Ein halbes Jahrhundert ist es nun her, dass Bill Fay die schwarzen Schiffe des Antichrist am Himmel erschienen sind. 1971 besang er sie in seinem Lied Time of the Last Persecution, und der bedrängten Menschheit riet er angesichts des heraufziehenden Weltenbrands zur Flucht: "Make for your own secret place / and others will join you there". Mit sacht barmender, manchmal leicht zitternder Stimme rief er all jene, die guten Willens sind, zur heiligen Gemeinde der letzten Tage zusammen, in mollgefärbten, aber auch verheißungsvoll schimmernden Songs; aus der daseinswunden Kargheit des britischen Folk-Erbes schöpfend, aber zugleich gottesdiensttauglich opulent orchestriert.

Unter den Künstlern des britischen Folk-Revivals der frühen Siebzigerjahre war Bill Fay ein dunkel funkelnder Solitär. Die Naturseligkeit der Hippies und ihre Zivilisationsmüdigkeit tauchte er in apokalyptische Töne, er sang über die Furcht vor dem Atomkrieg in eschatologischen Bildern; gegen die Entfremdung der Welt träumte er sich in geheime Gärten zurück, in denen er selbst wieder zur Pflanze werden konnte oder zur unschuldigen Wurzel im Grund, "ich pflanze mich zwischen die Kartoffeln und die Petersilie", hieß es 1970 in seinem Garden Song, "und ich warte darauf, dass mich der Regen erquickt und der Frost meine Seele erweckt".

Zwei Alben nahm Bill Fay damals auf, sie zählen zur schönsten und berührendsten Musik jener Zeit, und gleichwohl wollte sie damals niemand hören. Schon Mitte der Siebziger stand er ohne Plattenvertrag da, so hat er in den folgenden Jahrzehnten – tatsächlich – als Parkwächter und Gärtner gearbeitet, aber auch am Fließband in einer Fabrik. Als er schon im Ruhestand war, über dreißig Jahre nach dem Debüt, wurde seine Musik von jungen Verehrern wiederentdeckt und neu herausgebracht, so kam er zu später, für ihn völlig unerwarteter Ehre. 2012 erschien – 41 Jahre nach seinem letzten Werk – mit Life Is People erstmals eine neue Platte von ihm, 2015 folgte Who Is the Sender?

Und nun kommt mit Countless Branches das dritte Alterswerk. Inzwischen ist Bill Fay 77 Jahre alt, aber seine Lieder sind immer noch so delikat komponiert und ergreifend gesungen wie zu Beginn seines Schaffens. Bloß ist die Furcht vor dem Ende der Welt einer altersweisen Zuversicht gewichen, er singt nun Lieder über das Glück, noch am Leben zu sein, und über das Wunder der Schöpfung und des unaufhörlichen Werdens. Er streift durch Wälder und betrachtet die Bäume beim Wachsen und beim Austreiben ihrer "countless branches", ihrer zahllosen Triebe und Zweige; er blickt – in dem Stück Your Little Face – tief in die Weiten des Alls und findet im Schimmer der Sterne doch nichts, was schöner und erhabener wäre als das Antlitz des Menschen ganz nahe bei ihm: Liebe als Spiegel der Ewigkeit.

Es sind nur Miniaturen, die man hier hört, kaum eine länger als drei Minuten, die meisten zu spärlicher Klavier- und Gitarrenbegleitung gesungen. Vieles wirkt tastend und auf der Suche, als wären dem Sänger die Melodien und Akkorde eben erst eingefallen; doch klingt gerade daraus eine Sicherheit und Intimität, die beim Hören direkt an das Herz greift. Die Welt um ihn herum hat sich unaufhörlich verändert, singt Bill Fay in dem Lied I Will Remain Here, doch er steht immer noch auf den Hügeln der Kindheit und sucht nach der Wahrheit hinter dem Wandel. In der Ruhe der späten Jahre wirkt dieser große Künstler, der nie den ganz großen Ruhm erhielt, den er verdiente, wie ein sehr glücklicher Mensch.