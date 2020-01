Unsere Zeit zehrt von der Naherwartung des Unglücks. Seit dem weltweiten Aufstieg der Populisten drängen sich historische Analogien auf, die von Kulturproduktionen gespiegelt und verstärkt werden. Eine der meistdiskutierten amerikanischen Serien der vergangenen Jahre hieß The Man in the High Castle, und sie imaginiert ein faschistisches Amerika herbei. Der Roman It Can’t Happen Here von Sinclair Lewis von 1935 wurde wieder aufgelegt, er entfaltet ein ähnliches Szenario.

Seit Trumps Wahlsieg ist vom Faschismus überhaupt wieder viel die Rede, und ein renommierter Historiker schrieb sogar konkrete Handlungsanweisungen, wie in der kommenden Tyrannei Widerstand geleistet werden könne. Man liest wieder Stefan Zweigs Lebenserinnerungen Die Welt von Gestern, in denen die Vorkriegswelt als verlorenes "Zeitalter der Sicherheit" erstrahlt und verglüht. Und natürlich schaut man Babylon Berlin, die erfolgreichste deutsche Fernsehproduktion seit langer Zeit, deren dritte Staffel diese Woche auf Sky zu sehen sein wird und ein paar Monate später in der ARD.

Die Serie spielt 1929, wenige Jahre vor dem Ende der Weimarer Republik. Und man kann sie gar nicht schauen, ohne den Plot als Parallele zu unserer Gegenwart zu begreifen. Dem staatlichen Zerfall wird mit Lustangst entgegengefiebert. So viel Untergang war selten. Der Schauer ist das Signum unserer Epoche. Es gibt die Widerständler und die Bösewichter und ein paar wenige, die schwanken. Man fragt sich während der vergangenheitsseligen Filme genauso wie in der nervösen Gegenwart: Schlägst du dich auch auf die richtige Seite? Und prüft die leeren Gesichter: Sag mir, wo du stehst!

Babylon Berlin, dieses Megaprojekt der deutschen Unterhaltungsindustrie, basiert auf den letztlich ziemlich klassischen, aber wunderbar rasanten und brutalen Kriminalromanen Volker Kutschers. Die drei Regisseure Hendrik Handloegten, Achim von Borries und Tom Tykwer lösen sich aber recht freihändig von der Vorlage – vor allem dann, wenn es darum geht, den Geschichten eine große politische Dimension und Botschaft zu verleihen. Der – im Gegensatz zur Vorlage – sehr sensible und sehr labile, eher wenig draufgängerische Kommissar Gereon Rath (Volker Bruch) und seine junge Kollegin Lotte Ritter (Liv Lisa Fries) ermittelten in den ersten beiden Staffeln im Porno- und Prostituiertenmilieu, doch bereits hier ging es um Intrigen an der Staatsspitze, um den Blutmai, die heillose Verbindung von konservativen und nationalsozialistischen Kräften, um die aufrechten Demokraten, die es zunehmend schwer haben.

Und natürlich war das so unfassbar wilde Berlin ins Bild gesetzt in sehr zeitgemäßen, sehr partyfreudigen Szenen mit ihren nur etwas bemüht wirkenden ekstatischen und queeren Tänzen und Avancen. Vielleicht sah man den Filmen ab und an die Absicht an, es sowohl der Tatort-verwöhnten Seniorin als auch dem jungen Serienstreamer recht zu machen, aber alles in allem war das Kunststück geglückt, endlich eine erste große deutsche international erfolgreiche Serie zu fabrizieren – mit Lars Eidinger als plausibel kaputtem Finanzjongleur, Matthias Brandt als menschenfreundlichem Chef der Politischen Polizei, mit Fritzi Haberlandt als herrlich verbiesterter Zimmerwirtin und mit zahlreichen Pointen, die gut saßen. Aber auch mit den schönen, hyperpräzise gestalteten Bars, ekligen Schmuddeletablissements und kaputten Hinterhäusern. Das Interieur war ein Fest.

Die dritte Staffel fängt ein klein wenig schwerfälliger an und leidet zunächst an der deutschen Fernsehkrankheit, dem Zuschauer jede raffinierte Wendung des Geschehens durch allzu bedeutsame Blicke und melodramatische Aufdringlichkeiten verständlich zu machen. Aber sie kriegt dann doch, spätestens ab der dritten Folge, die Kurve und wird zum großen, zum Teil ziemlich klamaukigen Fernsehspaß. Diesmal geht es um einen expressionistisch überladenen Film, der im Filmstudio in Babelsberg gedreht wird, mit prachtvollen Gesangs- und Tanzeinlagen, aber mit der kleinen Komplikation, dass die Hauptdarstellerin umgebracht wird, was sich wiederum für die Berliner Mafia, die das Projekt finanziert, als kapitales Problem erweist. Der Mörder war als schwarzes Gespenst verkleidet, viel mehr weiß man zunächst nicht, aber der Krimiplot, der sich beharrlich und einigermaßen kompliziert und auch einigermaßen unerwartet entfaltet, scheint eh nicht so wichtig im Vergleich zu den eigentlichen Botschaften.