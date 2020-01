In dieser Woche, am Donnerstag, stimmt der Bundestag über eine Reform der Organspende ab. Während diese Zeilen geschrieben werden, wissen wir nicht, wie das Ergebnis ausfallen wird. Aber womöglich gilt in Deutschland dann die doppelte Widerspruchslösung. Damit würde jeder Bürger als Organspender gelten, der zu Lebzeiten keinen Widerspruch in einem zentralen Register hinterlegt hat. Existiert kein Eintrag, würden als Nächstes die Angehörigen gefragt, ob "ein der Organspende entgegenstehender Wille" bekannt sei. Ein Entscheidungsrecht haben sie, anders als bei der bisherigen Zustimmungslösung, nicht. Der Bürger würde sich also nicht wie bisher aktiv zur Organspende entscheiden, sondern der Staat griffe gleichsam auf seine Organe zu.

Es wäre kein einzigartiger Schritt; der Staat greift an vielen Stellen in die körperlichen Angelegenheiten von Menschen ein (ZEIT Nr. 43/19). Bei Abtreibungen genauso wie bei Inhaftierungen oder Abschiebungen – und neuerdings mit der Impfpflicht gegen Masern. Bei jeder dieser Interventionen prallen die Interessen der Gemeinschaft auf die Rechte des Einzelnen. Die ethischen Anforderungen an den tatsächlichen Nutzen für die Allgemeinheit sind daher hoch. Zu beantworten hatten die Abgeordneten diese Frage: Wie gesichert ist es, dass eine Widerspruchslösung die Zahl von Organspenden nachhaltig erhöht?

Auf den ersten Blick erscheint die Lage eindeutig. Sieht man von Ausnahmen ab, ist Deutschland in Europa umgeben von Ländern, die Organspenden mit der Widerspruchslösung regeln. Und fast alle diese Länder haben sehr viel mehr Organspender als Deutschland. Gern zitiertes Beispiel ist Österreich: Es ist in vielerlei Hinsicht vergleichbar mit Deutschland, aber dort gilt die Widerspruchslösung. In Österreich betrug 2018 die Organspenderate von Verstorbenen pro einer Million Einwohner 24,5 – in Deutschland waren es nur 11,6. Spitzenreiter in Europa ist Spanien mit 48,3 – auch dort gilt die Widerspruchslösung.

Der Zusammenhang zwischen rechtlicher Regelung und Organspendenaufkommen ist indes nicht so sicher, wie es diese Zahlen suggerieren. Britische Autoren haben im vergangenen Jahr in 35 OECD-Staaten untersucht, welche der beiden Regelungen für höhere Spendenraten sorgt. Ihr Fazit, veröffentlicht im Fachblatt der Internationalen Gesellschaft für Nephrologie: "… unsere Daten zeigen keinen signifikanten Unterschied der Organspenderate von Verstorbenen zwischen Ländern mit Widerspruchslösung oder mit Zustimmungslösung." Einen Unterschied fanden die Wissenschaftler aus Birmingham allerdings doch: In Ländern mit Widerspruchslösung werden weniger Nieren von Lebendspendern transplantiert. Dieser Befund steht konträr zu früheren Analysen, welche die Widerspruchslösung vorn sahen.

Das verblüffende Ergebnis kommt zustande, wenn man sich nicht einzelne Vorzeigeländer wie Österreich oder Spanien herauspickt, sondern die ganze Weltkarte betrachtet. Luxemburg zum Beispiel hat trotz einer Widerspruchslösung nur halb so viele Organspender pro Einwohner wie Deutschland. In Griechenland, Bulgarien oder Chile herrscht dasselbe düstere Bild. "Dies legt nahe, dass andere Barrieren zur Organspende überwunden werden müssen, auch in Ländern, wo die Zustimmung zur Spende angenommen wird", folgern die britischen Autoren. Die Nephrologen gehen sogar noch einen Schritt weiter und warnen: Weil die Zahl der Lebendspenden in Ländern mit Widerspruchslösung eher niedrig sei, hätte die Abkehr von der Zustimmungslösung möglicherweise unbeabsichtigte negative Konsequenzen.

Ob und wie viele Organe transplantiert werden, ist eben nicht nur abhängig von einem Gesetz. Ökonomische Gründe, Strukturprobleme, kulturelle und psychologische Aspekte spielen eine Rolle. Deshalb ist die Analyse der einzelnen Faktoren entscheidend, um erstens die Spendenbereitschaft zu erhöhen und zweitens mehr wirklich realisierte Transplantationen zu erreichen.

In den USA, einem Land mit sehr hoher Organspenderate, ist das Prinzip Spende gesellschaftlich sehr prominent. In Spanien wiederum ist die Infrastruktur rund um Organspende und Transplantation extrem gut organisiert (ZEIT Nr. 45/12). Mit der Gründung der Organización Nacional de Trasplantes (ONT) hat das Land sein Transplantationswesen zentralisiert und verstaatlicht. Die ONT ist für die Spendererkennung, die Gespräche mit den Angehörigen und die Organisation aller für die Organspende relevanten Abläufe zuständig. Es gibt dafür hauptamtliche Transplantationskoordinatoren. Nach der Einführung dieses Systems stieg das Organaufkommen rasant an.