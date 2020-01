Istanbul © Mahesh Shantaram/​VU/​laif

1. Moda: Das Viertel der lässigen Hunde

Den Ruf als angesagtes Viertel muss sich ein Stadtteil gewöhnlich hart erarbeiten. Moda hat es da etwas leichter. Der Name bedeutet auf Türkisch eh schon "trendy".

Moda liegt auf Istanbuls asiatischer Seite und blickt von einem hübschen Hügel aus auf das Marmarameer und Europa. Die strahlend weißen Wohnhäuser des Viertels erinnern an Bauhaus-Bauten: ausladende Fensterfronten, flache Dächer, großzügige Balkone, die von eleganten Metallstreben gehalten werden. Das hätte man in einer Stadt wie Istanbul nicht erwartet! Aber in den Fünfzigerjahren waren die klaren Linien der Weimarer Schule auch hier der letzte Schrei und wurden mit Bravour umgesetzt. Bauhausiger wird’s nicht in der Türkei. Ab und zu schiebt sich zwischen die klaren Blöcke aus Beton eines der traditionellen, dramatisch verspielten Holzhäuser, was dann fast ulkig aussieht.

Früher waren es vor allem Familien der oberen Mittelschicht und Intellektuelle, die hier wohnten, weil ihnen die europäische Seite zu hektisch und nicht grün genug war. Inzwischen sind Istanbuls junge Freigeister und Partykids nachgerückt – denn im historisch säkular geprägten Zentrum auf der linken Bosporus-Seite hat Erdoğans AKP zuletzt eher den Bau von Moscheen gefördert als das Laisser-faire.

Über die sanft ansteigende Leylek-Straße gelangt man von der Küste aus ins Innere des Viertels. Dort lässt man sich am besten treiben. Ein sehr übersichtliches Straßenraster à la Manhattan (nur viel kleiner) macht es praktisch unmöglich, sich zu verlaufen. Und auf ein bestimmtes Ziel braucht man nicht zuzusteuern, das würde dem Geist des Viertels auch kaum entsprechen. In Moda wird vor allem gechillt und genossen.

An einem der kleinen Tische des Café Sakura sitzt, wie ein typischer Neu-Modaner, ein Mann mit Vollbart, Man-Bun und Sonnenbrille, sein kleiner Sohn trinkt Cola, er selbst Coldbrew-Kaffee, gemeinsam schauen sie Trickfilme auf dem Tablet an. Er würde auch gut als Kunde ins Sentetik Sezar passen, wo er sich eine schnittige Jeansjacke besorgen könnte, wie James Dean sie trug, oder in den Vintage Room, um seiner Freundin ein herrlich altmodisches Tweedkostüm zu kaufen.

Selbst die Hunde geben sich in Moda ungewohnt lässig. Sie liegen nicht wie im Rest der Stadt verschreckt in irgendwelchen Ecken, sondern wohlgenährt und tiefenentspannt mitten auf den Gehwegen und lassen sich die Sonne auf den Pelz scheinen. In regelmäßigen Abständen bleibt jemand aus der Nachbarschaft stehen und wirft ihnen ein Stück Fleisch vor die Schnauze.

Die angenehme Wahrheit: Das ganze Viertel ist eigentlich eine einzige Fress- und Trinkmeile. Es gibt unzählige Cafés, Bars, Restaurants, Teestuben und Imbisse. Wenn man wollte, könnte man – jedenfalls kulinarisch – die halbe Welt verschlingen. Doch für Sushi oder Cheeseburger ist man ja nicht nach Istanbul gefahren. Dann lieber auf einem der typischen Holzhocker vor einer geblümten Tischdecke sitzen und frische Linsensuppe löffeln oder Teigtäschlein mit Joghurtsoße und Paprikabutter probieren.

Auf der Moda Caddesi, der Hauptstraße des Viertels, wechseln sich türkische Lokale mit Metzgereien, Barbieren und Blumenläden ab. Spätestens wenn wieder das Wasser durch die Häuserkulisse glitzert, nimmt man ernsthaft an, dass sich die Istanbuler in Moda einfach ein stadteigenes Schlaraffenland gegönnt haben.

Der Plan war ja eigentlich: kein Plan. Aber ein Ziel muss sein, und wer sich am Ende der Moda Caddesi rechts hält und der Küstenstraße folgt, findet es auch ohne Karte oder App. Irgendwann steht man vor einem idyllischen Teegarten, dem Moda Aile Çay Bahçesi. Unter großen Baumkronen leuchten rote Sonnenschirme, auf weißen Plastikstühlen sitzen Großfamilien, ältere Herren mit Schiebermütze, Liebespaare und Freundesscharen zusammen, trinken, schmusen, reden und rauchen, als gäbe es kein Morgen. Hayat çok güzel!, das Leben ist schön, sagen die Istanbuler, wenn sich die Stadt von ihrer besten Seite zeigt. In Moda hört man diesen Satz oft.