehört der Grundsatz, es seien angemessene Mindestlöhne zu gewährleisten. Sie müssten vor Armut schützen. Einklagbar sind diese Rechte nicht. Doch zu jener Zeit war die Sorge vor antieuropäischem Populismus groß, deshalb sollte das sozialpolitische Profil der EU gestärkt werden.

Es gibt also einen politischen Beschluss, der das Vorgehen der Kommission legitimiert. Damit ist allerdings noch nicht die Frage beantwortet, ob es sachliche Gründe gibt, Mindestlöhne auf EU-Ebene zu regeln. Heute existiert eine große Vielfalt unterschiedlich hoher Mindestsätze – von rund 1,70 Euro die Stunde in Bulgarien bis zu knapp 12 Euro in Luxemburg. Und sechs EU-Staaten kennen überhaupt keinen gesetzlich verordneten Mindestlohn, etwa Österreich, Schweden oder Italien. Dort ergibt sich allenfalls aus Tarifverträgen eine Lohnuntergrenze. Die Kommission verspricht, sie wolle auf solche nationalen Besonderheiten Rücksicht nehmen. Warum sollte man dieses Thema dann überhaupt auf europäischer Ebene regeln?

Nötig sei das, erklärte der EU-Kommissar für Soziales, Nicolas Schmit, weil sonst Lohndumping drohe. Die niedrigen Löhne in einigen Ländern könnten die Gehälter in anderen nach unten ziehen. Das scheint auf den ersten Blick einleuchtend. Allerdings betrifft der Mindestlohn in Deutschland (und vielen anderen Ländern) am wenigsten Exportbranchen, die im internationalen Wettbewerb stehen. Am weitesten verbreitet sind Niedriglöhne in Wirtschaftszweigen mit vielen kleinen Betrieben – also etwa in der Gastronomie, bei Friseuren oder Taxifahrern. Und die konkurrieren nicht mit Arbeitnehmern in anderen Ländern. Dieses Argument führten gerade die Befürworter hoher Mindestlöhne in der Vergangenheit oft an: Für die internationale Wettbewerbsfähigkeit seien sie kein Problem. Das ist wahrscheinlich richtig, heißt aber auch: Gegen länderübergreifendes Lohndumping können sie kaum helfen.

Ein sachlich zwingendes Argument, die Mindestlöhne in Brüssel zu regeln, gibt es daher nicht – aber eben einen politischen Beschluss.