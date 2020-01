Was der CDU jetzt in Thüringen widerfahren ist, darf man einen Totalschaden nennen – die Sorte von Desaster, die man seit gut einem Jahr exakt hätte vorhersehen können. Und eines, mit dem auch für die Zukunft zu rechnen ist, wenn sich jetzt nicht jeder Parteiverantwortliche das Unfallvideo noch einmal genau vor Augen führt.

Es hatte sich längst abgezeichnet, dass die CDU massiv verlieren und vor die Wahl gestellt sein würde, entweder Juniorpartner eines linken Ministerpräsidenten zu werden oder mit der AfD eine Regierung zu bilden. Oder eben mit steifer Oberlippe in der Opposition zu bleiben.

Trotzdem stolperte Landeschef Mike Mohring quasi unvorbereitet vom Wahlabend an auf die Demütigung zu, die er und vor allem seine Partei jetzt erleben müssen: Mohring hat die letzte rote Linie der CDU – den Unvereinbarkeitsbeschluss Richtung Linke und AfD – nuschelnd und ohne Absprache zur Disposition gestellt und eine "Projektkoalition" mit der Linken angeboten, irgendwie nicht und irgendwie doch, und nun gar nichts dafür bekommen. Die Glaubwürdigkeit ist perdu – und die Machtoption auch. CDU-Mann Mohring, das weiß jetzt das ganze Land, wäre zu allem bereit gewesen. Es war der Linke Bodo Ramelow, der am Schluss dankend verzichtete.

Die strategische Nacktheit der Partei ist ein Erbe der Ära Merkel

Die offizielle Genugtuung der Parteispitze über den jetzigen Ausgang – rot-rot-grüne Minderheitsregierung ohne schwarze Minister – ist leicht zu erklären. Wäre Mohring trotz des einhelligen Parteitagsbeschlusses und trotz stündlichen Donnergrollens aus dem Berliner Konrad-Adenauer-Haus in ein Kabinett Ramelow eingetreten, hätte sich Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Kanzlerkandidatur hinter den Spiegel stecken können.

Man wird aber das Gefühl nicht los, dass es gar nicht so sehr ein mögliches Bündnis mit der Linken war, das die Parteispitze in Unruhe versetzte. Sondern der Dammbruch am anderen Ufer, der Minuten später gefolgt wäre: Wenn die CDU mit der Linken gehen kann, dann ja wohl auch mit der AfD. Einige Christdemokraten in Sachsen, Thüringen, aber auch in Baden-Württemberg und anderswo scheinen auf einen solchen Moment nur zu warten. Für Erleichterung gibt es also keinen Anlass.

Denn dass der CDU solche Situationen widerfahren, dass sie taumelt und einfach nicht mehr recht weiß, wer sie ist – dieser Umstand muss der Parteispitze schlaflose Nächte bereiten. Sicher, es gibt keinen Weg mehr zurück in die Zeit, wo man CDU-Männer und -Frauen aufwecken und aus ihnen jederzeit ein Bekenntnis zu Antikommunismus, Marktwirtschaft und Transatlantizismus herausschütteln konnte. Ist heute alles ein bisschen komplizierter geworden.

Aber die strategische Nacktheit der Partei, die intellektuelle Ausgezehrtheit, ist ein Erbe der Ära Merkel. Der früheren Parteivorsitzenden war die politische Landschaftspflege einfach nicht besonders wichtig. Als es um die Frage ging, wie Deutschland seine Grenzen schützt, fiel ihr ihre DDR-Vergangenheit ein: Grenzen funktionieren nicht. Wenn es um eine Koalition mit Bodo Ramelow geht, der sich nicht überwinden kann, die DDR ein Unrechtsregime zu nennen, herrscht Funkstille.

Und was war die Lektion der CDU aus der Finanzkrise 2008, auf den "Sozialismus für Banken"? Was ist CDU-Integrationspolitik? Ist es wurscht, ob Russen oder Chinesen essenzielle Lebensadern der deutschen Wirtschaft stellen? Warum braucht eine Volkspartei wie die Union Fridays for Future, um in der Klimafrage Handlungsbedarf zu sehen? Ist die schwarze Null wirklich das Einzige, was vom Konservatismus übrig bleibt?

Schon unter Helmut Kohl war die CDU keine Programmpartei. Auch unter Annegret Kramp-Karrenbauer heißen entsprechende Foren sicherheitshalber "Werkstatt". Man hat sich schon immer einfach als reine Regierungspartei gesehen und ist es über weite Strecken ja auch gewesen. Aber die Zeiten sind bekanntlich vorbei, die CDU müsste kämpfen.

Wie das gehen kann, hätte Mike Mohring bei seinem Parteifreund Michael Kretschmer in Sachsen beobachten können. Der hat den Unvereinbarkeitsbeschluss praktisch vor jede Haustür getragen, und zwar mit dem höchsten persönlichen Risiko. In einer eigenen Sprache, die weder links noch rechts irgendwelche Zweifel offenließ, was das heißt: CDU. Es hätte auch schiefgehen können. Ist es aber nicht.