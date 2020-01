Während meiner Zeit als Korrespondent in Indien bin ich zahllosen Bettlern begegnet. Manchmal habe ich ihnen ein bisschen Geld gegeben, manchmal ärgerte ich mich über sie, weil ich sie zudringlich fand. Aber an den allermeisten bin ich vorbeigegangen. Das passiert natürlich auch in Deutschland, in jeder großstädtischen Fußgängerzone. Doch in einem Land wie Indien, wo die Armut trotz aller wirtschaftlichen Entwicklung immer noch allgegenwärtig ist, fällt einem die eigene Fähigkeit zur Achtlosigkeit, zur Wahrnehmungsverweigerung besonders drastisch auf. Man blickt von den Armen nicht einmal mehr weg, man sieht einfach durch sie hindurch.

Zufälligerweise las ich zur selben Zeit, in der ich mich in Indien einlebte, ein dickes, altes europäisches Buch, einen Klassiker: den Roman Bleakhaus des englischen Erzählers Charles Dickens aus dem Jahr 1853. Eine spannende Geschichte aus dem nebelverhangenen viktorianischen London. Halb Krimi, halb Sozialkritik, voller unvergesslicher Charaktere.

Eine der Romanfiguren ist der Straßenkehrer Jo, noch ein halbes Kind, so schmächtig, verschüchtert und elend, dass er nicht einmal einen Nachnamen angeben kann, wenn er gefragt wird, und gewissermaßen nur aus zwei Buchstaben besteht. Das Verrückte ist nun: An diesem literarischen Betteljungen konnte ich, im Unterschied zu den lebenden Bettlern draußen in der Stadt, nicht vorbeisehen. Er ist aus der Geschichte nicht wegzudenken, Dickens hat ihn mit dutzenderlei Fäden in die Handlung hineingenäht. Wer Bleakhaus liest, muss sich auch mit Jo befassen. Ich konnte den Band natürlich zuschlagen und weglegen, aber solange ich meinen Kopf in das Buch steckte, war Jo da. Ich musste seinen gestammelten, sprachlich unkorrekten Sätzen mit Geduld zuhören. Ich musste mitansehen, wie er von der Polizei als unerwünschter Obdachloser von Ort zu Ort gescheucht wird, wie er vor Gericht nicht als Zeuge erscheinen darf, wie er schließlich an den Pocken stirbt, die in den Londoner Slums ausgebrütet werden. Ich konnte das alles nicht ausblenden: Augen, die zum Lesen geöffnet sind, lassen sich für die Vorstellungskraft nicht schließen. Mein Lektüreerlebnis war gespenstisch, aber auch ein Wunder: Ein fiktiver Charakter aus einem mehr als 150 Jahre alten Buch war für mich wirklicher als die tatsächlichen Leute vor meiner Haustür. Oder, anders und optimistischer gesagt: Ein Kunstwerk, ein klassischer Roman – ein Bildungsgut –, zwang mich unerbittlicher, die Realität der Armut zur Kenntnis zu nehmen, als die Realität selbst es vermochte.

Autoren, die Welten eröffnen: Charles Dickens’ "Bleakhaus" erschien 1852 und 1853 als Fortsetzungsroman. © Ary Scheffer/​Adoc-Photos/​bpk

Macht uns Bildung zu besseren Menschen? Was für eine ungewohnte Frage das ist – altmodisch, idealistisch, naiv, beinahe peinlich. Das ist nicht die Art, wie wir normalerweise über dieses Thema reden. Bildung steht offiziell hoch im Kurs, als Fundament der modernen Wissensgesellschaft; die Diskussion geht dann gleich in die Details: acht oder neun Jahre Gymnasium, mehr Digitalisierung oder mehr Latein. Aber ist das alles? An Bildung richten sich Erwartungen, Sehnsüchte, die durch keine Kultusbürokratie und kein Reformexpertentum zu befriedigen sind. Wenn sie mehr sein soll als Information oder Training, mehr als bloß Karrierevehikel oder Statusmerkmal, sondern eine Lebensbegleiterin, dann landet man irgendwann bei dieser Frage: Macht uns Bildung zu besseren Menschen?

Und die erste schnelle, selbstverständliche, fast aus dem Rückenmark schießende Antwort lautet: Nein. Wir alle kennen belesene, kunstsinnige und intellektuell brillante Wichtigtuer, Egoisten oder Zyniker. Boris Johnson ist ein hochgebildeter Mann – doch wird man zögern, ihn als moralisches Vorbild hinzustellen. Wir kennen den "Bildungsdünkel": ein klassenmäßiges bürgerliches Ausschlusskriterium, um "die da unten" und "die da draußen" von der besseren Gesellschaft fernzuhalten. Der Anspruch auf Bildung ist oft von der Giftwolke der Arroganz umgeben, wenn nicht von angemaßtem Herrenmenschentum. Umgekehrt gibt es eine Menge Leute, die den Namen "Shakespeare" zwar nicht einmal buchstabieren können – denen aber seelisch und charakterlich nicht das Mindeste fehlt. Ein gebildeter und ein guter Mensch zu sein, also Geistesbildung und Herzensbildung – die beiden Eigenschaften haben offenbar nur sehr bedingt miteinander zu tun.

Und dann die Geschichte: Das angebliche "Volk der Dichter und Denker", die Deutschen, hat trotz seiner viel gerühmten Bildungserrungenschaften in der Hitlerzeit die schlimmsten, völkermörderischen Massenverbrechen begangen. Die Europäer, die auf die abendländische Kultur so stolz waren, wurden gerade deswegen im 19. und frühen 20. Jahrhundert zu ungenierten Imperialisten und Rassisten. Dank ihres vermeintlich höheren Entwicklungsstandes fühlten sie sich berechtigt, den Erdball zu erobern und die nichtweiße Menschheitsmehrheit zu unterwerfen, zu unterdrücken und zu töten. Die Hoffnung auf Bildung als historische Fortschrittsenergie, aber auch schlicht als Garantie menschlicher Anständigkeit und Zivilisiertheit, scheint durch die Erfahrung gründlich widerlegt.

Und trotzdem ist das nicht die ganze Wahrheit. Dass Bildung moralische Kraft besitzt, ist keine komplette Illusion oder ideologische Phrase. Nehmen wir das Beispiel des Imperialismus. Das späte 19. Jahrhundert hat nicht nur die Übersee-Gräueltaten der Europäer hervorgebracht: etwa im Kongo, wo der belgische König Leopold II. im Namen von Humanität und Christentum eine Art Privatkolonie betrieb, unter rücksichtsloser Ausbeutung der Naturschätze Elfenbein und Kautschuk und mit genozidaler Grausamkeit gegen die Einwohner. Sondern diese Zeit hat auch ein kleines Buch produziert, das den Kongo-Skandal darstellt und anprangert: die Erzählung Herz der Finsternis des polnisch-britischen Autors Joseph Conrad, die 1899 erschienen ist. Im Zentrum der Geschichte steht die unheimliche Figur des Handelsagenten Kurtz, der die höchsten Menschheitsideale mit einem zunehmend maßlosen Größenwahn verbindet und sich in der Dschungeleinsamkeit in ein entfesseltes Ungeheuer, eine monströse Ausgeburt der europäischen Kolonialmentalität verwandelt.

Anders als irgendein politisches Pamphlet gegen den Imperialismus ist Conrads Novelle "Bildungsstoff" geworden: Schul- und Seminarlektüre, als Taschenbuch und in zahllosen Übersetzungen verbreitet in der ganzen lesenden Welt. Und nicht nur in der lesenden Welt: Der Regisseur Francis Ford Coppola hat Herz der Finsternis als Grundlage für Apocalypse Now (1979) genommen, seinen epochemachenden Film über den amerikanischen Krieg in Vietnam, der wie Conrads Erzählung von den verfließenden Grenzen zwischen Zivilisation und Barbarei handelt.