Unter Spionen gibt es die Praxis der sogenannten Vertarnung, der professionellen Verwandlung des eigenen Äußeren. Als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) hat Hans-Georg Maaßen diese Prozedur einmal ausprobiert. Details verrät er keine, aber man darf davon ausgehen, dass er seinen Dreiteiler an jenem Tag nicht trug, ebenso wenig die Goldrand-Brille mit den winzigen Gläsern. Es war eine vorübergehende Verwandlung. Aber einige Weggefährten sagen, dass Maaßen in den vergangenen Jahren auch eine echte, bleibende Verwandlung durchgemacht habe. Dass aus dem Vorzeige-Beamten ein nach rechts driftender Populist geworden sei. Von "Radikalisierung" spricht gar einer.

Im November 2018, vor 14 Monaten, wurde Maaßen als BfV-Chef entlassen. Zuvor hatte er Berichte über rechtsradikale Hetzjagden in Chemnitz als mögliche Falschinformationen abgetan. Seither tourt er als politischer Aktivist durchs Land. Er ist Mitglied der CDU, aber etliche seiner Ansichten sind AfD-nah. Er beklagt einen angeblich verengten Meinungskorridor, verlinkt gern rechtslastige Quellen, nennt die deutsche Politik "verrückt", pestet gegen die Presse. In ostdeutschen Wahlkämpfen wurde er als Held der Meinungsfreiheit gepriesen; in Düsseldorf gab es eine Demo gegen ihn. Zuletzt kokettierte er damit, sich in Thüringen zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen, zur Not mit Stimmen der AfD: "Wenn ich zur Wahl stünde, würde ich sagen: Ich kann jeden verstehen, der mich wählt. Weil ich einfach gut bin", wurde er zitiert.

Maaßen hat weder Amt noch Mandat, trotzdem erhitzt er die Gemüter. Die Lesart, aus dem ehemaligen Vorzeige-Beamten sei ein Neu-Rechter geworden, ist dabei verführerisch. Sie würde Maaßen zu einem von vielen machen, die sich radikalisieren. Zu einem weiteren Beleg dafür, wie politisch bewegt die Zeiten sind. Doch eine andere Erklärung ist schlüssiger: Maaßen hat schon immer so gedacht. Nur dass er früher leise war. Und heute laut ist.

Der Messdiener

Die Gegend um den Hauptbahnhof von Mönchengladbach sieht aus wie die Welt, vor der Maaßen warnt: heruntergekommen, leer stehende Läden, viele Araber. Acht Kilometer entfernt liegt Rheindahlen, 27.000 Einwohner, Modelleisenbahn-Deutschland. Hier ist Maaßen aufgewachsen, in einem verklinkerten Haus in der Fußgängerzone, in dem die Eltern ein Tabakgeschäft betrieben. Einen Steinwurf entfernt liegt die Kirche St. Helena, wo Maaßen Messdiener war. Drei Steinwürfe weiter das Gymnasium, an dem er 1982 das Abitur ablegte. Da war er schon seit vier Jahren Mitglied der Jungen Union.

Im Hause Maaßen ging es überaus akkurat zu, erinnert sich einer, der als Kind zu Gast war: "Eiche radikal", umschreibt er das Ambiente. Spricht man mit Bekannten aus Schulzeiten, wird klar, dass Maaßen schon als junger Mensch auffällig konservativ war. "Wir haben damals Jugendgottesdienste gefeiert", erzählt ein Mitschüler. Maaßen und seine Freunde seien darüber hergezogen, "denen wäre die Messe auf Latein lieber gewesen". Selbst Gitarrenmusik in der Kirche kritisierte der junge Maaßen. "Wenn man sich für klassische Musik interessiert, ist das keine Weiterentwicklung unserer Kirchenmusik", sagt Maaßen, heute darauf angesprochen. "Die Haltung hatte ich damals schon."

In der Oberstufe habe auf seiner Schultasche ein CSU-Aufkleber geprangt, heißt es. Auch das bestätigt Maaßen: "Das war die Zeit des Nato-Doppelbeschlusses und der Demonstrationen dagegen im Bonner Hofgarten. Ich war dafür."

In Erinnerung geblieben ist er Mitschülern als Teil einer Gruppe Gleichgesinnter, die oft abseits standen und spöttisch auf andere blickten. Wer den Maaßen der Gegenwart kennt, kann sich das gut vorstellen.

Die Kränkung

Dass er Jurist ist, also kühl Argumente nach Regeln abwägt, dieses Bild zeichnet er von sich. Dahinter verschwindet, dass Maaßen oft impulsiv agiert. Selbstbewusst ist er schon als Student: Seinen Bewerbungsvortrag bei der Studienstiftung des deutschen Volkes hält er über das Grundgesetz und die Frage, ob die Deutschen aus den Jahren 1933 bis 1945 gelernt hätten. "Mir war damals schon klar", sagt Maaßen, "dass es ein paar Webfehler im Grundgesetz gegeben hat, was man den Verfassern aber nicht vorwerfen kann, es ging damals nur um ein Provisorium." Man beginnt zu ahnen, warum ihm Arroganz nachgesagt wird.

Nach seinem Abschluss arbeitet der Jurist Maaßen zunächst in einer Wirtschaftskanzlei, aber der Job ist ihm "zu unpolitisch". Es ist seine Mutter, die ihn auf eine Stellenausschreibung des Bundesinnenministeriums (BMI) aufmerksam macht. Als Referent für Ausländerfragen beginnt er dort 1991 seine Beamtenlaufbahn. Er wird zwei Jahrzehnte bleiben.