Bevor das Feuer kommt, fallen Blätter vom Himmel, wie Regen aus einer Wolke voller Rauch. Aus der Wolke regnet es auch Glut und Asche. Der Himmel wird schwarz, dann rot. Dann ist es da.

Das Feuer nimmt sich das eine Haus, das andere nicht. Es kann Hundeleinen und Pferdehalfter verbrennen, aber ein paar Meter entfernt lustlos an einem Gartenschuppen vorbeiziehen, einen Plastikball zur Hälfte geschmolzen liegen lassen. Manchmal ist das Feuer in Eile, dann rennt es den Berg hoch. Manchmal lässt es sich Zeit, dann bleibt es an einem Ort, für Monate sogar.

Es wirkt wie zufällig, wie das Feuer wütet, das Werk eines Cholerikers. Aber dass es wütet, hat nichts Zufälliges.

Die Feuerwache von Sassafras-Ferny Creek, 45 Kilometer von Melbourne entfernt, liegt auf einem kleinen Berg im Wald, zwischen gigantischen Feigen-, Eichen- und Eukalyptusbäumen. Sattes Grün, heute nur 13 Grad. In der Garage stehen drei Feuerwehrwagen, blank geputzt. Im Aufenthaltsraum sitzt Lyndy Jewell und erzählt von ihrem Einsatz im Urlaubsgebiet East Gippsland, etwa 300 Kilometer östlich von hier. Sie hat sich vier Tage lang bei bis zu 43 Grad braten lassen. "Es war furchtbar", sagt sie. Von acht Uhr morgens bis zwei Uhr nachts im Einsatzwagen, zuständig für die Kommunikation zwischen den Gemeinden und den Teams mit ihren Wasserschläuchen. Die Teams waren an verschiedenen Orten stationiert, jedes mit der Aufgabe, diesen Ort zu retten. Bevor sie losfuhren, gab Lyndy Jewell ihnen Zettel mit auf den Weg, die sie von den Gemeinden bekommen hatte.

Tankstelle

Pflegestation

Pub

Lebensmittelladen

Prioritätenlisten, was als Erstes zu retten sei, was als Zweites, als Drittes, als Viertes. Die Gemeinden hatten sich für unterschiedliche Reihenfolgen entschieden. Einig waren sie sich darin, was ans Ende der Liste gehörte: Wohnhäuser. Die Gemeinschaft zählt mehr als der Einzelne.

Das Schlimmste, sagt Lyndy Jewell, war, dass sie stundenlang nichts von ihren Teams hörte. Das Allerschlimmste, als die Einsatzleiter entschieden, dass es zu gefährlich geworden war, und sie den Befehl durchfunken musste: Rückzug. Die enttäuschten, gebrochenen Stimmen ihrer Kollegen im Ohr. Alle Arbeit umsonst.

Lyndy Jewell, fünfter Lieutenant der Freiwilligen Feuerwehr von Sassafras-Ferny Creek, ist eine Frau von 47 Jahren mit langen und, tatsächlich, feuerroten Kringellocken. Mutter zweier halbwüchsiger Söhne, Ehefrau eines Elektrikers, Trainerin einer Mädchen-Footballmannschaft und im Hauptberuf Reiki-Heilerin und Meditationslehrerin. Ihre Feuerwehr-Kollegen sind Büroangestellte, Ärzte, Rechtsanwälte, Fleischer, Studenten. Sie alle lassen seit Wochen und Monaten immer wieder die Arbeit liegen, um ihr Zuhause gegen einen Platz im Einmannzelt zu tauschen. Sie alle riskieren ihr Leben für den Erhalt irgendeines Ortes mehrere Hundert Kilometer weit im Osten, den das Feuer sich gerade ausgesucht hat. Lyndy Jewell sagt, viele ihrer Freundinnen verstünden nicht, warum sie das auf sich nehme.

In Australien liegt die Bekämpfung der Brände größtenteils in der Hand von Freiwilligen wie Lyndy Jewell. Sie sagt, sie helfe gern. Sie könnte auch sagen: Irgendeiner muss es ja tun. Der australische Staat ist nicht auf das vorbereitet, was dem Land gerade widerfährt. Er hat entschieden, sich nicht darauf vorzubereiten.

Australien ist ein Land mit einer unvergleichlichen Natur, das jedes Jahr mehr ausländische Touristen anlockt, zuletzt 8,5 Millionen. Australien ist aber auch ein Land, das die Natur bewusst zerstört. Es ist der größte Kohleexporteur der Welt. Australien hat, neben den USA, unter den hoch entwickelten Staaten den höchsten Pro-Kopf-Ausstoß von CO₂. Es steht als einzige Industrienation auf der Liste der zehn größten Waldroder, erstellt von der Umweltorganisation WWF.

Die Korallen am Great Barrier Reef bleichen aus, seit Jahren schon, weil das Meerwasser wärmer wird. In Großstädten wie Sydney herrscht Wassermangel. Auf dem Land im Südosten Australiens ruiniert die Dürre die Ernten, und das Gras ist zu trocken für die Rinder.

Trotzdem hat die australische Regierung bei der Klimaschutzkonferenz in Madrid im Dezember gemeinsam mit den USA, Saudi-Arabien und Brasilien die Verhandlungen blockiert – und dafür gesorgt, dass dieser Gipfel zu einer weiteren verpassten Gelegenheit wurde.

In Australien atmen jetzt zahllose Menschen jeden Tag Rauch ein, auch Alte, Kranke, Kinder. Manche haben in ihren Häusern seit Monaten kein Fenster mehr geöffnet.

Trotzdem zweifelt fast jeder vierte Australier daran, dass es einen Klimawandel überhaupt gibt. Die Australier sind nicht nur im Kohlegeschäft weltweit führend, sondern auch im Verdrängen.

Wie kann das sein?

Wo es brennt Die vom Feuer zerstörte Fläche ist inzwischen so groß wie Bulgarien. © ZEIT-Grafik

Lyndy Jewell sitzt jetzt am Küchentisch des Sandsteinhauses, das sie und ihr Mann in den Wald hineingebaut haben. Der Wald liegt in dichtem Rauch, von den Bäumen erkennt man durchs Fenster nur verwischte Konturen. Auf dem Balkongeländer sitzt ein Kakadu. Lyndy Jewell hat gerade drei Reiki-Sitzungen mit Klienten hinter sich. Bei ihrer Arbeit geht es darum, positive Energie zu übertragen, durch Handauflegen an bestimmten Punkten, die auch bei der Akupunktur genutzt werden.

Bislang, erzählt sie, kamen vor allem spirituell interessierte Frauen in ihre Praxis. Neuerdings kommen auch Männer. Manager, Bauarbeiter. "Die Leute sind in Aufruhr, ihre Herzen sind schwer. Viele fühlen sich ohnmächtig, weil sie das Gefühl haben, nichts bewegen zu können."

Lyndy Jewell kämpft nicht nur gegen das Feuer. Sie ist auch dafür, mehr Geld in erneuerbare Energien zu investieren, in Aufforstung, in Wasseraufbereitung. Sie hat Solarzellen auf dem Dach. Aber wie Millionen andere lebt auch sie dieses klimafeindliche Leben.

Zwei Autos, vier Schlafzimmer, im Winter läuft die Heizung, im Sommer die Klimaanlage.

"Natürlich bin ich eine Heuchlerin", sagt Lyndy Jewell.

Wenn Katrin Meissner, Leiterin des Climate Change Research Centre der Universität New South Wales, von einem Taxifahrer gefragt wird, welchen Beruf sie hat, sagt sie: Sekretärin. Sie ist eine international anerkannte Wissenschaftlerin, ihr Institut ist eines der größten Klimaforschungs-Zentren Australiens, aber sie hat keine Lust mehr, sich von fremden Leuten Vorträge darüber anzuhören, dass der Klimawandel ein Hirngespinst sei.

Eigentlich hat sie gerade Urlaub. Das Problem: Die Ferienwohnung, die sie mit ihrer Familie auf Kangaroo Island gebucht hatte, gibt es nicht mehr. Im Prinzip gibt es ganz Kangaroo Island nicht mehr. Der Nationalpark, der sich über ein Drittel der Insel erstreckt: abgebrannt.

Jetzt also Urlaub daheim, am Strand von Sydney. Man kann von Katrin Meissners Wohnung aus in ein paar Minuten hinlaufen. Kein schlechtes Urlaubsprogramm. Wenn der Rauch nicht wäre.