Zugegeben, ganz auf Linie war ich noch nie. Im Jahr 1995 erhielt ich den Deutsch-Britischen Journalistenpreis samt Händedruck von Prinz Philip und einer Einladung zu einer hochrangig besetzten Konferenz. Dort wagte ich vorzuschlagen, vielleicht könne Norwegen den schon damals mit der EU nicht recht glücklichen Briten als Vorbild für ein harmonischeres Verhältnis zu Brüssel dienen. Der Vertraute Tony Blairs und spätere EU-Kommissar Peter Mandelson, der die Diskussion leitete, behandelte mich daraufhin wie einen Aussätzigen. Das kam mir komisch vor. Die Juroren hatten doch gerade die Tiefe meiner Analyse und meinen Humor gelobt!

© privat

Reiner Luyken 68, lebt seit 40 Jahren in Achiltibuie im Norden Schottlands. Fast schon ebenso lang schreibt er für die ZEIT.

Aber als es zur Brexit-Abstimmung kam – ich lebe seit vier Jahrzehnten im schottischen Hochland –, schlug ich mich unmissverständlich auf die Seite der Remainer. Das fiel nicht schwer. Der Status quo garantierte mir ein behagliches Leben. Wohlstand, Freiheit und das Gefühl, in Europa wieder etwas zu gelten, waren für einen Deutschen meiner Generation, Jahrgang 1951, nicht nur Schlagworte. Ich hatte sie mit der Muttermilch aufgesogen. Und wenn es in der Realität damit nicht immer ganz stimmte, so behielten sie doch ihren ideellen Wert.

Ich konnte Europäer sein, ohne mir groß Rechenschaft darüber abzulegen, was das hieß. Aufseiten der EU zu stehen war gleichbedeutend mit ethischer Überlegenheit. Als Europäer hatte man einen unverrückbaren "moralischen Kompass". Wenn man wie ich 2016 mit deutscher und britischer Staatsbürgerschaft ins Rentneralter rutschte, verstand es sich von selbst, gegen den Brexit zu sein.

Nigel Farage, der frühere Chef der Britischen Unabhängigkeitspartei (Ukip), war ein entsetzlicher Typ, das stand fest. Leute, die sich von ihm vereinnahmen ließen und sich von der EU abwenden wollten, waren ewiggestrige Betonköpfe, kleinkarierte Nostalgiker und vom Fortschritt vergessene Provinzler. Für oder gegen die EU zu sein, das war ein Konflikt zwischen den schlechten und den guten Seiten der menschlichen Natur, zwischen Egoismus und Fremdenfeindlichkeit auf der einen und Empathie und Solidarität auf der anderen Seite.

So zumindest sah das damals in meinem Kopf aus.

In England ging es hitzig zu, in Schottland sehr viel weniger erregt. Die den Norden der Insel sonst zu Dauerempörung aufpeitschende Schottische Nationalpartei (SNP) hatte ihre Anhänger angewiesen, für Europa zu kämpfen. Allenthalben wurden blaue Sternenflaggen gehisst. Zwei Jahre zuvor, als die Schotten über ihre eigene Unabhängigkeit abstimmten, war die Stimmung noch ganz anders gewesen. Damals hatten mich SNP-Anhänger übel beschimpft, Why are you here, you fucking arse? und angedroht, unsere Fensterscheiben einzuschmeißen, weil wir gegen die Unabhängigkeit Schottlands waren.

Nun gebärdeten sich dieselben Leute als aufgeschlossene und engagierte Anhänger der Europäischen Union.

Zu der Zeit merkte ich, dass meine besten Freunde größtenteils auf der anderen Seite standen und für den Brexit waren. Menschen, deren Weltsicht alles andere als nationalistisch ist, die sich nicht von flüchtigen Trends vereinnahmen ließen und von denen ich wusste, dass sie unabhängig denken und nicht andere für sich denken lassen.