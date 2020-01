Fast jeder kennt das Gefühl: Der Monat ist noch nicht zu Ende, das Geld aber schon. Olaf Scholz macht gerade die gegenteilige Erfahrung. Das Jahr ging zu Ende, und der Bund hat immer noch Geld übrig. Viel Geld. Auf 13,5 Milliarden Euro beläuft sich der Überschuss im Bundeshaushalt. Dabei hatte Scholz noch vor ein paar Wochen gesagt, die "fetten Jahre" seien nun vorbei und alles Geld sei schon verplant.

Wie passt das zusammen?

Zunächst einmal fällt auf, dass das vergangene Jahr kein statistischer Ausreißer war. Seit 2015 erwirtschaftet der Bund ein Plus im Budget – obwohl die politische Vorgabe eigentlich nur lautet, dass der Haushalt ausgeglichen sein soll. Schließlich ist es nicht unbedingt eine gute Nachricht, wenn die öffentliche Hand Überschüsse macht. Ein Staat ist kein Privatunternehmen, das möglichst hohe Gewinne ausweisen muss. Er ist dem Wohl seiner Bürger verpflichtet.

Das bedeutet, dass Geld für die Sanierung von Schulen, für neue Straßen oder für den Kampf gegen den Klimawandel ausgegeben – oder zumindest den Bürgern in Form von Steuersenkungen zurückerstattet werden sollte, zumal Deutschland nicht hoch verschuldet ist. Die Staatsschuldenquote sinkt seit Jahren. Dennoch summieren sich die ungeplanten Etatüberschüsse der vergangenen fünf Jahre auf 48,6 Milliarden Euro. Das entspricht in etwa dem Jahresetat des Verteidigungsministeriums.

Fragt man im Finanzministerium nach, warum es Überschüsse gibt, wird von den Fachleuten auf die gestiegene politische Unsicherheit in der Welt verwiesen. Im vergangenen Jahr etwa war im Haushalt Geld für die Kosten eines ungeregelten Brexits zurückgelegt worden – der konnte bekanntlich in letzter Minute abgewendet werden, und so ist dieses Geld noch da.

Es gibt aber auch andere Gründe für die anhaltende Zielverfehlung. So verschätzten sich die Beamten von Olaf Scholz wiederholt bei der Planung der Zinsausgaben. Im vergangenen Jahr beispielsweise wurden 17,4 Milliarden Euro für den Schuldendienst angesetzt, tatsächlich mussten nur 11,9 Milliarden Euro ausgegeben werden, weil die Zinsen anders als erwartet nicht gestiegen, sondern noch weiter gesunken sind. Das sind rund fünf Milliarden Euro – mehr als ein Drittel des letztjährigen Überschusses. Ganz offensichtlich stellt die anhaltende Zinsflaute auch das Bundesfinanzministerium vor ein Rätsel.

Hinzu kommt: In vielen Fällen wurden Ausgaben im Haushalt eingeplant, die dann doch nicht getätigt wurden. Das passierte besonders häufig in den zahlreichen Neben-, Schatten- und Unterhaushalten. Es geht um Finanztöpfe wie den Kommunalen Investitionsfonds für Infrastrukturprojekte in Städten und Gemeinden. Der ist sieben Milliarden Euro schwer, davon sind bislang 5,7 Milliarden verplant worden und lediglich zwei Milliarden abgeflossen.