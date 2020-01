Bis vor Kurzem kannte fast niemand Saskia Esken. Jetzt ist sie berühmt. Die SPD-Vorsitzende hat sich aus der Blässe der Hinterbänklerin heraus in die erste Reihe der Bundespolitik – getwittert und getalkt. Sie gibt der SPD jenes von so vielen Genossen vermisste linke Profil und tut dies mit einer Unerschrockenheit, die in der deutschen Sozialdemokratie bereits verschwunden schien. Esken ist sozusagen das Kind von Kevin Kühnert. Der hat die Partei derart romantisch repolitisiert, dass die Opposition für diese große Traditionsinstanz zum idealen Ort werden könnte. Dort, im Reich des Wünschbaren, dürften Esken und Kühnert – von den Herausforderungen eines Hochlohnlandes und der Globalisierung unbehelligt – nach den idealen Rezepten zur Herstellung größter Gerechtigkeit suchen.

