Der Investigativjournalist Hans Leyendecker berichtete 1993 von einer vermeintlichen "Exekution" des RAF-Mitglieds Wolfgang Grams' durch die Polizei während des Einsatzes in Bad Kleinen. Damals berief er sich auf einen anonymen Beamten, der am Tatort gewesen sei. Im Nachhinein stellte sich dies als falsch heraus. Zum ersten Mal spricht Leyendecker hier über sein Gespräch mit dem Anonymus.



DIE ZEIT: Herr Leyendecker, träumen Sie manchmal noch von der Spiegel-Titelgeschichte "Der Todesschuß"? In dem Artikel haben Sie 1993 unter Berufung auf einen nicht namentlich genannten Polizeibeamten behauptet, das RAF-Mitglied Wolfgang Grams sei in Bad Kleinen von Beamten hingerichtet worden, der damalige Bundesinnenminister trat daraufhin zurück, der Generalbundesanwalt wurde abberufen. Später hat sich die Geschichte als falsch herausgestellt.

Hans Leyendecker: Der Spiegel hat nie behauptet, dass Grams von einem Beamten hingerichtet worden sei, sondern einen Beamten zitiert, der das gesagt hatte. Auch eine Zeugin hatte bei einer Vernehmung Ähnliches erklärt. Und die These einer Hinrichtung war in der Titelgeschichte nur eine von mehreren Möglichkeiten. Aber es stimmt, dass ich viele Jahre von Bad Kleinen geträumt habe. Die Theorie von der Hinrichtung hat sich als falsch herausgestellt. Dieses Ergebnis kam nach monatelangen Ermittlungen zustande. Seit 26 Jahren entschuldige ich mich dafür, in dem Fall die Glaubwürdigkeit eines Zeugen falsch eingeschätzt zu haben. Und glaubte, nun sei es endlich vorbei. Aber jetzt kommt diese Geschichte von hinten.

ZEIT: Mit "dieser Geschichte" meinen Sie die Aufforderung des damaligen Generalbundesanwalts Alexander von Stahl an den Spiegel, Ihren Artikel im Kontext der Affäre um den Fälscher Claas Relotius nochmals aufzuarbeiten.

Leyendecker: "Von hinten" meint auch, was der Spiegel mit so einer Aufforderung macht. Das Blatt, für das ich fast zwanzig Jahre gearbeitet habe, tritt, wenn man die Debatte verfolgt, etwas los, was sich auch gegen den Spiegel richtet. Das ist schon eine Meisterleistung. Verleumder und Intriganten bekommen damit eine Plattform. Ich habe das anfangs nicht für möglich gehalten. Im Herbst hatte ich einen schweren Herzinfarkt und habe dem Spiegel zunächst geschrieben, dass Bad Kleinen für mich erledigt sei. Aber dann kamen Anwürfe, die absurd sind, auch üble Nachrede von ehemaligen Kollegen. Und jetzt träume ich wieder von Bad Kleinen.

Was geschah in Bad Kleinen? Was geschah in Bad Kleinen? Der Fall Am 27. Juni 1993 stürmt ein Polizeitrupp aus GSG-9- und BKA-Beamten eine Tunnelunterführung am Bahnhof Bad Kleinen, einer Gemeinde zwischen Schwerin und Wismar in Mecklenburg-Vorpommern. Die Beamten sollen dort die RAF-Mitglieder Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams festnehmen. Hogefeld wird im Bahnhofstunnel überwältigt, Grams jedoch flüchtet auf den Bahnsteig, zieht seine Waffe und schießt auf seine Verfolger. Diese schießen zurück. Der Polizist Michael Newrzella wird von vier Kugeln getroffen und stirbt. Grams stürzt auf die Gleise und stirbt am Tatort. Der Verdacht Am 5. Juli 1993 titelt der Spiegel: "Der Todesschuß. Versagen der Terrorfahnder". Der Autor Hans Leyendecker berichtet von einer vermeintlichen "Exekution" Grams’ durch die Polizei und beruft sich dabei auf einen anonymen Beamten, der am Tatort gewesen sei. Der Innenminister Rudolf Seiters (CDU) tritt nach der Veröffentlichung zurück, Generalbundesanwalt Alexander von Stahl wird entlassen. Als die Staatsanwaltschaft später den Suizid Grams’ feststellt, kommen Zweifel auf, ob Leyendecker je in Kontakt mit dem angeblichen Informanten stand. Nun prüft die "Relotius-Kommission" des Spiegels die damalige Berichterstattung. Der Journalist Hans Leyendecker wechselte 1997 vom Spiegel zur Süddeutschen Zeitung. 2016 wurde er pensioniert. Er war Präsident des Evangelischen Kirchentages 2019.

ZEIT: Nicht nur von Stahl hat sich jetzt geäußert, sondern auch der Bruder des damals von Grams erschossenen GSG-9-Beamten Michael Newrzella. Das Trauma von Bad Kleinen sitzt offenbar bis heute auf allen Seiten tief.

Leyendecker: Das verstehe ich sofort. Der Einsatz war ja in vielerlei Hinsicht ein Fiasko – von der Durchführung vor Ort über die vielen Ermittlungspannen, das Informationschaos, die ungenügenden Spurensicherungen. "Sehr viel mehr konnte nicht schieflaufen", hat mal ein ehemaliger Abteilungsleiter des Bundeskriminalamts über Bad Kleinen gesagt. Dieses Desaster allein hätte schon eine Titelgeschichte gerechtfertigt. Und ich trug und trage schwer an meinem Informanten. Vor einiger Zeit bin ich bei einem Empfang dem heutigen Kommandeur der GSG 9 begegnet und habe mit ihm gesprochen. Er sagte: "Herr Leyendecker, wir reden jeden Tag über Sie." Das ist mein Bad Kleinen.

ZEIT: Lassen Sie uns noch einmal in die damalige Zeit zurückreisen. Am 27. Juni 1993, einem Sonntag, bereitet die GSG 9 zusammen mit dem Bundeskriminalamt (BKA) die Festnahme der RAF-Mitglieder Wolfgang Grams und Birgit Hogefeld vor. Doch der Einsatz in Bad Kleinen verläuft nicht wie geplant. Hogefeld wird widerstandslos festgenommen, aber zwischen Grams und den Beamten kommt es zur Schießerei. Am Ende liegt Grams tot auf den Gleisen, gestorben durch einen Kopfschuss.

Leyendecker: Die RAF und das BKA waren eigentlich nicht mein Gebiet. Aber ich hatte einige frische Enthüllungen für den Spiegel hinter mir, meine Neugierde war geweckt. Also nahm ich am Tag danach, dem Montag, Verbindung zu einem Kontaktmann auf.