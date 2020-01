Es ist spät am Abend, als der Schauspieler Alexander Pluquett, 37, beim Bier in einem Dessauer Grillrestaurant sitzt und sagt: Was in Dresden passiert ist, habe ihn heute noch einmal besonders beschäftigt. Gerade hat Pluquett wieder auf einer Bühne gestanden – erstmals, seit seine Vorstellung am vorigen Wochenende gestört wurde. Erstmals, seit ihm dabei jemand ein Bierglas an den Kopf geworfen hat. Nur durch Glück ist er unverletzt geblieben.

Der Schauspieler Alexander Pluquett, 37, wurde bedrängt. © Illustration: Studio Pong für DIE ZEIT

Die Erinnerung an die Erlebnisse vor einer Woche ist quälend für ihn: An jenem Abend, dem 11. Januar, war eine Gruppe mutmaßlich Rechtsextremer aus Cottbus zu der Aufführung in die Dresdner Herkuleskeule, eines der beliebtesten Kabarett-Theater der Stadt, gekommen. Die Gruppe hatte fast eine ganze Reihe reserviert – wohl, um gezielt Ärger zu machen. Auf dem Programm stand das Stück Betreutes Denken. Es soll, so Pluquett, hinterfragen, wie Medien und Politik die Meinung beeinflussen. "Die Störer", sagt er, "sind mir von Minute eins an aufgefallen."

Es habe harmlos begonnen, mit Zwischenrufen. Was er, so Pluquett, sogar prinzipiell gut finde. Es komme auch schon mal vor, dass sich Betrunkene in eine Vorstellung verirren. Aber diese Gruppe sei anders gewesen. "Weil man gespürt hat: Die waren nicht zum Lachen hier."

An einer Stelle im Stück, in der es um Flüchtlinge geht, habe jemand aus dem Publikum gerufen: "Scheißasylanten!" Da hätten sich schon die ersten Zuschauer umgedreht. Da ihn das Bühnenlicht geblendet habe, sagt Pluquett, habe er die Männergruppe in der hintersten Reihe nur erahnen können. Er habe noch gehofft, dass es sich um Betrunkene handelt. Dann habe er ein Lied über AfD-Wähler angestimmt, die sich das "Hirn absaugen" ließen. Und die Gruppe hinten habe zu skandieren begonnen: "A-A-AfD!"

Aber es sei noch schlimmer geworden, in der nächsten Szene. "Da machen wir uns über sogenannte Gutmenschen lustig und schwenken eine riesige Peace-Fahne." Einer der Männer habe gerufen: "Mein Gott, seid ihr naiv!" Pluquett sagt, er habe in diesem Moment die Vorstellung abgebrochen. "Wir haben sie aufgefordert, sich zu benehmen oder den Saal zu verlassen", sagt er. Der Rest des Publikums habe die Forderung mit Applaus unterstützt. Das Saallicht ging an. Und Pluquett sah zum ersten Mal, wen er da vor sich hatte.

"Das waren an die 15 Männer, schwarz gekleidet, fast uniformiert, Lederjacken und Westen, mit Scheitel und rasierten Seiten." Als er von der Bühne wollte, stellten sie sich ihm in den Weg. "Was ist das denn für eine Demokratie, in der man nicht mal seine Meinung sagen darf?", rief einer – so erinnert sich der Schauspieler. "Ich habe ihm gesagt, dass in einer Demokratie die Mehrheit entscheide – und in diesem Fall hat die Mehrheit des Publikums entschieden, dass er und seine Leute den Saal zu verlassen haben." In diesem Moment habe einer der Männer ausgeholt und ihm eine mittelgroße Biertulpe entgegengeschleudert. Er, Pluquett, habe sich schnell weggedreht, die Tulpe sei über seinem Ohr zersprungen, kurz hinter der Schläfe.