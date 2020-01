Er habe nur Kerzen eingepackt, sagt Arasch Sorusch (Name geändert), als er am vergangenen Samstag zur Amir-Kabir-Universität ging. Er wollte gar nicht demonstrieren, er wollte einfach nur die Kerzen anzünden und trauern um die 176 Menschen an Bord der Boeing der Ukraine International Airline, die die iranische Flugabwehr in der Nacht zum Mittwoch abgeschossen hatte. Aber dann seien Polizisten angerückt, hätten Tränengas eingesetzt und Wasserwerfer aufgefahren. Am Tag darauf, bei der nächsten Gedenkkundgebung, war Sorusch besser ausgerüstet: eine Taucherbrille gegen Tränengas, einen dicken Schal, um den Kopf vor den Schlagstöcken der Sicherheitskräfte zu schützen. Er ist noch außer Atem, als er sich per Sprachnachricht meldet: "Wir wollten friedlich trauern, aber die machen Krieg auf den Straßen!", keucht er. Als sie die ersten Schüsse hörten, seien er und seine Freunde davongerannt.

Murtada al-Mussawi ist am vergangenen Wochenende zu Hause geblieben, als in Bagdad und in anderen Städten erneut Zehntausende auf die Straße gingen. Seit Monaten demonstrieren Iraker gegen Korruption, gegen Stromausfälle, Arbeitslosigkeit und den iranischen Einfluss – in der Hauptstadt, aber auch im schiitisch dominierten Süden. Wieder gab es Verletzte bei Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften. Al-Mussawi teilt viele Forderungen der Demonstranten. Lange sympathisierte er, Iraker und Schiit, mit dem Iran. Nun ist er sich nicht mehr sicher, wo er eigentlich steht.

Arasch Sorusch, 28 Jahre alt, arbeitet als Ingenieur in Teheran. Murtada al-Mussawi, 40 Jahre alt, gehört zu einer proiranischen Miliz in Bagdad, für deren Medienabteilung er heute Filme dreht. Er war Reporter eines lokalen Fernsehsenders in Bagdad, bevor er sich im Krieg gegen den IS freiwillig den Milizionären anschloss. Sorusch und Al-Mussawi, beide Schiiten, sind sich nie begegnet, und bis vor Kurzem hätte der eine den anderen vermutlich als politischen Feind bezeichnet. Sorusch, der Iraner, hasst die Theokratie, die seine Heimat seit 1979 beherrscht. Für Al-Mussawi, den Iraker, war der mächtige Nachbar immer auch ein Beschützer der Schiiten, die unter der Herrschaft Saddam Husseins unterdrückt wurden. Die ZEIT hat mit beiden über die vergangenen Wochen und Monate immer wieder gesprochen.

Seit die USA am 3. Januar mit einer Kampfdrohne den iranischen Kommandanten der Al-Kuds-Brigaden, Kassem Soleimani, in Bagdad getötet haben, sind der Irak und der Iran in einen Strudel der Ereignisse mit völlig offenem Ausgang geraten. Jahrelang galt es als unumstößliche Gewissheit, dass Teheran nach dem Sturz des irakischen Diktators Saddam Hussein im Jahr 2003 und der desaströsen US-Okkupation zu einer dominanten Macht im Nachbarland geworden war. Der amerikanische Angriff auf Soleimani auf irakischem Boden, so prophezeiten zunächst viele, sei ein Geschenk für die Teheraner Hardliner – und ihre irakischen Alliierten.

Beide Regime hatten zuletzt mit massiven sozialen Unruhen zu kämpfen, die nun von der amerikanisch-iranischen Eskalation überdeckt wurden. In der Tat versammelten sich im Irak wie im Iran Hunderttausende, darunter auch Regimekritiker, zu Trauerzügen für Soleimani und seinen ebenfalls getöteten irakischen Statthalter.

Während sich Arasch Sorusch in Teheran klammheimlich über Soleimanis Tod freute, trauerte Murtada al-Mussawi, der Bagdader Milizionär, mit anderen auf der Straße. Es sei jetzt keine Zeit mehr für soziale Proteste, sagte er. "Wir müssen das Land zusammenhalten." Vor allem gegen die USA.

In der Tat schien Washington unterschätzt zu haben, welche Folgen der Drohnenangriff für seine Nahostpolitik haben würde. Das Parlament in Bagdad forderte – auch auf iranischen Druck – den Abzug aller US-Truppen aus dem Irak. Teheran beschränkte sich trotz wütender Racheschwüre bei seiner militärischen Vergeltung geschickt auf eher symbolische Raketenangriffe gegen US-Militär im Irak. Die verursachten keine Toten, manifestierten aber den iranischen Anspruch, im Nachbarland, das man unter Kontrolle hat, Rache zu nehmen.

Aber dann kam die Nachricht vom Absturz der ukrainischen Maschine und den 176 Toten – die meisten von ihnen Auslandsiraner, die auf Heimatbesuch waren. Nach Tagen des Leugnens gestand das Regime schließlich ein, dass Revolutionsgardisten das Flugzeug für einen amerikanischen Marschflugkörper gehalten und abgeschossen hatten. Er wäre lieber nicht geboren worden, sagte ein Kommandeur im Fernsehen, als das zu verantworten. So reu- und demütig hat die iranische Öffentlichkeit die mächtigen Revolutionsgarden noch nie erlebt. Und die Protestbewegungen, die teils durch brutale Repression, teils durch die iranisch-amerikanische Eskalation in den Hintergrund gedrängt worden waren, sind wieder da. Wenn auch in anderer Form.

Dass überhaupt wieder protestiert wird, ist erstaunlich. Wer in diesen Zeiten im Irak oder im Iran auf die Straße geht, braucht eine Mischung aus dem Mut der Verzweiflung und Glück. Als sich im vergangenen November Iraner im ganzen Land gegen eine drastische Erhöhung der Benzinpreise erhoben, wurden Hunderte, womöglich über 1500 Menschen getötet – erschossen oder überfahren von Sicherheitskräften wie den Basidsch-Milizen, einer Hilfspolizei von Freiwilligen, die den Revolutionsgarden unterstehen. Im Irak feuerten Scharfschützen auf Demonstranten, Aktivisten wurden entführt und gefoltert, viele sind seither verschwunden. Kassem Soleimani war unmittelbar nach Beginn der irakischen Proteste nach Bagdad gereist, um deren Niederschlagung zu organisieren. Das erklärt, warum in den Camps der Demonstranten viele jubelten, als die Nachricht von seinem Tod die Runde machte.