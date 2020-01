Noch im vergangenen Sommer warnte ein enger Berater des iranischen geistlichen Oberhaupts Ajatollah Ali Chamenei die westlichen Industrieländer: Der erste Schuss, der in der Region um den Persischen Golf falle, werde den Ölpreis auf mehr als 100 Dollar pro Barrel hochschnellen lassen. Damals dümpelte der Preis für ein Fass mit 159 Liter Öl bei knapp über 60 Dollar. Doch der Berater sollte sich täuschen.

Nachdem eine US-Militärdrohne vor knapp zwei Wochen den iranischen General Kassem Soleimani tötete und die iranische Führung daraufhin eine Militärbasis der Amerikaner im Irak angriff, zog der Preis für die wichtigste Rohölsorte Brent zwar auf 70 Dollar an. Doch schon einen Tag später fiel er wieder auf 65 Dollar. Anfang dieser Woche lag er mit 64 Dollar in etwa auf demselben Niveau wie vor dem Konflikt.

Zur Beruhigung des Marktes trug sicher bei, dass Präsident Trump und Chamenei erst einmal von einem weiteren Schlagabtausch absahen. Aber es gibt eine weitere Erklärung für die schnelle Entspannung: Die globale Wirtschaft ist nicht mehr so abhängig vom Öl aus den Golfstaaten wie noch vor einigen Jahren. In anderen Regionen der Erde, besonders in den USA, wird der Rohstoff in so großen Mengen produziert, dass inzwischen von einer Ölflut die Rede ist.

Die Analysten des Brancheninformationsdienstes Rystad Energy schätzen, dass sich die Nachfrage für Öl aus den Opec-Staaten in den kommenden Monaten auf 28,3 Millionen Barrel pro Tag belaufen wird. Zuletzt lag die Produktion bei 29,6 Millionen Barrel täglich, also mehr als eine Million Barrel darüber. Selbst wenn die Förderquote in den kommenden Wochen auf 29,2 Millionen Barrel sinken sollte, wie es die Opec-Länder vereinbart haben, überträfe das Angebot weiterhin die Nachfrage. Die Rystad-Analysten halten deshalb trotz geopolitischer Spannungen einen weiteren Preisverfall auf unter 60 Dollar für möglich.

Noch vor zehn Jahren sah das anders aus. Damals hieß es, die globale Ölproduktion habe ihren Höhepunkt bald erreicht. Das Wirtschaftsmagazin Bloomberg Markets rief 2008 gar "das Ende des Ölzeitalters" aus. Denn um neue Vorkommen zu erschließen, mussten die Ölkonzerne immer mehr Aufwand betreiben und in immer unwirtlichere Gegenden wie die Arktis vordringen. Damit stiegen zugleich die Risiken, und 2010 kam es tatsächlich zur Katastrophe: Die Tiefseebohrplattform Deepwater Horizon des BP-Konzerns explodierte im Golf von Mexiko.

Ölpreis Preis pro Barrel der Sorte Brent in US-Dollar Quelle: Businessinsider © ZEIT-Grafik

Amerika verdankt seinen zweiten Ölboom vor allem der Fracking-Technologie

Elf Arbeiter starben damals, die Folgen der dadurch entstandenen Ölpest sind in der Küstenregion bis heute spürbar. Brancheninsider gingen davon aus, dass die USA – das Land, in dem einst der erste kommerzielle Ölboom stattgefunden hatte – in absehbarer Zeit gar kein eigenes Öl mehr fördern würden.

Doch seitdem hat die Produktion eine Renaissance erlebt, dank der sich US-Präsident Donald Trump die Provokation des iranischen Regimes erlauben konnte, ohne eine Rezession in seinem eigenen Land befürchten zu müssen.

Seinen zweiten Ölboom verdanken die USA dabei vor allem risikofreudigen Ölsuchern in Texas, den Frackern. Sie fördern mit einer aus ökologischen Gründen umstrittenen Methode Öl aus Schieferschichten. Unter Hochdruck werden dabei Sand, Wasser und Chemikalien in ein Bohrloch gepresst, um das im Gestein gefangene Öl freizusetzen. Weil dieses Verfahren aufwendig ist, trieb ein Ölpreiseinbruch vor einigen Jahren noch Hunderte Fracker in die Pleite. Doch der Rückschlag war nicht von Dauer. Die Firmen, die das Tief überlebten, betreiben Fracking seitdem so effizient wie nie zuvor. Die technologischen Fortschritte haben die USA zum größten Ölproduzenten der Welt gemacht – noch vor Saudi-Arabien und Russland.