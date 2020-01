Uff, bei dem Tempo kommt man kaum mit. Wenn man auflisten möchte, was Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, das nicht mehr ganz so neue Duo an der Spitze der SPD, zuletzt alles gewollt und gefordert haben, muss man sich beeilen, sonst sind bis Textende noch ein paar Wünsche und Forderungen dazugekommen.

Höhere Rentenbeiträge für Gutverdienende, ein höherer Spitzensteuersatz, das Streichen aller steuerlichen Ausnahmen für Firmenerben, die Wiedereinführung der Vermögensteuer, eine Bodenwertzuwachssteuer, zwölf Euro Mindestlohn, die, wenn nötig, Vergesellschaftung von Eigentum – und, natürlich, das Ende der schwarzen Null. Was vergessen? Nun, Saskia Esken hat noch die Polizeitaktik bei den Krawallen in Leipzig kritisiert und ein bisschen vom Sozialismus geschwärmt. Aber das Erste ist kein Wunsch, und das Zweite, den Sozialismus, hat sie nicht wirklich gefordert.

Das Erstaunlichste an dieser erstaunlichen Vielzahl von Vorschlägen: Sie sind rückstandsfrei verpufft. Und das hat Gründe.

In seiner Frühphase als Parteispitze scheint das Duo Esken/Nowabo an einer Mischung aus spätem Martin Schulz und chronischem Sigmar Gabriel zu leiden. Im Angesicht abstürzender Umfragewerte hatte Schulz gegen Ende seiner Kanzlerkandidatur in immer kürzeren Abständen neue Themen gesetzt, sodass am Wahltag niemand mehr wusste, was er wollte. Und Gabriel war als Parteichef der Meinung, dass ein Tag ohne SPD-Schlagzeile ein verlorener Tag für die Menschheit sei.

Anschwellendes Panikgefühl (Schulz) und trotziger Hyperaktivismus (Gabriel) verschmelzen nun in Nowabo/Esken zu wirkungsloser Dauerpräsenz. Dass die beiden bisher mit nichts durchdringen und eine breitere Debatte auslösen, liegt auch daran, dass Leute fehlen, die wissen, wie das geht. Im Willy-Brandt-Haus ist mal wieder vieles im Umbruch. Der Parteisprecher spricht nun für die Fraktion, ein neuer ist noch nicht da. Die Nahles-, Schulz- und Gabriel-Vertrauten sind entweder in den SPD-Ministerien untergekommen oder in der inneren Emigration. Manche auch in beiden. Den richtigen Zeitpunkt aussuchen, sich Unterstützung organisieren, Verbände, Gewerkschaften oder NGOs darauf vorbereiten, jubilierend zuzustimmen, sobald man mit einem Vorschlag an die Öffentlichkeit geht – all das fehlt. Der entscheidende Grund ist aber ein anderer: Die SPD-Multiplikatoren multiplizieren nicht.

Die Minister, die Parteivizes, die Ministerpräsidenten, die Fraktionsführung, die Abgeordneten: Niemand von Gewicht in der SPD greift auf, was Esken und Walter-Borjans fordern oder sich wünschen. Am besten noch nicht mal ignorieren, scheint die Haltung zu sein, mit der die Parteiprominenz auf die Emporkömmlinge reagiert.

Indem das Establishment die neuen Chefs isoliert, schafft es einen machtlosen Raum um sie herum. Und für den machtlosen Raum gilt in der Politik das, was für das Weltall in dem Science-Fiction-Schocker Alien gilt: "Nobody can hear you scream." Niemand kann dich schreien hören.