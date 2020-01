"Black S-Twist" von Kapwani Kiwanga, 2018 © Kapwani Kiwanga/​Goodman Gallery/​VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Wie gerecht, wie sozial geht es zu in der Kunstwelt? Gerade unter den Jüngeren gilt es als abgemacht, dass der Ausstellungsbetrieb ganz dringend diverser werden müsse: Mehr Frauen! Mehr Minderheiten! Mehr von allem, was bislang zu kurz kommt. Doch so berechtigt der Impuls sein mag, führt er nicht selten dazu, dass den Kuratoren ihr gutes Gewissen wichtiger ist als die Kunst. So wurde die Münchner Malereistudentin Burcu Bilgic zu einer Ausstellung eingeladen, in der ausschließlich Werke von immigrierten Frauen aus benachteiligten Ländern gezeigt werden sollten. "Der Kurator kannte meine Arbeit überhaupt nicht", erzählt Bilgic, "er wählte mich nur aus, weil ich eine Frau und Türkin bin." Für sie war die Sache klar, sie lehnte die Einladung ab. An Ausstellungen, in denen es nur um Hautfarbe und Herkunft geht, will sie nicht teilnehmen.

Immer wieder stößt Bilgic auf Kuratoren, für die vor allem die Identität der Künstler zählt. "Viele erwarten von mir, dass ich eine gewisse türkische Realität dokumentiere." Hingegen sei eine Malerei, ob abstrakt oder surreal, die sich von allen Herkunftsfragen löst, nicht gefragt. "Für mich aber bedeutet künstlerische Freiheit, dass ich als Türkin keine politische Kunst machen muss!", erklärt Bilgic, die Landschafts- und Architekturszenerien entwirft.

Von der Kategorie der "migrantischen Kunst" spricht auch Betül Seyma Küpeli, eine der Mitautorinnen eines offenen Briefes, in dem unter dem Titel "We are sick of it" die Diskriminierung in Museen und Kunsthallen moniert wird. "Du wirst kategorisiert", sagt Küpeli. "Man gibt dir subtil zu verstehen, dass du mit migrantischen Themen mehr Gehör findest." Die Wiener Künstlerin und Architektin beschäftigt sich viel mit Fragen des öffentlichen Raums und seiner Aneignung.

Warum neigt die Kunstwelt, die sich doch gern so fortschrittlich und offen gibt, zu solchen Formen der Ein- und Abgrenzung? Viele Kuratoren, Jurymitglieder und Veranstalter vertrauen offenbar mehr auf Marktmechanismen und Imagekampagnen als auf Individualität und die Kunst selbst. Dahinter steckt oft die Angst vor zu wenig öffentlicher Beachtung, aber auch simple Bequemlichkeit. Stereotype lassen sich leichter verkaufen, besser jedenfalls als jene grenzgängerischen Künstler, die jede Art von Zu- und Einordnung vermeiden.

So kommt es ausgerechnet unter den gut gemeinten Vorzeichen der Toleranz und Offenheit zu einer Diskriminierung, die niemand wollen kann. Und der Wunsch nach mehr Diversität führt dazu, dass die Gleichwertigkeit aller Herkünfte und Hautfarben im Kunstbetrieb eher verhindert als befördert wird.

Natürlich gehört es mit zu den Aufgaben zeitgenössischer Kunst, sich aktuellen Problemen zu stellen. Kunstwerke, die von Flucht und Krieg handeln, sollten größtenteils von Betroffenen stammen. Es ist ja auch nicht das Hören ihrer Stimme, nicht das Ausstellen ihrer Kunstwerke das Problem, sondern das beengte, kulturökonomische System der Aufmerksamkeit. In diesem System wird nicht die freie Entwicklung gefördert, es entstehen lediglich Klischeevorlagen, die kurzweilig gefüllt und vermarktet werden.

So arbeitet die kubanisch-amerikanische Künstlerin Coco Fusco hauptsächlich mit Performances und Videos, die intellektuelle und literarische Bezüge integrieren und einen großen Rechercheanteil aufweisen. Für die diesjährige Unlimited-Ausstellung der Messe Art Basel wurde jedoch keines der für sie typischen Werke ausgewählt, sondern eine flache Karikatur von Trump als Blechmann. Ähnlich wurde die kanadische Künstlerin Kapwani Kiwanga als bloßes Rollenklischee eingesetzt. Oft entwirft sie abstrakte Installationen, die durch eine kühle, geometrische Materialoptik subtile Botschaften senden, doch auf der Messe wurde sie mit einem Torbogen aus Eukalyptusblättern präsentiert – Flowers for Africa.

Mit Gleichstellung hat das alles nicht viel zu tun und erinnert doch an eine wichtige Entwicklungsphase der Kunstgeschichte.

In den Sechzigerjahren begannen Künstlerinnen, die männerdominierte Kunst- und Ausstellungswelt zu verändern. Hierfür brauchten sie Aufmerksamkeit, und trotz Gleichstellungsforderung begann dieser Kampf mit starken thematischen Einschränkungen. Kunst von Frauen handelte zunächst verstärkt von weiblichen Körpern, weiblichen Perspektiven und weiblichen Attributen. Frauen, die diesem Dogma nicht folgten und etwa männliche Akte malten, wurden erst viel später akzeptiert. Diese Art von Beschränkung ist heute unvorstellbar. Thematisch und ästhetisch ist die Kunst von Künstlerinnen genauso heterogen wie die der Männer, und erst an diesem Punkt kann von Gleichstellung gesprochen werden.

Die Hoffnung besteht also, dass die Zeit der neuen Themenghettos über kurz oder lang ein Ende findet, da Kuratoren und Künstler die Klischee-Korsetts aufbrechen. Betül Seyma Küpeli wünscht sich "eine Entmigrantisierung, eine Welt, in der man nicht mehr über migrantische Kunst zu reden braucht."