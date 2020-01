Gerade hat Hildur Gudnadóttir den Golden Globe in der Kategorie Beste Filmmusik gewonnen, als erste Solokomponistin überhaupt. Nun fragt eine Reporterin sie, woher sie denn so plötzlich komme. Sie werde mit Aufträgen und Preisen ja nur so überhäuft – im September der Emmy für die Musik zur Serie Chernobyl, nun der Globe für Joker. Aber was war der Durchbruch, was brachte sie auf das Radar?

Gudnadóttir könnte jetzt sagen, dass der Joker-Regisseur Todd Phillips sie engagierte, weil ihre Musik zu Sicario 2 und Maria Magdalena ihm gefallen hatte. Und dass Craig Mazin, der Schöpfer von Chernobyl, von irgendwem einen Tipp bekommen hatte und sie einfach anrief – wie es eben so läuft. Das wäre die ehrliche Antwort. Aber sie hat eine noch ehrlichere, man kann sie sich auf YouTube ansehen: Sie mache ja schon seit 20 Jahren Filmmusik. Eigentlich habe das alles also ziemlich lange gedauert. Sie freue sich aber, dass die große Scheu der Branche, die guten Aufträge auch mal an Frauen zu geben, endlich nachgelassen habe. Für die Musik zu Joker ist Gudnadóttir jetzt auch für den Oscar nominiert.

Die Frage immerhin, wo sie bisher steckte, lässt sich leicht beantworten: in Berlin. Hildur Gudnadóttir, 37, geboren in Island, studierte Cello und Elektroakustik, verdingte sich in verschiedenen Bands, veröffentlichte vier Soloalben, die genauso stachelig, wild und unverputzt klingen, wie man sich die Soloalben einer isländischen Cellistin nur vorstellt. Sie schrieb Musik für die Tate Modern und verschiedene Theater, spielte für die Soundtracks zu The Revenant und The Arrival die Cello-Parts ein. Außerdem ist sie Mutter eines siebenjährigen Sohnes; zu Hause, erzählte sie einmal, laufe meistens eher Musik von Justin Bieber. Und dass sie in Hollywood nun als die neue Hoffnung der Filmmusik gilt, das liegt natürlich auch an den beiden prestigeträchtigen Projekten, die sie gerade hinter sich gebracht hat. Und an den Preisen, die sie dafür bekommt. Vor allem aber liegt es, und das ist im Filmmusik-Business weit weniger selbstverständlich, als es klingt: an ihrer Musik.

An Chernobyl und Joker arbeitete Gudnadóttir gleichzeitig: im Frühjahr und Sommer 2018. Zwei Projekte, deren einzige Gemeinsamkeit darin besteht, dass beide von einer drohenden Kernschmelze handeln: die eine nach einem sowjetischen Reaktorunfall, die andere im Kopf eines Mannes namens Arthur Fleck, der am liebsten ein ganz normales Rädchen im gesellschaftlichen Getriebe wäre, was ihm aber nicht gelingen will. Und wüsste man nicht, dass hinter den beiden Filmmusiken dieselbe Künstlerin steckt, man käme nie im Leben darauf.

Für Chernobyl reiste Gudnadóttir mit einem Toningenieur in den hintersten Winkel Litauens, zum Atomkraftwerk Ignalina. Wegen seiner Bauweise trug das Kraftwerk zu Sowjetzeiten den Spitznamen "Tschernobyls Schwester", seit 2009 ist es außer Betrieb, die Abklingphase dauert noch bis 2038; für die Serie diente es als Tschernobyl-Kulisse. In Strahlenschutzanzügen wanderten die beiden durch die Flure und sammelten Geräusche, die Gudnadóttir danach am Computer in wochenlanger Arbeit zu Klangcollagen zusammenfügte. "Faktenbasierte Musik" nennt Gudnadóttir selbst diese Arbeit – sie bildet ab und inszeniert, aber sie erfindet nichts. Der Soundtrack kommt fast völlig ohne Instrumente aus; das Einzige, was klingt, ist das Atomkraftwerk selbst – und die Stimme der Komponistin.