Es war nicht gleich zu erkennen, dass die deutsche Außenpolitik hier etwas ziemlich Kühnes versuchte. Im Gegenteil.

Der Berliner Libyen-Gipfel am vergangenen Sonntag folgte den Ritualen der internationalen Diplomatie: Vorfahrt der Teilnehmer in gepanzerten Limousinen, "Familienfoto" mit sorgsam ausgehandelten Positionen, am Ende ein Kommuniqué voll hehrer Bekenntnisse. Gefolgt von skeptischen Kommentaren besorgter Experten, nun erst kämen die "Mühen der Ebene". So weit, so bekannt.

Doch die Routine war vorgetäuscht. Angela Merkel und Heiko Maas, die deutsche Kanzlerin und ihr Außenminister, haben sich auf die Wette eingelassen, dass Diplomatie auch – oder gerade – in undiplomatischen Zeiten etwas bewirken kann. In einem Moment, der all jenen Groß- und Mittelmächten zu gehören scheint, die ihre Interessen nicht am Verhandlungstisch, sondern lieber mit Drohnenangriffen, Milizen, Söldnern und Warlords ausfechten, ist das eine riskante Wette.

Die Bundesregierung galt außenpolitisch lange als Totalausfall; jetzt wagt sie diese Wette und geht gleich doppelt ins Risiko. Denn parallel zu dem Versuch, den Stellvertreterkrieg in Libyen einzuhegen, bemüht sich Berlin auch um die Rettung des Atomabkommens (JCPOA) mit dem Iran. Zusammen mit Frankreich und Großbritannien hat Deutschland letzte Woche den "Streitschlichtungsmechanismus" des JCPOA ausgelöst. Auch hier beginnt eine neue Zeitrechnung, denn nun läuft die Uhr: Zweimal 15 Tage bleiben, um den Iran dazu zu bringen, sich wieder an das Abkommen zu halten. Nach dem Ausstieg der USA hat die Regierung in Teheran erklärt, sie fühle sich nicht mehr an die Vereinbarungen zur Urananreicherung gebunden. Gelingt die Rettung des Abkommens nicht, würde das iranische Atomprogramm beschleunigt, mit unabsehbarem Eskalationspotenzial.

Ein diplomatisches Comeback

Nach dem Gipfel ist also vor der Schlichtung. Merkel und Maas haben sich als Krisenmanager mit Tripolis und Teheran zwei der schwierigsten Kunden ausgesucht. Offenbar wollen sie doch nicht als lahme Enten dem Ende ihrer Koalition entgegendämmern. Unter den europäischen Partnern hat das deutsche diplomatische Comeback eine Welle der Erleichterung und des Respekts ausgelöst. Vielleicht gerade weil die Sache so gewagt und der Ausgang beider Initiativen offen ist.

Libyen und der Iran haben etwas gemeinsam. Wer hier vermitteln will, bewegt sich in einer Welt voller doppelgesichtiger "Frenemies". In dieser Welt gibt es keine klare Unterscheidung zwischen Freunden (friends) und Feinden (enemies) mehr, dafür aber schwierige Partner. Wer eben noch ein Störer war, kann im nächsten Moment zwingend ein Teil der Lösung sein.

Eben weil Putin, Erdoğan und der Kronprinz der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Sajed al-Nahjan, mit ihren Söldnern den Bürgerkrieg in Libyen angeheizt haben, drehte sich in Berlin alles um sie. Russlands brutale Politik dort (und in Syrien) läuft deutschen Interessen zuwider, doch Moskau unterstützt die Berliner Diplomatie zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran. Deutschlands immer noch wichtigster Partner in der Welt, die USA, torpediert dagegen dieses Abkommen. Donald Trump droht neuerdings sogar wieder mit Zöllen gegen die deutsche Autoindustrie, diesmal um Deutschland zum harten Kurs gegen Teheran zu drängen. Früher wäre das ein Tabubruch gewesen, heute wird es in Berlin achselzuckend registriert.

Wie man aus Schwäche Stärke gewinnt

Politik in einer Welt voller Frenemies muss Mehrdeutigkeit aushalten können. Sie muss auf große Gesten und moralische Klarheit verzichten. Deutschland zieht aus der militärischen Zurückhaltung bei der Libyen-Intervention von 2011, die damals als Schwäche kritisiert wurde, heute die Stärke als unbelasteter Vermittler – ohne dass dies ein Anlass ist, sich moralisch überlegen zu fühlen. Die Libyen-Konferenz hätte gar nicht stattfinden können, wenn man die Geländegewinne der in Berlin versammelten Parteien nicht trotz zahlreicher Verstöße gegen Kriegs- und Völkerrecht hingenommen hätte.