Allein vier Missionen zum Mars sollen in diesem Jahr starten, zwei Sonden zur Sonne und ein Apparat, der vom Mond Bodenproben nehmen kann. Gleichzeitig stehen die ersten bemannten Flüge von mindestens zwei neuen Raumkapseln an, der Jungfernflug der Riesenrakete Starship, und es wartet eine schwindelerregende Menge von Satelliten auf ihren Transport in die Erdumlaufbahn. Und alle sind auf dieselben Vehikel angewiesen: 2020 ist ein Jahr der Raketen, und es könnte ein Rekordjahr werden. Ganze 147 Starts sind geplant. Das wären mehr als im bisherigen Rekordjahr 1967, als mitten im Space-Race der Supermächte Sowjets und Amerikaner 139 Raketen auf die Startrampe stellten.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden