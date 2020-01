Zu alt, zu klein, zu teuer – und doch alternativlos: Für Vera Kaiser ist die Wohnung "der Brennpunkt" im Leben ihrer Familie. Da ist der Schimmel, der sich in den Zimmern in dem kleinen Mehrfamilienhaus aus den Sechzigerjahren immer wieder breitmacht. Da ist die hohe Miete, fast die Hälfte ihres Nettoeinkommens: 900 Euro für gut 90 Quadratmeter – kalt. Was noch erschwinglicher ist als die wenigen freien Wohnungen, die es sonst noch in dem 7.000-Einwohner-Ort in Süddeutschland gibt: "Wir leben in einer wohlhabenden Region, wo die Grundstücke mit Goldstaub gepudert sind", sagt die 38-jährige Mutter zweier Kinder. Und dann gibt es da noch ihren Vermieter, der immer wieder laut darüber nachdenke, das Haus an einen Investor zu verkaufen. "Diese Ungewissheit belastet uns zusätzlich", sagt Vera Kaiser, deren wahrer Name anders lautet – aus Angst vor Ärger mit ihrem Vermieter hat sie darum gebeten, ihn hier zu ändern. Denn wegziehen, sagt die Mieterin verzweifelt, komme nicht infrage, ihre Familie sei mit dem Ort verwachsen.

Wie den Kaisers geht es vielen Menschen in Deutschland. Das zeigt eine Befragung von ZEIT ONLINE und der ZEIT unter Deutschlands Mieterinnen und Mietern. Etwa jeder Dritte befürchtet nach eigenen Angaben, sich seine Miete in absehbarer Zeit nicht mehr leisten zu können; in Großstädten wie München oder Frankfurt sagt das sogar jeder Zweite. Jeder siebte Befragte hat in den vergangenen drei Jahren eine Mieterhöhung erlebt; vier von zehn Befragten würden gern umziehen, tun das aber nicht, zumeist weil es zu teuer würde.

47 Prozent aller Mieter in den fünf größten deutschen Städten haben Angst, dass sie sich bald die Miete nicht mehr leisten können. Deutschlandweit liegt der Anteil bei 37 Prozent.

Der Frust über die schnell steigenden Mieten schlägt in Angst um. Das dokumentieren auch die Berichte der ZEIT-Leser. Nicht jedes Zitat lässt sich nachprüfen, aber in ihrer Vielzahl sind sie dramatisch: "Ich traue mich nicht, nach Erneuerung des uralten aufgequollenen Laminats zu fragen, aus Angst vor einer Mieterhöhung", berichtet eine Mutter aus Freiburg im Breisgau. "Ich habe Angst, eines Tages obdachlos und verdrängt zu werden, weil mein Vermieter abreißen und das Grundstück an Investoren verkaufen will", schreibt eine Mieterin aus einem kleinen Ort nördlich von Kiel. Eine angehende Rentnerin aus dem baden-württembergischen Dossenheim plagt der Gedanke an den Ruhestand: "Meine Wohnung wird dann unbezahlbar, aber ich finde nichts Günstigeres." Und ein Familienvater sagt: "Die Miete ist viel zu hoch, ich spare bei Essen und Kleidern." Überall in seiner Stadt würden die Mieten erhöht. "Keiner wehrt sich, weil alle Angst haben, ihre Wohnung zu verlieren."

Auswahl anpassen Weniger zeigen Sobald Vermieter meinen Nachnamen »Öztürk« am Telefon hören, ist entweder die Wohnung schon vergeben oder sie ist teurer als angeworben. › Mieter in Nürnberg von: Mieter in Nürnberg Obwohl ich als IT-Freiberufler fürstlich verdiene, komme ich bei der Kontaktaufnahme meist nicht über das erste Telefonat hinaus: Sobald Vermieter meinen Nachnamen »Öztürk« am Telefon hören, ist entweder die Wohnung schon vergeben oder sie ist teurer als angeworben oder man hat keinen freien Besichtigungstermin mehr. Ganz klar ist der Markt derzeit extrem vorteilhaft verschoben in Richtung Vermieterseite. Die Mieter, die seit Jahrzehnten im Haus wohnen, leben inzwischen zu zweit auf über hundert Quadratmetern und zahlen dafür oft weniger als wir Neumieter für eine Zweizimmerwohnung. › Paar mit Kind in München von: Paar mit Kind in München Die Mieter, die seit Jahrzehnten im Haus wohnen, leben inzwischen zu zweit auf über hundert Quadratmetern und zahlen dafür oft weniger als wir Neumieter für eine Zweizimmerwohnung. Im anderen Stock leben zwei Ärztefamilien mit ein und zwei Kindern auf 60 Quadratmetern und in zwei Zimmern. Man kann im Raum München als Vermieter tun und lassen, was man will. Erlaubt ist, was bezahlt wird, und es wird alles bezahlt. › Mieterin in Freising von: Mieterin in Freising Man kann im Raum München als Vermieter tun und lassen, was man will. Da gibt es keine Grenzen, da man ohnehin immer einen Idioten findet, der die Wohnung bezieht. Selbst wenn dieser nach kurzer Zeit wieder gehen sollte, würde eine Wohnung hier niemals leerstehen. Die Vermieter haben keinen Anstand und keine Scham mehr. Erlaubt ist, was bezahlt wird, und es wird alles bezahlt. Bei jedem Schreiben der Vermieterin steht statt »Schöne Grüße« – »Dann ziehen Sie doch aus«. › Zweipersonenhaushalt in Mannheim von: Zweipersonenhaushalt in Mannheim Bei jedem Schreiben der Vermieterin steht statt »Schöne Grüße« – »Dann ziehen Sie doch aus«. Sie reagiert zwar schnell, wenn etwas zu reparieren ansteht, aber gemacht wird es erst, wenn ein Brief des Mieterverein bei ihr eingetroffen ist. Sie ist sehr anstrengend und in ihrer Wortwahl sehr verletzend, da sie mit ihrer Sprache oft unter der Gürtellinie schreibt. Auf die Reparatur unserer Balkontür warten wir seit mehr als zwei Jahren. Unser Vermieter, ein Finanzinvestor aus England, drückt sich vor der Instandhaltung des Hauses wo es nur geht. › Paar in Berlin von: Paar in Berlin Auf die Reparatur unserer Balkontüre warten wir seit mehr als zwei Jahren. Unser Vermieter, ein Finanzinvestor aus England, drückt sich vor der Instandhaltung des Hauses, wo es nur geht. Handlanger dabei ist eine dubioses Firmengeflecht aus Hausverwaltung, Handwerks- und Reinigungsfirmen, die alle den gleichen Eigentümer haben. Die Bausubstanz leidet merklich, gleichzeitig werden irrwitzige Nebenkostenabrechnung an die Mieter verschickt und eine Staffelmiete von fünf Prozent verlangt. Alle weiteren Gebäude im Block gehören einer Genossenschaft. Dort sind die Mieten fair und das Wohnumfeld gepflegt. Derzeit werden dort moderne Fenster eingebaut. Bei einer Besichtigung mussten alle Bewerber (circa 40) sich in eine Schlange stellen und dem Makler erzählen, was sie beruflich machen und wo. › Zweipersonenhaushalt in Hamburg von: Zweipersonenhaushalt in Hamburg Ich finde als selbstständige Künstlerin keine Wohnung, da die Vermieter auf St. Pauli nur noch auf einkommensstarke Akademiker mit festem Arbeitsplatz und doppeltem Einkommen setzen. Ich hab mir 35 Wohnungen angeschaut und nur Absagen bekommen. Bei einer Besichtigung mussten alle Bewerber (circa 40) sich in eine Schlange stellen und dem Makler erzählen, was sie beruflich machen und wo. Vor mir war eine Frau um die 30, die als Unternehmensberaterin tätig war und meinte, dass ihr Freund leider nicht dabei sein könne, weil er als Arzt im Krankenhaus gerade Dienst hätte. Der Makler meinte daraufhin zu ihr, dass sie schon beide hätten kommen müssen, um die Wohnung zu bekommen. Der Vermieter ist ein geiziger Millionär, der nach Gutsherrenart auftritt und das Haus verkommen lässt. › Zweipersonenhaushalt in Bad Homburg von: Zweipersonenhaushalt in Bad Homburg Der Vermieter ist ein geiziger Millionär, der nach Gutsherrenart auftritt und das Haus verkommen lässt. Solange man ihn nicht belästigt, wird die Miete nicht erhöht. Hat man eine berechtigte Forderung, droht er sofort mit einer Mieterhöhung. Daher führen die Mieter hier die meisten Reparaturen auf eigene Faust und oft nicht fachgerecht durch. Bei einer Besichtigung war die Wohnung so voll, dass wir nicht einmal durch die Haustür gekommen sind. › Paar in Tübingen von: Paar in Tübingen Innerhalb von vier Monaten haben wir über 30 Bewerbungen geschrieben und wurden nur fünf Mal zur Besichtigung eingeladen. Es gab genau eine Zusage. Bei einer Besichtigung war die Wohnung so voll, dass wir nicht einmal durch die Haustür gekommen sind. 12,50 Euro pro Quadratmeter im sanierten Altbau erscheinen mir immer noch weit zu viel, aber wir hatten gefühlt keine Wahl, weil wir ein Zimmer fürs Kind brauchten. › Paar mit Kind in Regensburg von: Paar mit Kind in Regensburg Die Mietpreise in Regensburg sind die letzten zehn Jahre drastisch gestiegen. Wir haben sehr lange gesucht. 12,50 Euro pro Quadratmeter im sanierten Altbau erscheinen mir immer noch weit zu viel, aber wir hatten gefühlt keine Wahl, weil wir ein Zimmer fürs Kind brauchten. Wir mussten insgesamt sechs Wochen ohne Dusche auskommen. Der eigentliche Höhepunkt war schließlich, als die Toilette kurzfristig entfernt werden musste. Wir mussten zur Übernachtung ins Hotel gehen. › Mutter und Tocher in Mannheim von: Mutter und Tocher in Mannheim In der Adventszeit fiel meiner Vermieterin ein, dass in meinem Bad ein altbekannter Schaden besteht und ließ um 8 Uhr ohne vorherige Anmeldung einen Handwerker kommen. Meine Tochter und ich mussten insgesamt sechs Wochen ohne Dusche auskommen. Der eigentliche Höhepunkt war schließlich, als die Toilette kurzfristig entfernt werden musste. Der Handwerker erschien allerdings nicht wie vereinbart, sodass wir ohne Dusche und ohne Toilette dastanden. Wir mussten zur Übernachtung ins Hotel gehen. Ist man nicht in der Lage, innerhalb von 24 Stunden zu einem Besichtigungstermin zu erscheinen, ist es praktisch unmöglich, an eine Wohnung zu kommen. › Zweipersonenhaushalt in Moosburg von: Zweipersonenhaushalt in Moosburg Die Wohnsituation ist so angespannt, dass wir schon des Öfteren neue KollegInnen für ein, zwei Monate aufgenommen haben, da sie trotz frühzeitiger Suche gerade aus der Ferne keine Wohnungen gefunden haben. Ist man nicht in der Lage, innerhalb von 24 Stunden zu einem Besichtigungstermin zu erscheinen, ist es praktisch unmöglich, an eine Wohnung zu kommen. Langsam aber sicher wird der Wohnungsmarkt in Leipzig dem in Berlin sehr ähnlich. Gentrifizierung ahoi! › Zweipersonenhaushalt in Leipzig von: Zweipersonenhaushalt in Leipzig Sehr zufrieden mit aktueller Situation. Wunsch nach größerer Wohnung in anderem Viertel wird durch den Umstand, dass wir sicher nicht noch einmal soviel Glück haben werden, etwas gedämpft. Langsam aber sicher wird der Wohnungsmarkt in Leipzig dem in Berlin sehr ähnlich. Gentrifizierung ahoi! Umziehen ist nicht möglich, da mein Partner eine Behinderung hat und arbeitslos ist. Doppelverdiener werden immer bevorzugt, obwohl ich die Miete auch allein bezahlen könnte. › Paar in Dorsten von: Paar in Dorsten Umziehen ist nicht möglich, da mein Partner eine Behinderung hat und arbeitslos ist. Doppelverdiener werden immer bevorzugt, obwohl ich die Miete auch allein bezahlen könnte. Es gibt nicht ausreichend Wohnungen in ordentlichen Vierteln. Als einzige Lösung bliebe der Erwerb von Eigentum, da wir chancenlos auf dem Mietmarkt sind. Ich nehme nur noch Kontakt mit meinem Vermieter auf, wenn es gar nicht anders geht. Um den Rest kümmer ich mich selbst. Das scheint seine Strategie zu sein. Bitter, aber wahr. Sie geht auf. › Mieterin in Aachen von: Mieterin in Aachen Der Vermieter geht seinen Pflichten nicht nach. Aber recht haben und Recht bekommen ist zweierlei. Ich nehme nur noch Kontakt mit meinem Vermieter auf, wenn es gar nicht anders geht. Um den Rest kümmer ich mich selbst. Das scheint seine Strategie zu sein. Bitter, aber wahr. Sie geht auf. Parallel zum steigenden Zuzug nach Berlin haben sich auch die Mieterhöhungen meines Vermieters entwickelt: Alle zwei Jahre kommt eine Mieterhöhung von 15 Prozent. Mein Einkommen kann mit diesen Schritten der Preissteigerung nicht ansatzweise mithalten. › Zweipersonenhaushalt in Berlin von: Zweipersonenhaushalt in Berlin Parallel zum steigenden Zuzug nach Berlin in den letzten Jahren haben sich auch die Mieterhöhungen meines Vermieters entwickelt: Alle zwei Jahre kommt eine Mieterhöhung von 15 Prozent, ohne den Status des Milieuschutzes wären es sogar 20 Prozent. Mein Einkommen kann mit diesen Schritten der Preissteigerung nicht ansatzweise mithalten. Wenn das in gleicher Form weitergeht, reicht ein Durchschnittseinkommen in maximal zehn Jahren nur noch zum Existieren, doch in keiner Weise mehr zum Leben. Wir können uns gerade keine teurere Wohnung leisten und müssen für die Kinder bald eine Trennwand einziehen. › Paar mit zwei Kindern in Rostock von: Paar mit zwei Kindern in Rostock Wir renovieren viel selbst, wohnen von allen Mieter_innen im Haus mittlerweile am längsten hier und wissen mehr über das Haus als die derzeitige Immobilienfirma. Wir können uns gerade keine teurere Wohnung leisten und müssen für die Kinder bald eine Trennwand einziehen, damit es weiter so funktioniert. Überhaupt ist es schmerzlich irrwitzig zu sehen, wie in 13 Jahren bei Gott sei Dank extrem niedrigem Start-Quadratmeterpreis regelmäßig die Miete steigt, ohne dass auch nur eine Sache am Haus instand gehalten wird. Da der Kiez gerade prenzlauerbergisiert wird, habe ich auf einer Nonstop-Baustelle gelebt und jedes Jahr Mieterhöhungen von elf Prozent durch die Luxussanierung mitmachen müssen. › WG-Bewohner in Berlin von: WG-Bewohner in Berlin Da der Kiez gerade prenzlauerbergisiert wird, habe ich auf einer Nonstop-Baustelle gelebt und jedes Jahr Mieterhöhungen von elf Prozent durch die Luxussanierung des Gebäudes mitmachen müssen. Dadurch ist meine Miete von 350€ auf 500€ angestiegen (WG-Zimmer). Da der Besitzer des Hauses selbst Anwalt ist, war es schwer bis unmöglich sich dagegen zu wehren. Die eigene Wohnung wurde leider nicht durch den Vermieter instandgehalten. Nachdem Unmengen Wasser aus unseren Badezimmer-Deckenlampen kamen, war unserer Vermieterin die Reparatur zu teuer. Sie ließ einfach die Stellen der Lampen komplett mit Rigipsplatten zumachen. › Studentenpaar in Köln von: Studentenpaar in Köln Nachdem Unmengen Wasser aus unseren Badezimmer-Deckenlampen kamen, war unserer Vermieterin die Reparatur zu teuer. Sie ließ einfach die Stellen der Lampen komplett mit Rigipsplatten zumachen. Nun haben wir nur noch eine kleine Leuchte im Bad. Ihr Vorschlag: Wir könnten uns ja einen Badezimmerschrank mit Licht kaufen, sie gäbe uns auch »einen Fuffi« dazu. Wir wollten uns grundsätzlich nicht mit ihr anlegen, da es in Köln grundsätzlich nahezu unmöglich ist, uninah ein WG-Zimmer zu finden. Wir werden nun dennoch ausziehen, aber auch nur, da unsere Vermieterin für ihre Enkelin Eigenbedarf angemeldet hat. Als ihre Enkelin durch die Wohnung gegangen ist, sprachen sie über alle Sachen, die renoviert werden müssen, die während unserer Mietzeit als überflüssig erachtet wurden, nun aber gemacht werden. Unser Mehrparteienhaus wurde von einem Miethai aufgekauft, der allen kündigte, um mit Einzelzimmervermietungen mehr Miete kassieren zu können. › Paar mit Kind in Ulm von: Paar mit Kind in Ulm Unser Mehrparteienhaus wurde von einem Miethai aufgekauft, der allen kündigte, um mit Einzelzimmervermietung mehr Miete kassieren zu können. Auch wenn wir mit Anwalt die Kündigung zunächst verhinderten: Nach monatelanger Schikane durch den Hausverwalter ist das Haus mittlerweile leer. Die neuen Mieter zahlen nun die doppelte Kaltmiete. Es ärgert mich sehr, allein in unserem Hauseingang derzeit von drei leer stehenden Wohnungen zu wissen, die für unsere Familiensituation passend wären. › Paar mit zwei Kindern in Berlin von: Paar mit zwei Kindern in Berlin Früher war die Wohnung für drei Personen groß genug, doch seit wir 2018 noch einmal (bewusst) Nachwuchs bekommen haben, sind drei Zimmer zu wenig. Trotz intensiver Suche nach einer besser geschnittenen Wohnung sind wir in den vergangenen drei Jahren noch nicht fündig geworden. Es ärgert mich sehr, allein in unserem Hauseingang derzeit von drei leer stehenden Wohnungen zu wissen, die für unsere Familiensituation passend wären. Der Eigentümer möchte die Gebäude am liebsten abreißen lassen. Ich musste ein Jahr ohne Küche leben, nachdem ein vom Vermieter beauftragter Handwerker die Elektrik nur halb erneuert hatte. › Mieterin in Köln von: Mieterin in Köln Ich musste ein Jahr ohne Küche leben, nachdem ein vom Vermieter beauftragter Handwerker die Elektrik nur halb erneuert hatte – und der Hausverwalter darauf beharrte, dass ich die Fertigstellung zahlen müsse. Die Kabel hingen aus den Wänden, ich lebte im Rohbau. Die Mietpreisbremse wird überall ausgehebelt, was bezahlbar ist, wird meist mit exorbitanten Mindestmietdauern und/oder Staffelmieten gespickt. › Mieter in Hamburg von: Mieter in Hamburg Das Übliche: Besichtigungen in Hamburg sind die Hölle, die Mietpreisbremse wird überall ausgehebelt, was bezahlbar ist, wird meist mit exorbitanten Mindestmietdauern und/oder Staffelmieten gespickt und wer nicht mit all seinen Daten und denen von möglichst zwei Bürgen um sich wirft, bekommt oft nicht einmal eine Antwort auf »Bewerbungen zur Besichtigung«. Ich weiß nicht, wie Menschen mit Durchschnittsgehalt oder sogar noch Kindern überhaupt an eine Wohnung kommen sollen. Bei Heizungsausfall von drei Häusern mit jeweils zehn Mieteinheiten im November wurde mehrere Wochen nicht mit den Mietern kommuniziert. › Zweipersonenhaushalt in Berlin von: Zweipersonenhaushalt in Berlin Bei Heizungsausfall von drei Häusern mit jeweils zehn Mieteinheiten im November wurde mehrere Wochen nicht mit den Mietern kommuniziert geschweige denn für adäquaten Ersatz gesorgt. Die Kommunikation mit der Hausverwaltung ist kaum möglich, man hat während der lächerlich kurzen Sprechzeiten nur arme, ahnungslose Callcenter-Mitarbeiter am Telefon. Altmieter werden rausgeekelt und die frisch renovierten Wohnungen für das doppelte der alten Miete neu vermietet. Verhandeln lohnt sich: Als letztes Jahr von der Hausverwaltung eine Mieterhöhung kam, habe ich widersprochen und deutlich gemacht, dass ich es auf eine Klage ankommen lasse. › Mieter in Berlin von: Mieter in Berlin Verhandeln lohnt sich: Als letztes Jahr von der Hausverwaltung eine Mieterhöhung kam, habe ich widersprochen und deutlich gemacht, dass ich es auf eine Klage ankommen lasse. Schließlich haben wir uns auf 4,7 statt 15 % geeinigt und auf eine mäßige Staffel, orientiert am Mietspiegel und begrenzt auf die Inflationsrate.

Mehr als 6500 Mieterinnen und Mieter aus dem gesamten Bundesgebiet haben an der Befragung zu ihrer Wohnsituation teilgenommen. Marktforschungsexperten von Statista haben ihre Angaben so gewichtet, dass die Befragung repräsentativ wurde für alle Mieter in Deutschland. Die Daten passen in eine Zeit, in der die Lage auf dem Wohnungsmarkt die Menschen besonders aufbringt: 2019 gingen in Berlin und anderen Städten Zehntausende auf die Straße; für Ende März rufen 78 Initiativen zu bundesweiten Protesten gegen den "Mietenwahnsinn" und für ein "Ende der Bodenspekulation" auf.

5 Prozent der befragten Mieter mussten in den letzten drei Jahren umziehen, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten konnten.

Auch viele der Mieter haben den Eindruck, dass die Finanzspekulation ihre Situation verschlechtert. Besonders unzufrieden sind diejenigen, deren Wohnung mehrmals den Besitzer gewechselt hat; sie beklagen sich besonders oft über den Zustand ihrer Wohnung, die Miethöhe und den Vermieter selbst. Die 58-jährige Christine Hundertmark aus Fulda etwa hat drei Eigentümer erlebt; als ihre Wohnung noch dem Bundesvermögensamt gehörte, sei das Haus gut in Schuss gewesen. Erst habe das Amt die Wohnungen an ein Konsortium aus Geschäftsleuten verkauft; dann, vor zehn Jahren, hätte wieder ein anderer Besitzer das Haus übernommen und alle drei Jahre die Miete erheblich erhöht, ohne in die Modernisierung zu investieren.

Tatsächlich dürfen Vermieter die Miete alle drei Jahre um bis zu 20 Prozent erhöhen, um sie auf die Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete zu hieven. Das wird schnell zur Belastung: Christine Hundertmark sagt, sie heize inzwischen nur noch Bad und Küche, um Geld zu sparen. Sie wisse auch nicht, wie lange sie die 76 Stufen zu ihrer Wohnung noch hinaufsteigen könne. Gern würde sie in eine altersgerechte Bleibe ziehen, doch sie findet nach eigenen Angaben in Fulda nichts Bezahlbares. "Jetzt bleibe ich notgedrungen hier", sagt Hundertmark, "und wickele mich in den kalten Wintertagen fest in meine Decke."

Die Angst der Älteren Altersgerechtes Wohnen bleibt für viele Menschen ein Wunschtraum

Wenn Ulrich Ropertz zeigen will, was auf dem Wohnungsmarkt falsch läuft, dann deutet der Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes aus den Fenstern seines Büros in Berlin. Dort reckt sich das Grandaire in den Himmel – ein 20-geschossiger Neubau mit rund 150 Luxuswohnungen. Fast alle sind bereits verkauft, aber im 17. Stock wäre aktuell noch eine Bleibe zu haben, für fast 15.000 Euro pro Quadratmeter.

"Und am Ende werden viele der Wohnungen nur als Zweitwohnung genutzt", glaubt Ropertz, "Wohnraum wird heute zu oft nicht zur Versorgung, sondern zur Kapitalanlage gebaut."