Selbstverständlich ist das Jüdische Museum Berlin (JMB) kein Museum wie jedes andere. Als das größte seiner Art in Europa, gegründet als ein Leuchtturm in der deutschen Erinnerungslandschaft, musste es vom ersten Tag an mit Rangeleien und ungebetenen Umarmungen leben. Die Verantwortlichen waren froh, als dieses Museum nach langen, schwierigen Vorbereitungen 2001 endlich eröffnete, aber die Frage, was es sei – eine deutsche Institution in öffentlicher Hand, die im Prinzip zur Neutralität verpflichtet ist, oder doch eine Präsentationsfläche für jüdische Selbstbilder und Interessen –, ließen sie unbeantwortet.

Das war damals klug, heute wirkt es sich unheilvoll aus. Um das JMB tobt seit einiger Zeit eine heftige politische Auseinandersetzung. Im Kern dreht sie sich um die Positionierung des Museums zu Israel und seiner Politik. Dass sein glückloser Direktor Peter Schäfer im Juni zurücktrat (ZEIT Nr. 26/19), war nur ein Symptom für tief liegenden Zwist. Einen behaglichen kulturgeschichtlichen Blick auf das jüdische Leben kann das JMB jedenfalls nicht gewähren. Das Deutsche und das Israelische von heute, mit sämtlichen Verstrickungen und Albträumen, geistern in ihm umher, vielleicht sind es inzwischen seine heimlichen Hausherren.

Um einen internationalen jüdisch-islamischen Dialog bemüht

Seit das JMB vor gut zwei Jahren eine Sonderausstellung mit dem Titel Welcome to Jerusalem eröffnete, ist der Ärger endgültig spitz und böse geworden: Manche fanden, die Ausstellung sei zu israelkritisch gewesen und habe den palästinensischen Widerstand als Freiheitskampf verherrlicht. Andere waren der Meinung, Israel könne und müsse politische Kritik an dieser Stelle vertragen. Juden und Nichtjuden verteilten sich auf beide Positionen. Die israelische Regierung, höchst ungewöhnlich, signalisierte ihr deutliches Missfallen über eine Ausstellung in einem deutschen Museum.

Seither schießen sich prominente und weniger prominente Kritiker auf das JMB ein. Der Grüne Volker Beck gehört dazu, bis zu seinem Ausscheiden aus dem Bundestag war er Vorsitzender der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe. Der israelische und der amerikanische Botschafter, ebenfalls ungewöhnlich, bezogen zum Museum direkt Stellung. Die Aktivitäten des JMB wurden und werden von der Jüdischen Gemeinde Berlin und vom Zentralrat der Juden misstrauisch beobachtet. Das Spektrum der Kritiker reicht von der "antideutschen" Linken, die sich unbedingter Solidarität mit Israel verpflichtet fühlt, bis tief ins konservative Lager hinein, es ruft die philosemitischen Atlantiker aus Springers Welt auf den Plan und allerlei irrlichternde Publizisten.

In der letzten Zeit steht das 2013 gestartete Akademieprogramm des JMB unter speziellem Verdacht. Dieses soll, so sein Auftrag, die wissenschaftliche Museumsarbeit um die Themen Migration, Antisemitismus und Islamophobie ergänzen und durch Kongresse oder Podiumsdiskussionen die rein jüdische Perspektive erweitern. Unter der Ägide von Yasemin Shooman bemühte sich das Museum, einen internationalen jüdisch-islamischen Dialog zu unterstützen. Es arbeitete mit muslimischen wie israelischen Wissenschaftlern zusammen. Doch inzwischen gilt die Akademie in den Augen ihrer Kritiker pauschal als ein Hort des BDS ("Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen"), jener weltweiten antizionistischen Kampagne, die Israel zum Rückzug aus allen besetzten Gebieten zwingen will und im Mai 2019 vom Bundestag als antisemitisch eingestuft wurde.

Eröffnet das JMB mit seinen Akademieprogrammen eine Bühne für BDS-Aktivisten, Holocaust-Leugner, insbesondere aber für islamistische Antisemiten? Genau dies unterstellt ein Artikel, der kürzlich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschien und eine Kontroverse auslöste. Dort wirft der Wissenschaftsredakteur Thomas Thiel dem Museum vor, es verschaffe "dem Thema antimuslimischer Rassismus breite Resonanz", während es den Blick auf antisemitische Tendenzen verschließe. Als "treibende Kraft hinter dieser Entwicklung" identifiziert der Autor Yasemin Shooman, die im vergangenen Jahr das JMB verließ und seit September für das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung tätig ist.

Der Artikel charakterisiert sie als Propagandistin einer Richtung innerhalb der Geschichtswissenschaft, nämlich der vergleichenden Forschung zur Fremdenfeindlichkeit. Shooman habe schließlich, so Thiel, bei dem Historiker Wolfgang Benz promoviert, der bis 2011 Direktor des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin war. Wieso soll das schlimm sein? Benz, ein hoch angesehener Antisemitismusexperte, plädiert seit vielen Jahren für eine Vergleichbarkeit antisemitischer Klischeebildungen des 19. Jahrhunderts mit antimuslimischen Feindbildkonstruktionen von heute. Seither wird ihm immer wieder vorgeworfen, damit den Holocaust zu relativieren, während es ihm um einen Nachweis struktureller und geschichtlicher Erfahrungen von Minoritäten ging. Die FAZ droht Wolfgang Benz in ihrem Artikel allerdings zum geistigen Vater einer antijüdischen Bewegung zu machen, mit Yasemin Shooman als ausführendem Organ.