Im August 2019 überquert eine kleine Menschengruppe die Dolomiten. Es sind Freunde, die einen Wanderrollstuhl ziehen und schieben. Drei Tage brauchen sie, um von Zumis in Südtirol nach Sankt Ulrich zu gelangen. Unbedingt wollen sie die zarte Frau im Rollstuhl sicher durch die Berge geleiten. Sarah Braun ist 28 und lebt seit drei Jahren mit der Diagnose ALS, Amyotrophe Lateralsklerose. Arme und Beine kann sie nicht mehr bewegen, das Sprechen fällt ihr schwer. Sie wird sterben. Das hält sie nicht davon ab, mit ihren Freunden das Abenteuer zu suchen. In diesem Text berichten sie von ihren Erinnerungen an die Tour – den Strapazen, den Gefahren am Berg und von ihrer Freundschaft.

Sarah Braun: Nach neun Stunden habe ich mich gefragt, was wir hier eigentlich machen: Waren wir verrückt? Mein Atem ging schnell. Mein Kopf fiel immer wieder zur Seite. Ich war zu erschöpft, um ihn aufrecht zu halten, und das hier war gerade mal der erste Tag. Ich lauschte den Atemzügen der anderen. Noch einmal in die Berge zu ziehen, das war mein Wunsch gewesen, und diese fünf Menschen wollten ihn mir erfüllen. Meine Karawane.

Felix Gatzka, 28, der beste Freund: Die ersten zehn Kilometer waren leicht. Wir haben mittags die Kreuzwiesenalm erreicht. Dort hätten wir auch übernachten können. Alex hatte Hüttenplätze für den Notfall gebucht. Aber wir waren ja nicht in Not. Wir wollten weiterwandern.

Alex Braun, 32, der Bruder: Wir waren euphorisch, haben Radler getrunken und dachten: Ist doch super alles. Anfangs bin ich vorne gegangen und habe den Rollstuhl gezogen. Ab und an gab es eine Steigung, aber wir liefen auf einer Forststraße. Dass das bloß ein netter Einstieg war, haben wir erst später auf den schmalen Wanderwegen begriffen.

Einer der Hüttenwirte schaute uns an, als sähe er eine gelbe Kuh. Er wusste, was hinter uns lag

Barbara Meißl, 32, eine Freundin aus Wien: Es ging über Stock und Stein, wir mussten Sarah über Elektrozäune heben. Dann zog ein Gewitter auf. Ich habe im Stillen überlegt, ob wir nicht umdrehen sollten. Zwölf Stunden haben wir bis zur Maurerberghütte gebraucht.

Jonas Schultens, 28, der andere beste Freund: Ich habe meinem Vater die Route gezeigt, und er sagte: Ihr spinnt, warum lauft ihr die schwierigste Etappe am ersten Tag?

Markus Führmann, 34, ein Freund aus Wien: Diese Tour war sinnvoller als jeder Marathon.

Alex: Diese Tour war eine Schnapsidee von Sarah, Jonas und Felix.

Felix: Eigentlich wollten wir zusammen einen Alpencross machen, aber dann ist Sarah im Sommer 2015 mit dem Fahrrad gestürzt. Danach wurde ihr rechter Arm immer schneller müde, sie konnte beim Downhillfahren nicht mehr gut bremsen. Ich dachte, sie hat sich einen Nerv eingeklemmt. Wir alle dachten das.

Alex: Ein Jahr lang hat sie alle Probleme auf diesen Unfall zurückgeführt, und ich glaube, das war gut. So wurde ihre Diagnose rausgezögert. Es war ein geschenktes Jahr. Einen Tag vor dem 58. Geburtstag meines Vaters hat mich meine Mutter angerufen und geweint. Sie sagte, Sarah habe wahrscheinlich ALS. Ich dachte: Jetzt mal ruhig – was war ALS?

Sarah: ALS ist eine unheilbare Nervenkrankheit, die nach und nach alle motorischen Nerven abtötet und dann auch alle Muskeln. Der Tod kommt zu schnell und zu langsam zugleich. Zu schnell, weil ich erst Ende zwanzig bin und eigentlich noch ein ganzes Leben auf mich wartet. Zu langsam, weil es qualvoll ist, zuzusehen, wie ich meine Selbstständigkeit verliere. Es ist, als würde mich mein Körper gefangen nehmen, nur geistig kann ich noch ausbrechen. Meine Ideen sind genauso unvernünftig wie die von Felix und Jonas, das war schon immer so. Was uns einfiel, probierten wir.

Felix: Sarah, Jonas und ich sind eine Gang, die Buchenstraßen-Gang. Ich habe in Holzkirchen zwischen Jonas und Sarah gewohnt. Wir waren immer draußen und sind mit aufgeschürften Knien nach Hause gekommen. Wir waren faule Schüler. Als wir das Abitur bestanden, haben sich unsere Mütter mit Sekt aus der Welt geschossen.