Die Debatte darüber, wie die Linke in Sachsen zur Connewitzer Neujahrsnacht steht, begann wenige Stunden nach null Uhr. Auf Twitter schrieb die Landtagsabgeordnete Juliane Nagel von "ekelhafter Polizeigewalt". Sie beschrieb "wirre Einsatzmanöver" und "kalkulierte Provokation". Nagel relativierte einen Teil davon später, aber der Ton war gesetzt: Für die Gewalt an Silvester in Connewitz war, aus ihrer Sicht, die Polizei verantwortlich.

Nagel, die die Nacht selbst am Connewitzer Kreuz verbracht hat, ist einerseits eine Identifikationsfigur der Partei: Vor fünf Jahren war sie die erste Linke, die ein Direktmandat im sächsischen Landtag erringen konnte – gerade weil viele in Connewitz sie als eine Art Scharnierfigur zwischen radikaler Szene und bürgerlicher Welt sehen. Andererseits: Eine Linkspartei, die potenziell regieren will, die sich womöglich ein Vorbild an Bodo Ramelow in Thüringen nimmt – die kann es sich nicht leisten, auch nur in die Nähe von Gewalttätern gerückt zu werden.

Schon am Neujahrstag meldete sich eine Linke zu Wort, die regieren will. Franziska Riekewald, Kandidatin für die Leipziger OB-Wahl, schrieb: "An diesen gewalttätigen Exzessen ist nichts, aber auch gar nichts links." Sie schrieb auch: "Mein Mitgefühl geht an die verletzten Polizisten." Den Missklang, der sich hier innerhalb der Partei andeutete, machte die linksradikale Gruppe Prisma auf Facebook sichtbar. Riekewalds Statement sei "an Opportunismus kaum zu überbieten". Prisma hat seinen Sitz im "linXXnet". Das ist: das Büro von Juliane Nagel.

Ist der Streit, ob die Linke die Angriffe auf Polizisten in Leipzig verurteilen sollte, nur einer zwischen einer Abgeordneten und einer Oberbürgermeisterkandidatin? Zwischen radikal und staatstragend?

Es ist, wie immer, komplizierter.

Die Frage, wie Sachsens Linke zu Radikalität steht, ist in dieser Partei in erster Linie eine Generationenfrage. Da sind ältere Mitglieder, die sich mehr Abgrenzung von ganz links außen wünschen. Und da sind andere, oft jüngere, die finden: Manchmal brauche es die Radikalität auch.